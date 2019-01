Hunderte Polizisten gehen in mehreren NRW-Städten gegen Clan-Kriminalität vor

Hunderte Beamte waren im Einsatz: Die Polizei ist in mehreren Städten im Ruhrgebiet mit Razzien gegen Clan-Kriminalität vorgegangen.

Razzia in NRW: Dieses Foto von der Aktion gegen Clan-Kriminalität twitterte die Polizei am Samstag aus Recklinghausen.

Ermittlungen Große Razzia gegen Clan-Kriminalität in mehreren NRW-Städten

Berlin. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat am Samstagabend zu einem großen Schlag gegen Clan-Kriminalität ausgeholt. In mehreren Städten im Ruhrgebiet gab es Razzien, beteiligt waren die Polizisten genauso wie Finanzbehörden, der Zoll und mehrere Staatsanwaltschaften.

Die Einsatzkräfte schlugen in Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund, Mülheim, Herne, Witten, Recklinghausen, Bottrop zu. Durchsucht wurden vor allem in Spielhallen, Shisha-Bars und anderen Gaststätten.

Wir verfolgen konsequent Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die von einzelnen Mitgliedern der „Familienclans“ begangen werden. #NullToleranz pic.twitter.com/IFtboEBCzt — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) January 12, 2019

Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sowie der Banden- und Clankriminalität ist ein strategischer Schwerpunkt der Polizei NRW. #NullToleranz pic.twitter.com/K4fYE3S2lF — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) January 12, 2019

NRW-Innenminister Reul: Wir dulden keine rechtsfreien Räume

„Es ist deutschlandweit die größte Aktion gegen kriminelle Clans. Es ist ein Mosaikstein in der mühsamen und lang andauernden Bekämpfung. Wir müssen zeigen, dass wir hier sind und keine rechtsfreien Räume dulden. Wir dürfen nicht zulassen, dass kriminelle Strukturen in Deutschland bestimmen, was Recht ist“, wurde NRW-Innenminister Herbert Reul bei „Bild.de“ zitiert.

Nächste Kontrollstelle: Hier ist die Fahrt zu Ende. Für 8 Personen zugelassen und 14 Insassen drin. Ging nicht anders. Die Party muss woanders stattfinden. #NullToleranz pic.twitter.com/h84WlNgJjA — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) January 12, 2019

Auf Twitter informierten mehrere Polizeibehörden über den Einsatz. Schon bei ersten Durchsuchungen kam es zu mehreren Räumungen von Shisha-Bars wegen zu hoher CO2-Belastung. In Dortmund wurde eine Bar bis auf Weiteres geschlossen.

Der Einsatz lief am Samstagabend noch. Eine endgültige Bilanz ist wohl erst am Sonntag zu erwarten.

Wegen zu hoher CO-Belastung wird das Moolah in der Innenstadt #Gelsenkirchen geräumt. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz. #NullToleranz pic.twitter.com/sMi8Dty7gL — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) January 12, 2019

