Schneefälle in Bayern und Österreich - mehrere Tote

Schneegestöber in Bayern Auch in den nächsten Tagen sind im Süden weitere Schneefälle angesagt.

München. Tödliche Unfälle, Flugausfälle, lange Staus – die starken Schneefälle im Süden Bayerns sind zur Gefahr geworden. Zwar haben sie in ihrer Intensität in der Nacht zu Montag etwas abgenommen. Eine vollständige Beruhigung des Wetters erwartet Experten aber noch nicht – im Gegenteil.

Zu den bereits gefallenen 20 bis 40, lokal 60 Zentimetern kommen bis Montagmittag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weitere zehn bis 20 Zentimeter, in Staulagen am östlichen Alpenrand bis 40 Zentimeter Neuschnee dazu.

Auch im Verlauf der Woche soll es weiter schneien. Mittwoch etwa erwarten die DWD-Experten ordentlich Neuschnee: Angekündigt ist „direkt an den Alpen sowie im Erzgebirge länger anhaltender Schneefall und zum Teil erhebliche Neuschneemengen.“

Dienstag kann es zu Schneeverwehungen kommen, bis Donnerstag am Alpenrand in Staulagen bis zu einem Meter Schnee fallen, so ein DWD-Mitarbeiter zu unserer Redaktion. Kollegen in Österreich erwarten sogar bis zu zwei Meter Schnee.

Zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen

Die Schneemassen führen zu Verkehrsproblemen auf der Straße und den Schienen. Im gesamten deutschen Alpenraum gilt seit Sonntag die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier – das teilte der Lawinenwarndienst in München mit.

Das bedeutet, dass sich große Lawinen schon durch ihr Eigengewicht und damit ohne menschliche Einwirkung auslösen können.

Sänger DJ Ötzi („Anton aus Tirol“) musste wegen der gewaltigen Schneemengen in Österreich seinen Tourstart verschieben. Das für Dienstag geplante Auftaktkonzert der rund neun Stationen seiner „Gipfeltour“ auf einer Skihütte in Saalbach-Hinterglemm in Österreich könne wegen der Lawinengefahr und gesperrter Zufahrtsstraßen nicht stattfinden, teilte sein Management am Montag mit.

Mehreren Todes- und Unglücksfälle in Bayern und Österreich

In den Chiemgauer Alpen starb am Wochenende eine junge Frau in den Schneemassen. Die 20-Jährige war am Samstag am Teisenberg mit einer Gruppe von insgesamt sechs Tourengehern unterwegs, als sich bei der Abfahrt ins Tal eine Lawine löste. Die junge Frau aus dem Berchtesgadener Land wurde komplett verschüttet. Ihre Begleiter dagegen wurden von dem Schneebrett nicht erfasst.

Im oberbayerischen Wackersberg bei Bad Tölz wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Der Mann sei von einer Baumkrone getroffen worden, die unter der Schneelast abgebrochen sei, hieß es in der Nacht zum Montag von der Polizei. Er war sofort tot.

In Schoppernau wagte sich ein 26-Jähriger aus dem bayerischen Landkreis Dachau in den Tiefschnee abseits der gesicherten Pisten und wurde von einer Lawine verschüttet. Seine 25-jährige Begleiterin konnte den Mann lokalisieren, weil seine Beine aus dem Schnee ragten. Mit Hilfe von Bergrettern grub sie ihn aus. Er konnte jedoch nicht mehr wiederbelebt werden. Der Skifahrer starb, obwohl er mit einem Lawinen-Airbag ausgestattet war.

wagte sich ein 26-Jähriger aus dem bayerischen Landkreis Dachau in den Tiefschnee abseits der gesicherten Pisten und wurde von einer Lawine verschüttet. Seine 25-jährige Begleiterin konnte den Mann lokalisieren, weil seine Beine aus dem Schnee ragten. Mit Hilfe von Bergrettern grub sie ihn aus. Er konnte jedoch nicht mehr wiederbelebt werden. Der Skifahrer starb, obwohl er mit einem Lawinen-Airbag ausgestattet war. Auch im Berchtesgadener Land am Teisenberg starb eine junge Frau in den Schneemassen.

In Lenggries hingegen konnte ein 31-Jähriger lebend gerettet werden. Er wurde nach Polizeiangaben am Sonntagmittag am Brauneck von einer Lawine mitgerissen.

Nach einer Nacht im Freien ist in Österreich in Zell am See ein deutscher Snowboarder unverletzt gerettet worden. Er habe in einer selbstgebauten Schneehöhle unter einem Baum übernachtet, berichtete der 23-Jährige aus Würzburg den Rettern. Zuvor habe er aufgrund schlechter Sichtverhältnisse unfreiwillig die Piste verfehlt und sei immer mehr in unwegsames Gelände gekommen.

Rettungsmannschaften suchen in Teisenberg im Berchtesgadener Land nach der 20-Jährigen, die von einer Lawine verschüttet wurde. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Foto: Markus Leitner / dpa

Hauptgrund für die große Lawinengefahr in den Bayerischen Alpen ist laut Lawinenwarndienst „die enorme Auflast des Neuschnees auf die instabile Altschneedecke“. Die Lawinen könnten große Ausmaße erreichen, hieß es.

19-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß zweier Autos

Auch auf den Straßen kam es zu vielen Unfällen – nicht nur in Bayern, sondern etwa auch im Schwarzwald. Meistens blieb es bei Blechschäden. Bei Bad Tölz in Oberbayern starb allerdings ein 19-Jähriger nach dem Zusammenstoß zweier Autos auf schneeglatter Straße. Vier weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt – zwei davon schwer.

In Oberfranken rutschten auf der schneeglatten A9 mehrere Lastwagen in die Leitplanke. Zeitweise ging es auf verschneiten Straßen nur im Schritttempo voran.

In Baden-Württemberg rutschte auf der A81 bei Villingen-Schwenningen ein Lastwagen in die Leitplanke. Der Lkw kam quer auf der Autobahn zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Flughafen München: Weniger Flugausfälle am Sonntag

Nachdem am Samstag wegen des anhaltenden Schneefalls zahlreiche Flüge am Münchner Airport annulliert wurden, hat sich die Lage am Sonntagmorgen entspannt. „Bei uns wurden bislang 15 wetterbedingte Annullierungen angemeldet“, sagte eine Sprecherin.

Am Samstag wurden im Laufe des Tages immer mehr Flüge annulliert, insgesamt waren es 130, am Freitag 65.

Neben den Annullierungen war es am Samstag auch zu Verspätungen gekommen, vor allem, weil Räumdienste die Start- und Landebahnen sowie die Rollwege des Airports von den Schneemassen befreien mussten. Außerdem wurden Flugzeuge vor dem Start enteist. Etwa 220 Flüge hoben erst mit einer Verzögerung von einer Stunde oder mehr ab.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage kann es zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrer Airline. #Wintereinbruch pic.twitter.com/w4yxVmamUS — Munich Airport (@MUC_Airport) January 4, 2019

Viele Bahnstrecken wegen Schnee gesperrt

Bahnreisende mussten in Bayern am Sonntag viel Geduld mit sich bringen: Der starke Schneefall behinderte den Zugverkehr vor allem im Süden und Westen von München. Etliche Verbindungen im Allgäu und zum Beispiel Richtung Garmisch-Partenkirchen sind bis auf weiteres gesperrt.

„Wir sind seit der Nacht mit allen verfügbaren Kräften vor Ort, um die Strecken so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntagmorgen. Ihm zufolge fahren mancherorts bereits Ersatzbusse. Grund für die Sperrungen sind Bäume, die wegen der schweren Schneelast in Gleise und Oberleitungen gefallen sind.

Bahn empfiehlt Reisenden Blick ins Netz

Wann die Strecken wieder frei sind, konnte die Deutsche Bahn noch nicht sagen. „Wir empfehlen unseren Reisenden, sich vor der Fahrt auf jeden Fall online zu erkundigen.“ Auch kurzfristige Änderungen sowie Informationen über Ausweichmöglichkeiten mit Bussen seien dort abrufbar. Diese Rechte haben Reisende bei Zugverspätungen.

Nicht nur in Deutschland sorgt der Schnee für Probleme. In Österreich waren Straßen gesperrt, Autos standen im Stau, Lawinen gingen ab, wie der ORF berichtete. In Bischofshofen wurde die Qualifikation zum letzten Skispringen der Vierschanzentournee wegen heftigen Schneefalls abgesagt.

Und selbst in weniger schneeerprobten Ländern in Europa ist der Winter angekommen. Auch in Griechenland mussten wegen Schneefalls viele Flüge gestrichen werden . (dpa/ses/msb/cho)

