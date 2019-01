Rocker-Szene? Festnahme nach Schüssen in Kölner Innenstadt

In der Nähe des Hauptbahnhofs fielen Freitagnachmittag Schüsse. Die Hintergründe sind noch unklar.

Nach Schüssen: Polizisten haben das Gebäude an der Altenberger Straße in der Kölner Innenstadt durchsucht.

Nordrhein-Westfalen Schüsse in Köln – Bezug zum Rocker-Milieu?

Köln. Auseinandersetzung im Rocker-Milieu? In der Nähe des Kölner Hauptbahnhofes sind am Freitagnachmittag mehrere Schüsse abgegeben worden. Ein von der Polizei bereits verhafteter Verdächtiger hat Verbindungen in die Rocker-Szene.

Die Schüsse fielen um kurz nach 14 Uhr an der Altenberger Straße. Kurz darauf seien mehrere Personen vom Tatort geflüchtet – in einem Auto und zu Fuß.

Festgenommener trug Waffe bei sich

Beamte durchsuchten anschließend das Gebäude. Es war nicht klar, ob sich weitere Menschen in dort aufhielten. Der Festgenommene hatte eine Schusswaffe bei sich.

Die Polizei rief die Menschen dazu auf, den Bereich zu meiden. Der nahegelegene Kölner Hauptbahnhof ist davon nicht betroffen. (ses)

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.