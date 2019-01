Lage in den Alpen bleibt angespannt. In Österreich kamen drei Skifahrer aus Deutschland ums Leben. Es soll weiter schneien.

München/Wien/Ostschweiz. Das Schnee-Chaos im Süden Bayerns und in Teilen Österreichs dauert an. Für Montag sagen Wetterexperten Neuschnee vorher. In den betroffenen Gebieten in Bayern, Teilen Österreichs und in der Ostschweiz bleibt die Lage angespannt.

Der Süden Deutschlands, Österreichs und die Ostschweiz versinken im Schnee

In Österreich und Bayern sind Hunderte Menschen durch den Schnee eingeschlossen

Mancherorts wurden bis zu zehn Meter hohe Schneewehen erwartet

Es gilt weiterhin eine hohe Alarmstufe für Lawinen

Zahlreiche Skigebiete wurden geschlossen

Es wird weiter mit viel Neuschnee gerechnet

Zahlreiche Menschen starben durch die Folgen der Schneefälle

Eine Lawine traf ein Hotel in Bayern

Drei deutsche Skifahrer starben in Österreich

Schnee-Chaos in Bayern und Österreich: Lawine trifft Hotel

• Montag, 14. Januar:

11.49 Uhr: Nachdem vergangene Woche eine Frau in ihrem Auto auf der A8 starb, gab die Polizei weitere Details bekannt. Demnach schließen die Ermittler Erfrieren als Todesursache aus. Sie halten eine medizinische Ursache für wahrscheinlich.

10.30 Uhr: Nach dem Schnee kommt das Wasser: Mehrere Flüsse und Bäche in Bayern traten in der Nacht zu Montag über die Ufer. Für den oberfränkischen Landkreis Kulmbach warnten die Behörden vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten. Bisher sind nur Äcker und Wiesen betroffen.

Auch in Mittelfranken stellte sich die Polizei auf Überschwemmungen ein. „Das Hochwasser kommt langsam“, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. In Niederbayern stiegen einem Polizeisprecher zufolge die Wasserstände leicht an. Straßen seien aber noch nicht überflutet.

10.12 Uhr: 17.000 Menschen sind in Salzburg nicht mehr mit Fahrzeugen erreichbar. Dies vermelden unter anderem die „Salzburger Nachrichten“. Betroffen sind Saalachtal, in Obertauern und in Rauris.

9.50 Uhr: Am Montagmorgen hat eine 300 Meter breite Lawine ein Hotel im bayerischen Balderschwang getroffen. Die Schneemassen drückten Fenster des Gebäudes ein. Nach Angaben der Polizei wurde jedoch niemand verletzt oder vermisst.

Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten aber zunächst nicht mit Räumungsarbeiten beginnen. Die Zufahrt zur Gemeinde Balderschwang ist wegen der Lawinengefahr seit Sonntag gesperrt. Rund 1300 Menschen sitzen in dem Wintersportort im Oberallgäu fest.

Die Zufahrt zum Riedbergpass in Richtung Balderschwang ist wegen Lawinengefahr gesperrt.

„Der Riedbergpass ist vorsorglich gesperrt, weil auch hier Lawinengefahr herrscht“, hatte ein Polizeisprecher am Sonntag mitgeteilt. Damit ist die einzige Verbindung von deutscher Seite aus blockiert. Zuvor war auf österreichischer Seite bei Hittisau eine Lawine abgegangen. Verletzte gab es nicht.

Die Versorgung für die in rund 1000 Meter Höhe liegenden Gemeinde ist vorerst gesichert. Die Stromleitungen sind intakt. „Eine Evakuierung ist derzeit nicht geplant“, hieß es. Wann der Ort wieder erreichbar ist, war zunächst unklar. Wegen der Schneelast auf den Bäumen und der Lawinengefahr ist das Befahren des Passes riskant. Eine Kommission mit Experten der Bergwacht und der Behörden wollte am Mittag das weitere Vorgehen beraten.

Bayerns Dächer ächzen unter Schneemassen Mit zusätzlichen Kräften wollten die Behörden die Gebäude so schnell wie möglich von ihrer Last befreien. Bayerns Dächer ächzen unter Schneemassen

Sonntag, 13. Januar : Skiorte abgeschnitten, mehrere Todesfälle

18.50 Uhr: In Österreich sind unter anderem die bekannten Skiorte Lech und Zürs wegen einer Sperrung der Zufahrtsstraßen nicht mehr erreichbar. Das teilten die Gemeinden am Sonntagabend auf ihrer Website mit. Auch die Ortschaft Stuben am Arlberg ist wegen der Lawinengefahr von der Außenwelt abgeschnitten.

Wie die ORF berichtete, ist auch die Straße nach Ischgl und Galtür gesperrt worden. Darüber hinaus werde im Lauf des Abends die Straße nach Sölden im Ötztal gesperrt. Nach Angaben der Gemeinde Sölden wird in der örtlichen Freizeit Arena ein Notquartier eingerichtet.

12 Uhr: In Lech waren am Wochenende mindestens drei Skifahrer aus Deutschland ums Leben gekommen. Ein vierter Mann wird noch vermisst. Die Männer kamen aus Oberschwaben und waren 32, 36 und 57 Jahre alt. Der Vermisste ist 28 Jahre alt, wegen des starken Schneefalls mussten die Retter die Suche nach ihm abbrechen. Sie rechnen nicht damit, den Mann noch lebend zu finden.

Die vier waren auf einer gesperrten Skiroute unterwegs gewesen. Als am Samstagabend die Frau eines Skifahrers Vermisstenanzeige stellte, gelang es den Helfern schnell, die Gruppe mittels Handy-Ortung zu lokalisieren. Eine Rettungsmannschaft stieg sofort auf.

Drei Deutsche in Lawine ums Leben kommen Vier Männer hatten sich offenbar auf nicht ausgewiesenes Gebiet gewagt. Drei von ihnen konnten tot geborgen werden, ein vierter Mann blieb vermisst. Die Suche wurde wetterbedingt unterbrochen. Drei Deutsche in Lawine ums Leben kommen

Drei Skifahrer wurden laut Polizei gegen 23 Uhr gefunden. Sie wiesen Verletzungen auf sowie Erstickungsmerkmale. Die verunglückten Wintersportler hatten die gesamte Notfallausrüstung dabei. Trotz ausgelösten Airbags wurden sie von den Schneemassen verschüttet.

10.32 Uhr: Zwei Todesfälle hat es in den französischen Alpen gegeben. Zwei Pistenarbeiter starben vor einer geplanten Lawinensprengung, als sie am Sonntag mit Sprengstoff hantierten. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam es zu einer ungeplanten Explosion.

Seit Tagen schneit es im Süden fast ununterbrochen, besonders die Alpen sind zur Gefahrenzone geworden. Die Ortschaft Buchenhöhe bei Berchtesgaden in Bayern etwa ist von der Außenwelt abgeschnitten. Foto: Lino Mirgeler / dpa

Das THW bringt Radlader mit Ketten und Schaufeln nach Berchtesgaden. Zahlreiche Straßen in der Region sind gesperrt, weil Bäume umgestürzt sind oder umzufallen drohen. Foto: Sabine Dobel / dpa

Auch die Bundeswehr ist im Einsatz. Ein Kettenfahrzeug fährt über eine schneebedeckte Straße in Berchtesgaden. Foto: Tobias Hase / dpa

Frischer Schnee liegt in den Straßen und auf den Dächern von Berchtesgaden. Foto: Tobias Hase / dpa

Traktoren mit Schneeschaufeln befreien am Terminal 2 am Flughafen München das Vorfeld von Schnee. Foto: Matthias Balk / dpa



Eine Straße in Vordernberg (Österreich) ist wegen Lawinengefahr gesperrt. Meteorologen erwarten in Österreich weiterhin neue Schneemassen und damit eine Verschärfung der Lawinengefahr. Foto: Erwin Scheriau / dpa

Ein Lastkraftwagen ist in Wessobrunn (Bayern) zum Stehen gekommen und droht abzurutschen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein Auto fährt in einem Wald in Schongau (Bayern) unter mit Schnee bedeckten Bäumen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein schneebedecktes Auto steht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Kaufbeuren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein Zug der ÖBB im starkem Schneefall in Saalfelden. Die Lawinenlage in Österreich hat sich im weiter zugespitzt. Immer mehr Orte sind aufgrund der sehr großen Lawinengefahr nicht mehr erreichbar. Foto: Expa / dpa



Zwei Pferde suchen auf dem Thurner in St. Märgen (Baden-Württemberg) unter dem Schnee nach Nahrung. Foto: Patrick Seeger / dpa

Im bayerischen Warngau schaufeln Anwohner Schnee von Dächern. Foto: MICHAEL DALDER / REUTERS

Es schneit nicht nur im Süden Deutschlands. Zwei Bisons stehen auf einer Koppel des Wildparks Stangerode in Sachsen-Anhalt bei dichtem Schneetreiben nebeneinander. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / ZB

Die Gemeinde Eibenstock in Sachsen ist zeitweise wegen der heftigen Schneefälle nicht zu erreichen. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Mitarbeiter der Servicegesellschaft versuchen einen Zug der Harzer Schmalspurbahn, der seit Montag auf dem Brocken eingeschneit ist, vom Schnee zu befreien. Foto: Matthias Bein / dpa



Der Hirte Franco Vitali bringt seine Tiere in Oberbüren (Schweiz) auf eine andere Weide. Foto: Gian Ehrenzeller / dpa



9.37 Uhr: Die Lawinengefahr war in den Bayerischen Alpen laut Einschätzung von Experten zunächst gesunken, dann aber wieder hochgestuft worden. Der Lawinenwarndienst Bayern stufte die Gefahr in allen Gebieten der bayerischen Alpen auf der zweithöchsten Warnstufe 4 und somit als „groß“ ein. Am Samstag hatte noch Warnstufe 3 („erheblich“) gegolten.

Die Hauptgefahr geht demnach von großen oder sehr großen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus, die sich wegen des Gewichts des Neuschnees auf den alten Schnee von selbst lösen könnten.

Lawinen könnten bis in Tallagen hinabgehen und hangnahe Verkehrs- und Wanderwege gefährden. Der Lawinenwarndienst empfiehlt ausdrücklich, besonders vorsichtig zu sein und eine überlegte Routenwahl zu treffen, sollte man im Gebirge unterwegs sein.

Das Schneechaos in Bayern – das ist bisher geschehen

Berchtesgaden: Ein Kettenfahrzeug der Bundeswehr fährt über eine schneebedeckte Straße. Das Fahrzeug wird zur Versorgung des abgeschnittenen Ortsteils Buchenhöhe eingesetzt.

Bayern schickt 500 zusätzliche Bereitschaftspolizisten in die verschneiten Katastrophenregionen. „Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber schon zu ernster Besorgnis“, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bad Tölz gesagt. Söder hatte sich am Samstag ein Bild von der Lage in den vom Schneechaos betroffenen Gebieten gemacht und sich über die Arbeit der Einsatzkräfte informiert.

In fünf bayerischen Landkreisen gilt derzeit der Katastrophenfall, in Bad Tölz, Wolfratshausen, Miesbach, im Berchtesgadener Land und in Traunstein.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich an diesem Montag ein Bild von dem seit Tagen andauernden Schneechaos in den bayerischen Alpen machen. Er besucht Helfer und Einsatzkräfte in Berchtesgaden und Neukirchen am Teisenberg. Auch ein Statement des Ministers ist geplant. Seine Kabinettskollegin und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte am Sonntag den vom Schneechaos betroffenen Landkreisen weitere Hilfe zugesagt.

Bundeswehr entsendet 350 Soldaten

Ein Soldat der Bundeswehr befreit das Dach eines Wohnhauses von Schneemassen.

Bis Montagabend soll es auch in den sächsischen Mittelgebirgen schneien, vor allem aber wieder im Alpenraum und im Bayerischen Wald – und in niedrigeren Lagen regnen. Dies könnte die Lage dramatisch verschärfen und den Schnee auf einsturzgefährdeten Dächern noch schwerer machen.

Die Bundeswehr hat 350 Soldaten in die tief verschneiten Regionen geschickt. Sie befreien Dächer von den schweren Schneemassen, versorgen Bewohner in schwer zugänglichen Orten und transportieren Helfer mit gepanzerten Kettenfahrzeugen. Auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat viele Helfer vor Ort.

Fahrer eines Schneepflug gestorben

Viele Häuser sind in Österreich komplett vom Schnee eingeschlossen.

Auch in Bulgarien sind zwei Menschen durch eine Lawine gestorben, die Snowboarder hatten sie am Freitag selbst ausgelöst. In der Nähe von Lenggries in Bayern (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gab es ein weiteres Todesopfer. Der Fahrer eines Schneepfluges kam bei einem Unfall ums Leben.

Der 48-Jährige war mit seinem Räumfahrzeug auf einer Brücke umgekippt und in einen aufgestauten Wasserzulauf der Isar gestürzt. Dabei wurde er unter Wasser in dem 18 Tonnen schweren Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte konnten ihn befreien und brachten ihn per Hubschrauber in eine Innsbrucker Klinik. Dort starb der Mann.

Schülergruppe mit zwei Hubschraubern ausgeflogen

Mit zwei Hubschraubern hat das österreichische Bundesheer eine große Schülergruppe aus NRW ausgeflogen. Die 66 Menschen saßen auf einer Alm im Hochberghaus in Grünau im Almtal fest.

Die Jugendlichen aus Witten waren für einen Skikurs nach Oberösterreich gereist. Aufgrund der großen Lawinengefahr und der dadurch geschlossenen Lifte konnten sie aber letztlich nicht auf die Pisten.

Weitere Tote durch die Schneefälle und ihre Folgen

In der vergangenen Woche war bereits ein neunjähriger Junge in Aying im Landkreis München von einem Baum erschlagen worden, der unter der Schneelast zusammengebrochen war.

in im Landkreis München von einem Baum erschlagen worden, der unter der Schneelast zusammengebrochen war. In Österreich starb ein 62-jähriger Lehrer, der auf Mariazeller Bürgeralpe bei der Abfahrt einen Ski verloren hatten und über den Pistenrand in einen steil abfallenden Wald gestürzt war. Dort blieb er im lockeren und metertiefen Schnee kopfüber stecken . Die nachkommenden neun Schüler konnten dem Mann aufgrund der Schneemassen nicht helfen. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot bergen.

. Die nachkommenden neun Schüler konnten dem Mann aufgrund der Schneemassen nicht helfen. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. In den Chiemgauer Alpen starb eine 20-Jährige war 5. Januar am Teisenberg. Sie war mit einer Gruppe von Tourengehern unterwegs, als sich bei der Abfahrt ins Tal eine Lawine löste. Die junge Frau aus dem Berchtesgadener Land wurde verschüttet.

starb eine 20-Jährige war 5. Januar am Teisenberg. Sie war mit einer Gruppe von Tourengehern unterwegs, als sich bei der Abfahrt ins Tal eine Lawine löste. Die junge Frau aus dem Berchtesgadener Land wurde verschüttet. Im oberbayerischen Wackersberg bei Bad Tölz wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Der Mann sei von einer Baumkrone getroffen worden, die unter der Schneelast abgebrochen sei, hieß es von der Polizei. Er war sofort tot.

wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Der Mann sei von einer Baumkrone getroffen worden, die unter der Schneelast abgebrochen sei, hieß es von der Polizei. Er war sofort tot. In Schoppernau wagte sich ein 26-Jähriger aus dem bayerischen Landkreis Dachau in den Tiefschnee abseits der gesicherten Pisten und wurde von einer Lawine verschüttet. Seine 25-jährige Begleiterin konnte den Mann lokalisieren, weil seine Beine aus dem Schnee ragten. Mit Hilfe von Bergrettern grub sie ihn aus. Er konnte jedoch nicht mehr wiederbelebt werden..

Lawine rollt bis ins Hotelrestaurant

In der Ostschweiz sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden, als eine etwa 300 Meter breite Lawine nahe ihres Hotels abging und bis ins Hotelrestaurant rollte.

Blick auf das alte (links) und das neue Berggasthaus „Säntis“ auf der Schwägalp in der Schweiz. Der Komplex wurde am Donnerstagnachmittag von einer Lawine getroffen.

Der Lawinenabgang ereignete sich auf der Schwägalp im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf rund 1300 Metern Seehöhe. Die Lawine löste sich am Hang gegenüber des Hotels. Mehr als ein Dutzend Autos und Teile des Hotel-Restaurants wurden von den weißen Massen verschüttet. (dpa/ses/msb/cho/küp/aba/moi)

