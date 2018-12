Königssee: Touristin überlebt Sturz aus Hunderten Metern Höhe

Rettung Touristin überlebt in Bayern Sturz aus Hunderten Metern Höhe

Die Retter mit ihren Stirnlampen sind beim Nacht-Einsatz im steilen Graben am Königssee-Westufer zu sehen.

Eine Touristin stürzt am Königssee im Bereich der Echowand mehrere Hundert Meter in die Tiefe. So konnte sie die Retter zu sich lotsen.