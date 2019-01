Schnee-Chaos: Deutsche Bahn stellt Zugverkehr in Bayern fast ein

Es schneit weiter und weiter, die Lawinengefahr in Bayern und Österreich steigt. Auf den Straßen verursachte das Extrem-Wetter Chaos.

Im Berchtesgadener Land arbeiten nach der Ausrufung des Katastrophenfalls Technisches Hilfswerk, Feuerwehr und Bundeswehr gemeinsam an der Dachräumung.

Im Berchtesgadener Land arbeiten nach der Ausrufung des Katastrophenfalls Technisches Hilfswerk, Feuerwehr und Bundeswehr gemeinsam an der Dachräumung.

Schnee, Schnee, Schnee Im Berchtesgadener Land arbeiten nach der Ausrufung des Katastrophenfalls Technisches Hilfswerk, Feuerwehr und Bundeswehr gemeinsam an der Dachräumung.

München. Schnee-Chaos in Teilen Deutschlands: Weil die Bahn nicht mit dem Räumen der Schneemassen hinterherkommt, bleiben Streckensperrungen vor allem bei der Regionalbahn bestehen.

Wie die Bahn mitteilte, sind die Regionalbahnstrecken Kempten–Immenstadt–Lindau/Oberstdorf und Kempten–Reutte in Tirol gesperrt. Auch auf anderen Regio-Strecken gibt es wohl in den kommenden Tagen keinen Verkehr.

Schnee-Chaos sorgt für Todesopfer

Neben Verkehrsbehinderungen, sind es vor allem Verletzte und Todesfälle, die für Schlagzeilen sorgen. Ein neunjähriger Junge ist in Aying im Landkreis München von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Baum unter der hohen Schneelast zusammengebrochen.

20 Minuten später entdeckten Zeugen das darunter begrabene Kind und alarmierten die Rettungskräfte. Diese versuchten rund eine Stunde lang vergeblich, das Kind wiederzubeleben. Die Polizei hatte zuerst von einem siebenjährigen Jungen gesprochen und sich später korrigiert.

Schülergruppe mit zwei Hubschraubern ausgeflogen

Mit zwei Hubschraubern hat das österreichische Bundesheer eine große Schülergruppe aus der Nähe von Dortmund ausgeflogen. Die 66 Menschen saßen auf einer Alm im Hochberghaus in Grünau im Almtal fest.

Die Jugendlichen waren für einen Skikurs nach Oberösterreich gereist. Aufgrund der großen Lawinengefahr und der dadurch geschlossenen Lifte konnten sie aber letztlich nicht auf die Pisten.

Weiterer Katastrophenfall in Bayern ausgerufen

In Kaufbeuren (Allgäu) retteten Polizisten einen frierenden Säugling aus dem Schnee. Eine Betrunkene hielt ihr nur ungenügend bekleidetes Baby im Arm. Streifenbeamte wickelten das Kind in eine Uniform.

Der Deutsche Wetterdienst hält die Unwetterwarnungen für den Süden Bayerns vorerst aufrecht. Wegen der starken Schneefälle gilt seit dem späten Donnerstagabend auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen der Katastrophenfall. Es ist nach den Kreisen Miesbach, Berchtesgadener Land und Traunstein der vierte Landkreis in Bayern, in dem der Katastrophenfall ausgerufen wurde.

Seit Tagen schneit es im Süden fast ununterbrochen, besonders die Alpen sind zur Gefahrenzone geworden. Die Ortschaft Buchenhöhe bei Berchtesgaden in Bayern etwa ist von der Außenwelt abgeschnitten. Foto: Lino Mirgeler / dpa

Das THW bringt Radlader mit Ketten und Schaufeln nach Berchtesgaden. Zahlreiche Straßen in der Region sind gesperrt, weil Bäume umgestürzt sind oder umzufallen drohen. Foto: Sabine Dobel / dpa

Auch die Bundeswehr ist im Einsatz. Ein Kettenfahrzeug fährt über eine schneebedeckte Straße in Berchtesgaden. Foto: Tobias Hase / dpa

Frischer Schnee liegt in den Straßen und auf den Dächern von Berchtesgaden. Foto: Tobias Hase / dpa

Traktoren mit Schneeschaufeln befreien am Terminal 2 am Flughafen München das Vorfeld von Schnee. Foto: Matthias Balk / dpa



Eine Straße in Vordernberg (Österreich) ist wegen Lawinengefahr gesperrt. Meteorologen erwarten in Österreich weiterhin neue Schneemassen und damit eine Verschärfung der Lawinengefahr. Foto: Erwin Scheriau / dpa

Ein Lastkraftwagen ist in Wessobrunn (Bayern) zum Stehen gekommen und droht abzurutschen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein Auto fährt in einem Wald in Schongau (Bayern) unter mit Schnee bedeckten Bäumen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein schneebedecktes Auto steht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Kaufbeuren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein Zug der ÖBB im starkem Schneefall in Saalfelden. Die Lawinenlage in Österreich hat sich im weiter zugespitzt. Immer mehr Orte sind aufgrund der sehr großen Lawinengefahr nicht mehr erreichbar. Foto: Expa / dpa



Zwei Pferde suchen auf dem Thurner in St. Märgen (Baden-Württemberg) unter dem Schnee nach Nahrung. Foto: Patrick Seeger / dpa

Im bayerischen Warngau schaufeln Anwohner Schnee von Dächern. Foto: MICHAEL DALDER / REUTERS

Es schneit nicht nur im Süden Deutschlands. Zwei Bisons stehen auf einer Koppel des Wildparks Stangerode in Sachsen-Anhalt bei dichtem Schneetreiben nebeneinander. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / ZB

Die Gemeinde Eibenstock in Sachsen ist zeitweise wegen der heftigen Schneefälle nicht zu erreichen. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Mitarbeiter der Servicegesellschaft versuchen einen Zug der Harzer Schmalspurbahn, der seit Montag auf dem Brocken eingeschneit ist, vom Schnee zu befreien. Foto: Matthias Bein / dpa



Der Hirte Franco Vitali bringt seine Tiere in Oberbüren (Schweiz) auf eine andere Weide. Foto: Gian Ehrenzeller / dpa



Lawine rollt bis ins Hotelrestaurant

In der Ostschweiz sind indes drei Menschen verletzt worden, als eine etwa 300 Meter breite Lawine nahe ihres Hotels abging und bis ins Hotelrestaurant rollte. Am Donnerstagabend lief zunächst noch eine Suche nach möglichen Verschütteten. Hotelgäste werden nicht vermisst, es sei aber möglich, dass Passanten verschüttet worden seien, hieß es.

Blick auf das alte (links) und das neue Berggasthaus „Säntis“ auf der Schwägalp in der Schweiz. Der Komplex wurde am Donnerstagnachmittag von einer Lawine getroffen.

Foto: Gian Ehrenzeller / dpa

Der Lawinenabgang ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Schwägalp im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf rund 1300 Metern Seehöhe. Die Lawine löste sich am Hang gegenüber des Hotels. Mehr als ein Dutzend Autos und Teile des Hotel-Restaurants wurden von den weißen Massen verschüttet.

Auf Fotos war zu sehen, wie sich der Schnee durch Fenster und Türen auch in mehrere weitere Räume des Gebäudes gedrückt hat. Laut Polizei war auch ein Personalhaus und das Gebäude einer Alpkäserei betroffen.

Schnee-Chaos: Frau stirbt allein im Auto

Auch auf den Straßen sorgt der Schnee für Probleme. Hunderte Lastwagen- und Autofahrer saßen in der Nacht zum Donnerstag auf 35 Kilometern wegen Schneefalls und Glätte auf der Autobahn 8 fest. In dem Stau starb bei Dornstadt eine 54 Jahre alte Autofahrerin. Sie starb allein in ihrem Fahrzeug. Die Todesursache ist noch unklar.

Bernau in Bayern: Ein umgestürzter LKW liegt auf der Autobahn 8 (A8).

Foto: Josef Reisner / dpa

Weiteres Todesopfer in Österreich

In Österreich starben seit dem Wochenende mindestens sieben Menschen im Schnee – darunter zwei Deutsche, die am Sonntag in Vorarlberg von Lawinen verschüttet wurden.

Vor den Augen seiner Eltern und seines Bruders wurde ein 16 Jahre alter Deutsch-Australier beim Skifahren im österreichischen St. Anton von einer Lawine verschüttet und starb.

Unter anderem starben auch zwei Skifahrer, die bei Stürzen im meterhohen Schnee versanken, sowie zwei junge Schneeschuhwanderer, die am Montag tot unter einem Lawinenkegel gefunden wurden.

Bereits jetzt haben die dramatischen Meldungen Auswirkungen auf den Tourismus. Bei der österreichischen Wirtschaftskammer ist bereits von einem Minus von 50 Prozent bei kurzfristigen Buchungsanfragen die Rede. Diese Rechte haben Urlauber bei Behinderungen.

Schnee satt in Bayern Neuschnee und Wind behindern den Verkehr und halten die Anwohner in Atem. Schnee satt in Bayern

350 Menschen bei Berchtesgaden eingeschlossen

An einigen Orten in Bayern ist mittlerweile die Bundeswehr im Einsatz, um etwa Schneemassen von Dächern zu Schaufeln.

Bei Berchtesgaden in Bayern sind unterdessen noch immer etwa 350 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Sie mussten auch am Donnerstag von außerhalb mit Lebensmitteln versorgt werden.

Berchtesgaden: Ein Kettenfahrzeug der Bundeswehr fährt über eine schneebedeckte Straße. Das Fahrzeug wird zur Versorgung des abgeschnittenen Ortsteils Buchenhöhe eingesetzt.

Foto: Tobias Hase / dpa

Auch die Menschen in der oberbayerischen Gemeinde Jachenau bei Bad Tölz sind auf Lebensmittellieferungen angewiesen, weil die Zufahrtsstraße gesperrt ist. Bewohner und Rettungskräfte können das Dorf aber über eine kleine Forststraße erreichen. Auch immer mehr Orte in Österreich sind nicht erreichbar – darunter der Ort Galtür in Tirol.

Schnee-Chaos: Verkehrsprobleme und Verspätungen

Der Süden Deutschlands und Österreichs versinken im Schnee

In Österreich und Bayern waren Hunderte Menschen durch den Schnee eingeschlossen

Mancherorts wurden bis zu zehn Meter hohe Schneewehen erwartet

Es wurde die höchste Alarmstufe für Lawinen ausgerufen

Zahlreiche Skigebiete wurden geschlossen

Auch in den kommenden Tagen wird mit viel Neuschnee gerechnet

Die Behörden warnen die Bevölkerung vor Lawinen und in den Wald zu gehen

Mehrere Menschen starben durch die Folgen der Schneefälle

In einigen Teilen der Steiermark wurde bereits die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. In den bayerischen Alpengebieten gilt flächendeckend die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Die Schneemassen führen vielerorts zu Verkehrsproblemen auf der Straße und den Schienen. Diese Rechte haben Reisende bei Zugverspätungen.

Schnee und Eis behindern Verkehr In Bayern waren die Räumfahrzeuge im Dauereinsatz. Schnee und Eis behindern Verkehr

62-jähriger Lehrer bleibt kopfüber im Schnee stecken – und stirbt

Schon am Dienstag ist in Österreich ein 62-jähriger Lehrer beim Ski-Fahren ums Leben gekommen. Er verlor auf der Mariazeller Bürgeralpe aus bislang ungeklärter Ursache bei der Abfahrt einen Ski und stürzte links über den Pistenrand in einen steil abfallenden Wald, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.

Ein Auto fährt in Bayern über eine Schnee verwehte Landstraße.

Foto: Lino Mirgeler / dpa

Dort blieb er im lockeren und metertiefen Schnee kopfüber stecken. Die nachkommenden neun Schüler konnten dem Mann aufgrund der Schneemassen nicht helfen. Einsatzkräfte der Bergrettung Mariazell konnten schließlich zu dem 62-Jährigen absteigen. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann aber schon tot.

Weitere Todesfälle durch Schneefälle

In den Chiemgauer Alpen starb am Wochenende eine junge Frau in den Schneemassen. Die 20-Jährige war am Samstag am Teisenberg mit einer Gruppe von insgesamt sechs Tourengehern unterwegs, als sich bei der Abfahrt ins Tal eine Lawine löste. Die junge Frau aus dem Berchtesgadener Land wurde komplett verschüttet. Ihre Begleiter dagegen wurden von dem Schneebrett nicht erfasst.

starb am Wochenende eine junge Frau in den Schneemassen. Die 20-Jährige war am Samstag am Teisenberg mit einer Gruppe von insgesamt sechs Tourengehern unterwegs, als sich bei der Abfahrt ins Tal eine Lawine löste. Die junge Frau aus dem Berchtesgadener Land wurde komplett verschüttet. Ihre Begleiter dagegen wurden von dem Schneebrett nicht erfasst. Im oberbayerischen Wackersberg bei Bad Tölz wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Der Mann sei von einer Baumkrone getroffen worden, die unter der Schneelast abgebrochen sei, hieß es in der Nacht zum Montag von der Polizei. Er war sofort tot.

wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Der Mann sei von einer Baumkrone getroffen worden, die unter der Schneelast abgebrochen sei, hieß es in der Nacht zum Montag von der Polizei. Er war sofort tot. In Schoppernau wagte sich ein 26-Jähriger aus dem bayerischen Landkreis Dachau in den Tiefschnee abseits der gesicherten Pisten und wurde von einer Lawine verschüttet. Seine 25-jährige Begleiterin konnte den Mann lokalisieren, weil seine Beine aus dem Schnee ragten. Mit Hilfe von Bergrettern grub sie ihn aus. Er konnte jedoch nicht mehr wiederbelebt werden. Der Skifahrer starb, obwohl er mit einem Lawinen-Airbag ausgestattet war.

wagte sich ein 26-Jähriger aus dem bayerischen Landkreis Dachau in den Tiefschnee abseits der gesicherten Pisten und wurde von einer Lawine verschüttet. Seine 25-jährige Begleiterin konnte den Mann lokalisieren, weil seine Beine aus dem Schnee ragten. Mit Hilfe von Bergrettern grub sie ihn aus. Er konnte jedoch nicht mehr wiederbelebt werden. Der Skifahrer starb, obwohl er mit einem Lawinen-Airbag ausgestattet war. Eine Mutter (38) und ihre Tochter (8) rodelten auf dem Rittner Horn in Südtirol (Italien) gegen einen Baum – das Kind starb, die Mutter liegt im Koma

Skigebiete geschlossen

Viele Häuser sind in Österreich komplett vom Schnee eingeschlossen.

Foto: Harald Schneider / dpa

Der permanente Flockenwirbel hat negative Spuren für die Wintersportler. Nach Angaben des Skiportals „Skiresort.de“ waren Mittwoch 1700 Kilometer Piste gesperrt.

Nach Angaben der Zugspitzbahn wurde auch auf Deutschlands höchstem Berg der Skibetrieb eingestellt, die Seilbahn könne wegen zu starken Windes nicht fahren. In den Skigebieten Spitzingsee und Sudelfeld ist das Skifahren nur eingeschränkt möglich, mehrere Lifte wurden gesperrt.

Auch in weniger schneeerprobten Ländern in Europa ist der Winter angekommen. Auch in Griechenland mussten wegen Schneefalls viele Flüge gestrichen werden . (dpa/ses/msb/cho/küp)

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.