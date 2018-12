Gewaltausbruch in Amberg: Viele Verletzte

Vier junge Männern schlugen in Amberg wahllos auf Passanten ein. Die Betrunkenen kamen in Untersuchungshaft.

Eigentlich Idyllisch: Amberg in Bayern. Am Wochenende prügelten sich jedoch vier junge Männer durch die Altstadt.

Amberg. Gewaltausbruch in Amberg (Bayern): Eine Gruppe junger Männer ist am Wochenende durch das Stadtgebiet gezogen und hat dabei gleich mehrere Personen teils verbal, mehrfach aber auch körperlich attackiert.

Das Quartett ist am Samstag am Abend festgenommen worden und einer Ermittlungsrichterin vorgeführt worden. Diese erließ Haftbefehle.

Willkürliche Angriffe gegen Passanten

Gegen 18.45 Uhr die erste Tat: Das Quartett griff völlig willkürlich einen Zugfahrgast in der Bahnhofshalle an. Mehrere Zeugen meldeten den Gewaltakt der Polizei, die das Geschehen in einer Pressemitteilung veröffentlichte.

Die Beamten konnten die Täter nicht mehr antreffen, hörten aber von weiteren Angriffen auf verschiedene Personen, dazu berichteten Passanten von Beleidigungen rassistischer und sexistischer Art.

Männer kommen aus Afghanistan, Syrien und Iran

Offenbar hatte die Gruppe dabei eine Art Gewalttour unternommen, sich vom Bahnhof in die Altstadt vorgearbeitet – und laut des Polizeiberichts innerhalb von etwas mehr als zwei Stunden zwölf Personen physisch angegriffen.

Gegen 21 Uhr gelang die Festnahme, einer der Tatverdächtigen wehrte sich heftig und widersetzte sich der Festnahme zuerst.

Die Festgenommenen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren sind afghanische, syrische und iranische Staatsangehörige und standen unter Alkoholeinfluss.

Geschädigte überwiegend leicht verletzt

Die Geschädigten im Alter zwischen 16 und 42 Jahren erlitten überwiegend leichte Verletzungen. Ein Jugendlicher im Alter von 17 Jahren wurde aufgrund einer Kopfverletzung zur Überwachung stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Zudem wurde durch einen der Verdächtigen ein Pkw durch einen Tritt beschädigt. (ses)

