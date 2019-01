Weltkriegsgranate: Mann legt sich auf zischendes Kampfmittel

Berlin. Dieser Einsatz war für die Polizei und Feuerwehr sehr ungewöhnlich: Ein Mann hatte eine Weltkriegsgranate entdeckt – und sich später daraufgelegt.

Am Dienstag hatte der Mann im niederländischen Venlo laut Medienberichten, etwa auf „AD“, die Granate bei Gartenarbeiten entdeckt und sie anschließend mit Sand abgedeckt. Die Polizei bestätigte das in einer Mitteilung. In der Nacht zu Donnerstag hatte er dann bei einem Spaziergang an der Stelle ein Zischen bemerkt.

Weltkriegsgranate wurde freigelegt

Er ahnte, dass es sich um das unterirdische Weltkriegs-Relikt handeln dürfte – und legte sich auf die Stelle, von der das Zischen kam. Zudem informierte er die Behörden.

Woordvoering over aangetroffen granaat gisteravond in #Venlo gaat via @vr_ln Zie ook het nieuwsbericht van de Veiligheidsregio Limburg-Noord via https://t.co/xmQW09wohL pic.twitter.com/9wWe4uRFaI — Politie Limburg (@PolLimburg) January 10, 2019

Die Polizei ließ das angrenzende Wohngebäude räumen, etwa 80 Personen mussten nach Medienberichten ihre Wohnungen verlassen. Gleichzeitig rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst an.

Grund für die Aktion des Mannes blieb unklar

Die Experten waren dann auch eine Weile damit beschäftigt, die Granate freizulegen. Der Mann, der sie entdeckt hatte, verblieb derweil in seiner misslichen Lage – abgedeckt von einer Wärmedecke. Später wurde er unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Granate wurde beseitigt. Warum der Mann es für sinnvoll erachtete, sich auf die Granate zu legen, ist vorerst ungeklärt. (ses)

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.