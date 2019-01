Vulkan in der Eifel: Unter Laacher See steigt Magma auf

Unter dem Laacher See in der Eifel füllt sich eine Magmakammer. Darauf deuten Erdbeben hin. Der Vulkan scheint noch aktiv zu sein.

Berlin. In der Eifel gab es vor 13.000 Jahren den letzten großen Vulkanausbruch. Heute erinnert daran nur noch der Laacher See, der zu einem beliebten Ausflugsziel geworden ist. Unter dem See liegt eine Magmakammer, die sich jetzt wieder füllt, wie Wissenschaftler festgestellt haben.

Der Vulkan in der Eifel ist längst nicht das einzige Vulkangebiet in Deutschland. Auch in anderen Gegenden gibt es Vulkane, die seit Tausenden von Jahren schlummern. Beim Vulkan unter dem Laacher See zeigt sich mit dem Füllen der Magmakammer richtige Aktivität.

Das Becken des Sees war entstanden, nachdem die Decke der Magmakammer absackte. Der Laacher-See-Vulkan hält nun zwar schon lange still, er sendet aber immer noch Lebenszeichen.

Vulkan in der Eifel wird aktiver

Untersuchungen der Landeserdbebendienste weisen daraufhin, dass sich die Magmakammer wieder füllt. Sie hatten mit ihren Analysen auf eine Reihe schwächerer Erdbeben in jüngerer Vergangenheit reagiert. Zuletzt hatte es eine ähnliche Erdbebenserie im November 2016 im schwäbischen Hegau gegeben.

Blasen auf der Seeoberfläche zeigen, wie Gas aus dem See nach oben steigt.

Foto: imago stock&people

Wie ein Forscher-Team in der Fachzeitschrift „Geophysical Journal International“ berichtet, habe man seit 2013 vier Serien schwacher Erdbeben registriert, sogenannte „Deep-Low-Frequency“-Beben (DLF) in einer Tiefe bis zu 45 Kilometern.

Diese entstünden nicht durch sich verschiebende Erdplatten, sondern weil sich flüssiges Magma am umliegenden Gestein in der Erdkruste vorbeidränge. Die Beben seien an der Oberfläche nicht zu spüren gewesen.

Ätna erwacht: Vulkan auf Sizilien spuckt wieder Asche Begleitet wurde der Ausbruch am Morgen von einer Serie leichter Erdbeben. Die schwersten Erschütterungen hatten eine Stärke von 4,0. Ätna erwacht: Vulkan auf Sizilien spuckt wieder Asche

Keine Anzeichen für bevorstehenden Vulkanausbruch

„Unter aktiven Vulkanen, beispielsweise auf Island, in Japan oder Kamtschatka, lassen sich solche Erdbeben regelmäßig beobachten“, erläutert Torsten Dahm, Sektionsleiter Erdbeben- und Vulkanphysik am Geoforschungszentrum Potsdam in einer Mitteilung. Anzeichen für einen aktuell bevorstehenden Ausbruch seien das aber nicht.

So verhalte ich mich bei einem Erdbeben richtig So verhalte ich mich bei einem Erdbeben richtig So verhalte ich mich bei einem Erdbeben richtig

„Der Aufstieg von Magma in die flache Erdkruste geht in aller Regel mit hochfrequenten Erdbebenschwärmen einher. Eine solche Aktivität war in der Osteifel bis jetzt nicht zu beobachten“, so Joachim Ritter vom Geophysikalischen Institut des Karlsruher Instituts für Technologie. Außerdem müsste sich dann die Erdoberfläche heben, was ebenfalls nicht geschehen sei.

Das Foto wirkt wie ein Still aus einem Film – doch es ist Realität. Ein Mann vor einer riesigen Aschewolke-Wand des Vulkans Kilauea. Seit Anfang Mai 2018 spuckte der Vulkan auf Hawaii Lava aus dem Krater und aus Erdspalten – und kam nicht zur Ruhe. Bilder des Naturereignisses. Foto: Jae C. Hong / dpa

Auf der Inselgruppe Hawaii liegen mehrere Vulkane, der Kilauea ist einer der aktivsten der Welt. Foto: HANDOUT / REUTERS

Trotz des Ausbruchs des Vulkans waren Reisen nach Hawaii weiter möglich. Foto: Jae C. Hong / dpa

Lava auf der Straße. Foto: MARCO GARCIA / REUTERS

Die Lava erleuchtete den Nachthimmel. Foto: MARCO GARCIA / REUTERS



Nach dem Ausbruch hatte die Aschewolke die mehr als 3500 Kilometer südwestlich gelegenen Marshallinseln erreicht. Der nationale Wetterdienst der USA auf der Pazifik-Insel Guam forderte Bewohner mit Atemproblemen auf, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. Zugleich wiesen die Meteorologen Fluglinien und Fährgesellschaften darauf hin, dass die Sicht eingeschränkt sei. Die Marshallinseln mit ihren weniger als 100.000 Einwohnern sind einer der kleinsten Staaten der Welt. Die Aschewolke wird auch „Vog“ genannt – eine Kombination aus den Wörtern Vulkan und Smog. Foto: Civil Air Patrol / dpa

Lava floß in das Meer. Foto: Uncredited / dpa

Dieses Foto vom 20. Mai zeigt einen Lava- und Asche-Regen über dem Pazifischen Ozean, südöstlich von Pahoa auf Hawaii. Foto: TERRAY SYLVESTER / REUTERS

Skurrile Momentaufnahme. Foto: Jae C. Hong / dpa

Auch auf der indonesischen Insel Java regte sich ein Vulkan. Der Mount Merapi spie am 21. Mai eine Aschewolke mehr als einen Kilometer hoch in die Luft. Nach seinem Ausbruch zehn Tage zuvor waren bereits Hunderte Menschen aus der Umgebung geflüchtet. Foto: Slamet Riyadi / dpa



Die Behörden auf Hawaii riefen dazu auf, sich von den aufsteigenden Dampf- und Gaswolken fernzuhalten. Die „Laze“ genannten Wolken enthalten salzsäurehaltige Dämpfe und kleine Glaspartikel. Diese bilden sich, wenn die heiße Lava auf das salzhaltige Meerwasser trifft. Foto: TERRAY SYLVESTER / REUTERS

Die Bezeichnung „Laze“ setzt sich aus dem Wort Lava und dem englischen Begriff für Dunst (haze) zusammen. „Gesundheitsrisiken von Laze sind unter anderem Reizung der Lungen, Augen und Haut“, warnte die Zivilschutzbehörde. Foto: Jae C. Hong / dpa

Menschen fotografierten aufsteigenden Dampf, während heiße Lava in den Ozean in der Nähe des Ortes Pahoa floss. Foto: Jae C. Hong / dpa

Die Nationalgarde Hawaiis bei der Messung von Schwefeldioxid-Gaskonzentrationen bei einem Lavastrom auf dem Highway 137 südöstlich von Pahoa. Foto: TERRAY SYLVESTER / REUTERS

Viele Erdspalten hatten sich gebildet. Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS



Forscher fordern Neubewertung des vulkanischen Risikos

Nach jetzigem Stand der Wissenschaft dürfte es beim letzten Ausbruch des Eifel-Vulkans vor knapp 13.000 Jahren etwa 30.000 Jahre gedauert haben, bis es zur eigentlichen Eruption kam. Wann die DLF-Beben in der Eifel begonnen haben, lässt sich nicht zurückverfolgen. Die Forscher halten aber einen Start vor 2013 für plausibel.

Das Messsystem ist seit den Entdeckungen deutlich ausgebaut worden. Die Wissenschaftler fordern nun, die Überwachung zu intensivieren. Auch die vulkanische Gefährdung der Eifel müsse neu bewertet werden.

Vulkan-Ausbrüche in mehreren Ländern

Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Erde.

Foto: Salvatore Allegra / dpa

Der Laacher See liegt rund 24 Kilometer von Koblenz und etwa 40 Kilometer von Bonn entfernt. Eine Karte zeigt den genauen Standort:

Wo gibt es Vulkane in Deutschland?

Auch der Vogelsberg in Hessen ist einerloschener Vulkan.

Foto: imago stock&people

Aktive Vulkane gibt es in Deutschland nicht mehr. Dafür schlafen einige. Die Eruption des Vulkans in der Eifel vor etwa 13.000 Jahren war der letzte großen Ausbruch. Alle anderen Vulkane sind bereits länger ruhig.

Das sind die Vulkangebiete in Deutschland:

Hessischen Senke rund um Kassel

Vogelsberg in Hessen

Rhön

Siebengebirge

Westerwald

Eifel

Erzgebirge

Kaiserstuhl bei Freiburg im Breisgau

Hegau in Baden-Württemberg

der Schwäbischen Alb

Nordosten Bayerns

Frankenwald und

Fichtelgebirge

nördliche Oberpfalz

Wie viele Vulkane gibt es auf der ganzen Welt?

Insgesamt gibt es weltweit etwa 1500 aktive Vulkane. Darüber hinaus gibt es unzählige unbekannte, die unter Wasser liegen. Wie viele das sind, lässt sich exakt nur schwer sagen.

Wo gibt es Vulkane, die heute noch aktiv sind?

Auf der ganzen Welt gibt es viele Vulkane, die besonders aktiv sind. Einige davon sind sogar in Europa. Eine Auswahl der aktivsten Vulkane der Welt:

Hekla in Island

Mount St. Helens in den USA

Hunga Ha’apai in Tonga

Popocatépetl in Mexiko

Colima in Mexiko

Merapi in Indonesien

Stromboli und Ätna in Italien

Piton de la Fournaise auf der Insel Réunion in Frankreich

Wo gibt es die meisten Vulkane?

Vulkane sind häufig dort, wo die Kontinentalplatten aufeinander treffen. In diesen Bereichen gibt es viele Risse und Spalten in der Erdkruse. Aus der Erde aufsteigendes Magma bildet dort Vulkane.

Was ist der gefährlichste Vulkan der Welt?

Zu den gefährlichsten Vulkanen auf der Welt kann man mehrere zählen. Vor allem aber Supervulkane sind besonders gefährlich. Anders als viele andere sind die nicht mal durch einen Berg als Vulkan zu erkennen. So zum Beispiel der Yellowstone oder aber die Phlegräische Felder bei Neapel in Italien.

Bei einem Ausbruch dieser beiden Vulkane wären die Folgen für die ganze Welt nur schwer abzuschätzen. (bekö/cho)

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.