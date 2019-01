Kulmbach: Nach Geburt - Mutter und Säugling sterben -Obduktion abgeschlossen

Kulmbach. Im Dezember sind in einer Klinik in Kulmbach Mutter und Baby kurz nach der Geburt gestorben. Nun steht die Todesursache fest. So ergab eine Obduktion, dass sie in Folge von Blutungen gestorben sind.

Wie die „Frankenpost“ berichtet, sei das Baby an einer Hirnblutung gestorben. Auch bei der Mutter sei es zu einer inneren Blutung gekommen. Laut Obduktionsgutachten kam es in der Folge zu einem „Volumen-Mangel-Schock“. Die Frau sei demnach verblutet, wie es weiter heißt. Dem Gutachten zufolge treffe die Ärzte keine Schuld.

Mutter und Baby waren kurz nach Geburt gestorben

Wie der Oberstaatsanwalt der „Frankenpost“ sagte, gebe es „keine aktuellen Verschuldensvorwürfe oder Anhaltspunkte für ein Verschulden der Ärzte.“ Dennoch will die Staatsanwaltschaft zur Sicherheit ein zweites Gutachten einholen.

Nach dem tragischen Verlust hatte zuvor der Vater öffentlich über seine Trauer gesprochen. Im Gespräch mit „Focus Online“ berichtete er davon, dass er den Anblick seiner toten Frau nie vergessen werde.

Spendenaktion für trauernden Vater

Er erzählte, dass er in den Operationssaal gestürmt sei, weil ihm die Ärzte zunächst verweigert hätten, sich von seiner Frau zu verabschieden. Er habe ihr dann ein letztes Mal über den Arm gestreichelt.

Trotz des Schicksalsschlags wolle er weiter kämpfen: „Aber das Leben muss nun irgendwie weitergehen“, sagte er.

Für den Vater waren in den Tagen nach dem tragischen Vorfall mindestens 10.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Freunde hatten dazu bei Facebook aufgerufen.

Vater konnte kaum schlafen

Die Geburt war zunächst normal verlaufen. Die Frau habe auf eine schmerzstillende Periduralanästhesie (PDA) verzichtet, wie es heißt. Der Junge habe allerdings nach der Geburt nicht geatmet.

Mit einer Reanimation hätten die Ärzte versucht, das Kind wiederzubeleben. Das sei erfolglos geblieben. Anschließend sei die Mutter operiert worden. „Ich liebe dich, bis dann, dann trinken wir einen Kaffee“, soll der Vater zu seiner Frau gesagt haben. (bekö/hip)

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.