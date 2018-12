„Harmony of the Seas“ - Brite (20) offenbar von Bord gegangen

Er sollte auf der „Harmony of the Seas“ im Musical auftreten – erschien aber nicht zur Arbeit. Von dem 20-Jährigen fehlt jede Spur.

Die „The Harmony of the Seas“ ist eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt (Archivbild).

Washington/London. Im Atlantik ist möglicherweise ein Mann auf einem Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen. Die US-Küstenwache sucht nach einem 20-jährigen Mitglied der Royal Caribbean Cruise Line. Das berichtet der „Miami Herald“.

Der junge Mann aus Großbritannien soll am Dienstag im Atlantik, etwa 430 Kilometer vor Puerto Rico, über Bord der „Harmony of the Seas“ gegangen sein. Das Schiff war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg vom Heimathafen Fort Lauderdale in Florida zur Insel St. Maarten in der Karibik – dem ersten Stopp auf einer siebentägigen Karibik-Kreuzfahrt.

Küstenwache suchte mit Kutter und Flugzeug

Eine Sprecherin der Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean Cruise bestätigte der „Bild“, dass der 20-jährige Arron Hough an Heiligabend um 4 Uhr Morgens auf dem Deck 5 gesehen wurde. Dann fehlt von ihm jeden Spur.

„Die lokalen Behörden wurden informiert und eine schiffsweite Suche nach dem Besatzungsmitglied durchgeführt“, sagte Sprecherin Marta Moya Abad-Torres. Sie

Die Küstenwache wurde informiert und suchte laut „Miami Herald“ mit einem Kutter und einem Flugzeug nach dem Mann.

Fall erinnert an Daniel Küblböck

Der Brite war Musiker und offenbar als Sänger auf dem Schiff engagiert. Laut seines Twitter-Accounts trat er im Musical „Grease“ auf der „Harmony of the Seas“ auf. Am Dienstag war er nach Angaben der Kreuzfahrtgesellschaft nicht zur Arbeit erschienen. Daraufhin hatte die Besatzung nach ihm gesucht.

Der Fall erinnert an Daniel Küblböck. Der Sänger und frühere Teilnehmer von „Deutschland sucht den Superstar“ war nach derzeitigem Stand am 9. September diesen Jahres von der „Aida Luna“ in den Atlantik gesprungen. Küblböck litt offenbar unter starken Panikattacken. (sdo)

***

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.