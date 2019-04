Teneriffa: Deutsche und Sohn tot in Höhle – Vaterfestgenommen

Ein Fünfjähriger alarmierte die Polizei. Die fand seine Mutter und den Bruder tot in einer Höhle. Der Vater wurde festgenommen.

Mitglieder der Guardia Civil ermitteln in Santa Cruz de Tenerife. Eine Frau und ihr Sohn wurden tot aufgefunden.

Gewaltverbrechen Deutsche und Sohn tot in Höhle auf Teneriffa entdeckt

Santa Cruz de Tenerife. Traurige Gewissheit auf Teneriffa: Eine Deutsche und ihr zehnjähriger Sohn, die seit Dienstag verschwunden waren, sind tot. Sie wurden in einer Höhle auf der Kanaren-Insel gefunden. Das teilte die spanische Polizeieinheit Guardia Civil am Mittwoch mit. Wie und warum sie starben, ist noch unklar. Auch wurde noch nicht bekannt, woher in Deutschland die Familie stammt.

Der Vater des Kindes wurde festgenommen. Ein Justizsprecher sagte, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann etwas mit dem Tod der Frau und des Kindes zu tun habe.

Teneriffa: Junge (5) kann vor gewalttätigem Vater fliehen

Laut „El Pais“ war es zuvor einem Fünfjährigen gelungen, aus der Höhle zu fliehen. Er hatte der Polizei erzählt, der Vater habe ihn, seine Mutter und den Bruder brutal angegriffen. Er habe viel Blut gesehen und sei weggelaufen, erzählte er den Behörden. Ein Wanderer hatte den Jungen nach seiner Flucht entdeckt und in ein Dorf gebracht.

Der Bürgermeister von Adeje, José Miguel Rodríguez, sagte am Mittwoch in einer Pressekonferenz, der Junge sei am Dienstagnachmittag im Dorf Quinta de Ifonche aufgetaucht – völlig unter Schock. Er habe erzählt, sein Vater sei mit ihnen zu einer Höhle gewandert, dann habe er die Familie plötzlich angegriffen.

Polizisten und Feuerwehrleute suchten die vermisste Frau aus Deutschland und ihren zehnjährigen Sohn.

Der Vater wurde laut Guardia Civil noch am Dienstagabend in seiner Wohnung festgenommen. Nach übereinstimmenden Berichten spanischer Medien soll er bei der Festnahme gewalttätig gewesen sein. Über den Aufenthaltsort der Frau und seines Sohne soll er keine Angaben gemacht haben. Der Mann habe nicht kooperiert, erklärte der Vertreter des Madrider Innenministeriums auf den Kanaren, Juan Salvador León.

Zwei Leichen in Höhle entdeckt – das Wichtigste in Kürze

• Eine Mutter und ihr Sohn wurden tot in einer Höhle auf Teneriffa entdeckt

• Tatverdächtig ist der Vater des Jungen – er wurde festgenommen

• Ein Fünfjähriger konnte aus der Högle fliehen

• Der Junge berichtete der Polizei von einem gewaltsamen Übergriff des Vaters



Mehr als 100 Einsatzkräfte hatten daraufhin mit Hubschraubern nach der Frau und ihrem Sohn gesucht. Am späten Mittwochnachmittag fanden die Helfer die Leichen nahe der Gemeinde Adeje im bergigen Hinterland im Südwesten der Insel.

Die Frau war mit den beiden Kindern laut „El Pais“ diese Woche nach Teneriffa gereist, um den dort lebenden Vater der Kinder zu besuchen – ebenfalls ein Deutscher. Der Fünfjährige hat laut Bürgermeister José Miguel Rodríguez der Polizei gesagt, dass der Vater schon seit längerem fest auf Teneriffa gewohnt habe und die in Deutschland wohnende Familie regelmäßig zu Besuch gekommen sei.

Der Mann wurde inzwischen verhört. Er bestritt den amtlichen Angaben zufolge, für den Tod seiner Frau und seines zehnjährigen Sohnes verantwortlich zu sein. Der fünfjährige Junge wird von Sozialarbeitern und Psychologen betreut. (sdo)