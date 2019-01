Schnee-Chaos: Extrem-Wetter hat Deutschland weiter fest im Griff

München. Das Schnee-Chaos in Bayern und Österreich hält die Region weiter in Atem. Der Wetterdienst sagt für den Mittwoch weiteren Schnee voraus, die Bedrohung durch Lawinen wird vor allem in den österreichischen Alpen immer größer. Auch für Bayern warnen die Behörden vor den enormen Schneemassen.

Der Süden Deutschlands und Österreich versinken förmlich im Schnee

In Österreich waren Hunderte Menschen durch den Schnee eingeschlossen

Mancherorts werden bis zu zehn Meter hohe Schneewehen erwartet

Es wurde die höchste Alarmstufe für Lawinen ausgerufen

Zahlreiche Skigebiete wurden geschlossen

Auch in den kommenden Tagen wird mit viel Neuschnee gerechnet

Die Behörden warnen die Bevölkerung vor Lawinen und in den Wald zu gehen

In einigen Gemeinden gilt bereits der Katastrophenalarm, so etwa im oberbayerischen Landkreis Miesbach und in den steirischen Gemeinden Pölstal, Hohentauern und Pusterwald. Straßen wurden gesperrt, Schulen bleiben geschlossen. Die Bahn kämpft mit Verspätungen. Teilweise sind bis zu zehn Meter hohe Schneewehen möglich.

In einigen Teilen der Steiermark wurde bereits die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen, seit Mittwoch gilt sie nun auch in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich. Die höchste Lawinenwarnstufe bedeutet, dass spontan – also ohne menschliches Zutun – viele sehr große oder auch extrem große Lawinen lösen können, auch in nur mäßig steilem Gelände.

Schnee-Chaos: Verkehrsprobleme und Verspätungen

In den bayerischen Alpengebieten gilt flächendeckend die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Die Schneemassen führen vielerorts zu Verkehrsproblemen auf der Straße und den Schienen.

Der stellvertretende Landeschef der Steiermark, Michael Schickhofer, riet am Dienstagabend allen Bürgern und Touristen, an sicheren Orten zu bleiben, Absperrungen ernst zu nehmen und unnötige Aktivitäten im freien Gelände zu unterlassen.

In Bayern rät das Forstamt den Bürgern, sich vor allem im Süden und Südosten des Bundeslandes möglichst nicht im Wald aufhalten und unter Bäumen generell vorsichtig sein. Bäume könnten durch die schwere Schneelast umstürzen oder abbrechen.

Eine Freude ist der viele Schnee wohl für viele Schulkinder: In vielen Landkreisen in Bayern bleiben die Schulen geschlossen. In Bad Wörishofen sperrte die Stadt vorübergehend die Eissporthalle wegen Einsturzgefahr.

Durch den Schnee auf dem Dach der Halle sei die zugelassene Dachlast deutlich überschritten. Wegen des starken Windes sei eine Räumung des Daches vorläufig nicht möglich.

Hunderte Menschen eingeschneit

Eingeschneite Autos im österreichischen Ramsau am Dachstein.

Foto: Helmut Fohringer / dpa

Viele Touristen sitzen wegen der Schneemassen fest, ganze Orte sind eingeschneit. Während einer kurzzeitigen Wetterberuhigung am Dienstag konnten einige ihre weiße Falle verlassen.

So wurde die Katschbergstraße zwischen Untertauern und Obertauern am Vormittag für Fahrzeuge mit Schneeketten oder Allradantrieb geöffnet. Mit Beginn der Dunkelheit sollte sie allerdings wieder geschlossen werden.

Am 1200 Meter hohen Präbichl konnten laut Bericht der „Kleinen Zeitung“ 110 Gäste ihr eingeschneites Quartier verlassen. Weiterhin fest sitzen die Menschen in den obersteirischen Gemeinden Pölstal und Hohentauern, die beide am Montag den Katastrophenzustand ausgerufen hatten. In Hohentauern sind derzeit rund 550 Menschen eingeschneit.

Skigebiete geschlossen

Viele Häuser sind in Österreich komplett vom Schnee eingeschlossen.

Foto: Harald Schneider / dpa

Inzwischen hinterlässt der permanente Flockenwirbel negative Spuren für die Wintersportler. Nach Angaben des Skiportals „Skiresort.de“ sind aktuell 1700 Kilometer Piste gesperrt – 5150 Kilometer sind offen. Laut Portal sind 450 Skilifte geschlossen und 1700 geöffnet.

Das Skigebiet Brauneck in den bayerischen Alpen musste wegen der hohen Schneelast auf den Bäumen in den Lifttrassen schließen. Es seien nur noch drei Tallifte in Betrieb, wie die Brauneck Bergbahn am Dienstag auf ihrer Webseite mitteilte.

„Auf den Bäumen liegt mittlerweile extrem viel und schwerer Schnee“, sagte eine Sprecherin des Skigebiets. „Da besteht die Gefahr, dass die Bäume umknicken und auf Pisten und Lifttrassen fallen. Wie lange die Anlagen geschlossen bleiben, können wir nicht abschätzen – es soll ja weiterschneien.“

In Brauneck am Langgries war am Sonntagmittag ein 31-Jähriger von einer Lawine mitgerissen worden. Er konnte jedoch lebend gerettet werden.

Auch in anderen Skigebieten sind zahlreiche Lifte und Pisten gesperrt. Nach Angaben der Zugspitzbahn wurde auch auf Deutschlands höchstem Berg der Skibetrieb eingestellt, die Seilbahn könne wegen zu starken Windes nicht fahren. In den Skigebieten Spitzingsee und Sudelfeld ist das Skifahren nur eingeschränkt möglich, mehrere Lifte wurden gesperrt.

Das vergangene Wochenende war eines der schneereichsten der vergangenen Jahre. Die Niederschläge sorgten im Süden Deutschlands und Österreich für Lawinen und tödliche Unfälle, Flugausfälle, dazu lange Staus und Behinderungen bei der Bahn. Betroffen war in Deutschland vor allem der Süden Bayerns.

Eine Straßensperre aufgrund der hohen Lawinengefahr am Sölkpass im Raum Sankt Nikolai im Sölktal.

Foto: Expa / dpa

Am Montag ist das österreichische Skigebiet Hochkar evakuiert werden: „Wir müssen alle Leute vom Berg herunterbringen, sowohl Gäste als auch Bedienstete. Das hat es meines Wissens in der Geschichte des Hochkars noch nie gegeben“, sagt Bürgermeister Friedrich Fahrnberger der Website „Nön.at“.

Mehrere Todes- und Unglücksfälle in Bayern, Österreich und Italien

In den Chiemgauer Alpen starb am Wochenende eine junge Frau in den Schneemassen. Die 20-Jährige war am Samstag am Teisenberg mit einer Gruppe von insgesamt sechs Tourengehern unterwegs, als sich bei der Abfahrt ins Tal eine Lawine löste. Die junge Frau aus dem Berchtesgadener Land wurde komplett verschüttet. Ihre Begleiter dagegen wurden von dem Schneebrett nicht erfasst.

starb am Wochenende eine junge Frau in den Schneemassen. Die 20-Jährige war am Samstag am Teisenberg mit einer Gruppe von insgesamt sechs Tourengehern unterwegs, als sich bei der Abfahrt ins Tal eine Lawine löste. Die junge Frau aus dem Berchtesgadener Land wurde komplett verschüttet. Ihre Begleiter dagegen wurden von dem Schneebrett nicht erfasst. Im oberbayerischen Wackersberg bei Bad Tölz wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Der Mann sei von einer Baumkrone getroffen worden, die unter der Schneelast abgebrochen sei, hieß es in der Nacht zum Montag von der Polizei. Er war sofort tot.

wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Der Mann sei von einer Baumkrone getroffen worden, die unter der Schneelast abgebrochen sei, hieß es in der Nacht zum Montag von der Polizei. Er war sofort tot. In Schoppernau wagte sich ein 26-Jähriger aus dem bayerischen Landkreis Dachau in den Tiefschnee abseits der gesicherten Pisten und wurde von einer Lawine verschüttet. Seine 25-jährige Begleiterin konnte den Mann lokalisieren, weil seine Beine aus dem Schnee ragten. Mit Hilfe von Bergrettern grub sie ihn aus. Er konnte jedoch nicht mehr wiederbelebt werden. Der Skifahrer starb, obwohl er mit einem Lawinen-Airbag ausgestattet war.

wagte sich ein 26-Jähriger aus dem bayerischen Landkreis Dachau in den Tiefschnee abseits der gesicherten Pisten und wurde von einer Lawine verschüttet. Seine 25-jährige Begleiterin konnte den Mann lokalisieren, weil seine Beine aus dem Schnee ragten. Mit Hilfe von Bergrettern grub sie ihn aus. Er konnte jedoch nicht mehr wiederbelebt werden. Der Skifahrer starb, obwohl er mit einem Lawinen-Airbag ausgestattet war. In Lenggries hingegen konnte ein 31-Jähriger lebend gerettet werden. Er wurde nach Polizeiangaben am Sonntagmittag am Brauneck von einer Lawine mitgerissen.

hingegen konnte ein 31-Jähriger lebend gerettet werden. Er wurde nach Polizeiangaben am Sonntagmittag am Brauneck von einer Lawine mitgerissen. Eine Mutter (38) und ihre Tochter (8) rodelten auf dem Rittner Horn in Südtirol (Italien) gegen einen Baum – das Kind starb, die Mutter liegt im Koma

gegen einen Baum – das Kind starb, die Mutter liegt im Koma Nach einer Nacht im Freien ist in Österreich in Zell am See ein deutscher Snowboarder unverletzt gerettet worden. Er habe in einer selbstgebauten Schneehöhle unter einem Baum übernachtet, berichtete der 23-Jährige aus Würzburg den Rettern. Zuvor habe er aufgrund schlechter Sichtverhältnisse unfreiwillig die Piste verfehlt und sei immer mehr in unwegsames Gelände gekommen.

Rettungsmannschaften suchen in Teisenberg im Berchtesgadener Land nach der 20-Jährigen, die von einer Lawine verschüttet wurde. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Foto: Markus Leitner / dpa

Flughafen München: Weniger Flugausfälle am Sonntag

Am Samstag wurden im Laufe des Tages immer mehr Flüge am Airport München annulliert, insgesamt waren es 130, am Freitag 65. Etwa 220 Flüge hoben erst mit einer Verzögerung von einer Stunde oder mehr ab.

Die verschneite Untertalstraße in Schladming ist wegen Lawinengefahrt gesperrt.

Foto: Expa / dpa

Aufgrund der aktuellen Wetterlage kann es zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrer Airline. #Wintereinbruch pic.twitter.com/w4yxVmamUS — Munich Airport (@MUC_Airport) January 4, 2019

Viele Bahnstrecken wegen Schnee gesperrt

Bahnreisende mussten in Bayern am Sonntag viel Geduld mit sich bringen: Der starke Schneefall behinderte den Zugverkehr vor allem im Süden und Westen von München. Etliche Verbindungen im Allgäu und zum Beispiel Richtung Garmisch-Partenkirchen wurden gesperrt.

„Wir empfehlen unseren Reisenden, sich vor der Fahrt auf jeden Fall online zu erkundigen.“ Auch kurzfristige Änderungen sowie Informationen über Ausweichmöglichkeiten mit Bussen seien dort abrufbar. Diese Rechte haben Reisende bei Zugverspätungen.

Auch in Griechenland mussten wegen Schneefalls viele Flüge gestrichen werden.

