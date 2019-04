SEK-Einsatz in Salzgitter: Wie hängen die beiden Toten zusammen?

Das SEK stürmte Donnerstag ein Haus in Salzgitter, dabei starb ein Mann. Dann wird eine zweite Leiche gefunden. Die Beamten ermitteln.

Blick auf das Mehrfamilienhaus in Salzgitter, nachdem sich dort am Vorabend ein Mann verschanzt hatte.

Niedersachsen Polizei nimmt nach SEK-Einsatz in Salzgitter den Tatort auf

Salzgitter. Nach dem tödlichen SEK-Einsatz in Salzgitter arbeitet die Polizei weiterhin an der Tatortaufnahme. Bei dem Einsatz am Donnerstag war ein Mann gestorben, die Beamten hatten bei der anschließenden Durchsuchung des Hause eine zweite Leiche entdeckt.

Beamten wollen an diesem Freitag nun klären, warum sich der Mann in der Wohnung verschanzte – und welchen Zusammenhang es zu dem zweiten Toten gibt.

Die Tatortaufnahme habe schon in der Nacht begonnen und werde nun fortgesetzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.„Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen“, betonte er. Auch müssten noch Zeugen vernommen werden.

Mann verschanzte sich – und bedrohte Beamte mit Waffe

Die Polizei war am Donnerstagnachmittag nach einem Notruf zu dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Fredenberg gerufen worden. In einer der Wohnungen hatte sich ein Mann verschanzt. Als die Spezialkräfte schließlich die Wohnung stürmten, bedrohte der Mann sie mit einer Waffe. Die Beamten schossen auf ihn – einer der Schüsse war tödlich.

Die Polizei durchsuchte später die Wohnung des Angreifers, die nur wenige Straßen von dem Haus entfernt lag. Dort fanden die Beamten dann einer weitere männliche Leiche. Die Todesursache in diesem Fall war jedoch zunächst unklar. Erste Hinweise auf Sprengstoff in der Wohnung bewahrheiteten sich nicht. (dpa/ac)