Kein Bleigießen an Silvester 2018 – das ist die Alternative

Auf die Silvestertradition Bleigießen müssen viele Familien in diesem Jahr verzichten. Warum das so ist und welche Alternative es gibt.

Silvesterbrauch Kein Bleigießen an Silvester 2018 möglich – wegen EU-Verbot

Berlin. An Silvester kann sich das Warten auf Mitternacht ganz schön in die Länge ziehen. Zwar schaffen umständliche Gerichte wie Raclette oder Fondue schon mal einiges an Zeit weg, bis 0 Uhr hat aber selbst der ambitionierteste Esser Pfännchen oder Spieß längst beiseite gelegt.

Also müssen zur Bespaßung Spiele her. Ein beliebter wie zuverlässiger Silvester-Zeitvertreib war bisher Bleigießen. Schließlich gestaltet sich schon das Herausklamüsern, um welche Art von Objekt es sich bei dem undefinierbaren Etwas handelt, als aufwändig: Croissant, Säbel oder doch ein Gürteltier?

Bleigießen – neuer Grenzwert seit April 2018

An Silvester 2018 muss das muntere Rätselraten über das Schicksal im neuen Jahr jedoch entfallen. Grund dafür ist eine Entscheidung der Europäischen Union, die in ihrer Chemikalienverordnung einen neuen Grenzwert für Blei in Produkten festgelegt hat.

Der liegt seit April dieses Jahres bei 0,3 Prozent. Zum Vergleich: Laut Stiftung Warentest fanden sich in den Blei-Figuren bisher bis zu 71 Prozent des Schwermetalls. Bleigieß-Sets sind daher aus dem Handel verschwunden.

Diese Alternative gibt es zum Bleigießen

Wer etwa bei Amazon das Suchwort „Bleigießen“ eingibt, findet nur noch die Alternative: Wachsgießen. Schon im vergangenen Jahr empfahl das Umweltbundesamt diese Art von Orakel. Denn auch Wachs kann verflüssigt werden und erstarrt, sobald er in kaltes Wasser fällt – und das ganz ohne schädliche Dämpfe.

Beim Bleigießen sei das anders. Beim Erhitzen entstünden Oxide, die in die Raumluft verdampften. „Die umstehenden Personen können diese Dämpfe über die Atemwege aufnehmen. Auch beim Anfassen der Figuren gelangt das Blei an die Hände“, heißt es auf der Website der Behörde.

Gerade für Kinder sei das gefährlich. Schon geringe Mengen könnten die Entwicklung der Intelligenz beeinträchtigen.

Auch vor einer anderen Silvester-Tradition warnt das Bundesumweltamt. Feuerwerk setze gesundheitsschädlichen Feinstaub frei.

Auch aus diesem Grund diskutierten in diesem Jahr mehrere Städte über ein Böllerverbot, wie es etwa die Umwelthilfe fordert. Eine Mehrheit der Deutschen würde ein Verbot von Feuerwerk in Innenstädten begrüßen.

