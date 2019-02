See-Elefanten Robben kapern Touristenstrand in USA – „Shutdown“ schuld?

Ein Strand nur für Robben: Am „Drakes Beach“ in Kalifornien haben Touristen derzeit keinen Zutritt mehr.

Dutzende Robben haben sich am Strand „Drakes Beach“ in Kalifornien breitgemacht. Was das mit Trumps „Shutdown“ zu tun haben könnte.