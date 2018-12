Zwischenstopp in Hamburg: Brandgeruch in Lufthansa-Flugzeug

Flugreise Kurzschluss in der Bordküche: Lufthansa-Maschine muss landen

Eine Lufthansa-Maschine ist wegen eines Kurzschlusses in Hamburg zwischengelandet. (Symbolbild)

Die Reisenden in einem Lufthansa-Flugzeug mussten in Hamburg zwischenlanden – in der Maschine hatte sich Brandgeruch ausgebreitet.