Strafanzeige gegen Vater - er hatte Tochter ausgesetzt

Neubrandenburg. In Rügen hat ein Vater seine neunjährige Tochter mitten in der Nacht ausgesetzt, weil sie nicht schlafen wollte. Er habe ihr zeigen wollen, wie gut sie es zu Hause habe, erklärte er hinterher.

Die drastische Erziehungsmaßnahme bezeichnet der Kinderschutzbund Mecklenburg-Vorpommern als fahrlässige Kindeswohlgefährdung, wie der Geschäftsführer im Interview mit dem Radiosender NDR 1 Radio MV sagte.

Gegen den Vater wurde bereits Anzeige gestellt. Wenn Eltern gestresst sind, sollten sie zu anderen Mittel greifen. So stehen ihnen Hilfsangebote etwa Elternkurse zur Verfügung, sagte der Experte weiter. Sie hätten das Ziel, das Miteinander in der Familie zu verbessern.

Vater setzt Tochter auf Rügen aus – das Wichtigste in Kürze:

Auf Rügen hat ein Vater seine neunjährige Tochter alleine zurückgelassen

Der Grund: Das Mädchen hatte sich geweigert einzuschlafen

Nachdem er nach ein paar Minuten wieder kam, war seine Tochter verschwunden

Gegen ihn wurde Anzeige erstellt

Das Kind ist wieder bei seiner Mutter

Der Fall hatte deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Die drastische Erziehungsmaßnahme endete mit einem Polizeieinsatz. Das Kind wurde wieder seiner Mutter übergeben – auch das Jugendamt wurde eingeschaltet.

Wie die Beamten in einer Pressemitteilung berichten, hatte sich am Sonntagabend um 21 Uhr ein Anrufer gemeldet. In Alterfähr (Rügen) habe er eine Neunjährige getroffen, die angeblich von ihrem Vater zurückgelassen worden sei.

Die Polizisten machten sich auf den Weg und trafen tatsächlich ein Mädchen an, das allein unterwegs war. Ihrem Bericht zufolge hatte ihr Vater sie von dem Elternhaus in Stralsund zehn Kilometer weit nach Alterfähr gefahren – als Strafe, weil sie nicht einschlafen wollte.

33-Jähriger setzte Kind in Nachbarstadt aus

Der 33-Jährige habe das Kind sich wieder anziehen lassen, nachdem länger darüber diskutiert worden war, dass die Neunjährige nun zu schlafen habe, berichtet die Polizei. Dann sei er mit ihr nach Alterfähr gefahren und habe sie ausgesetzt – „um ihr zu zeigen, wie gut sie es zu Hause hat“, so der Sprecher.

Die Rügenbrücke verbindet die Insel mit dem Festland.

Foto: imago

Er sei, nachdem sie dort ausgestiegen war, etwas weiter gefahren, so dass seine Tochter ihn nicht mehr sehen konnte. Dann wartete er ein paar Momente, um dann zurückzukehren.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo Alterfähr auf Rügen liegt.

Vater fand seine Tochter nicht mehr wieder

Allerdings fand er seine Tochter nach der Rückfahrt nicht mehr. Er begann, nach ihr zu suchen, fand sie jedoch nicht und fuhr zurück nach Hause, um seine Frau als Verstärkung zu holen. Gemeinsam suchten sie anschließend nach dem Kind.

Bei der Suchaktion trafen die Eltern dann auf die Beamten und ihre Tochter.

Strafanzeige gegen Erziehungsberechtigten erstattet

Gegen den Vater wurde laut Polizei Strafanzeige wegen Aussetzung erstattet. Der Tatbestand dient dem Schutz von Leib und Leben Hilfsbedürftiger vor Gefährdungen – dazu gehören auch Kinder. (ses)

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.