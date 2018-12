Stefanie Tücking ist tot: Moderatorin starb an Lungenembolie

Baden-Baden. Die bekannte Moderatorin Stefanie Tücking ist tot. Sie starb mit 56 Jahren in der Nacht zu Samstag in Baden-Baden. Ihre Kollegen beim Radiosender SWR3 seien zutiefst schockiert, hieß es beim Sender.

Am Donnerstag teilte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden die Todesursache mit. Eine Obduktion habe ergeben, dass die Moderatorin an einer Lungenembolie gestorben sei.

Steffi Tücking ist tot – die wichtigsten Fakten in Kürze:

Stefanie Tücking ist mit 56 Jahren gestorben

Sie gehörte zu den bekanntesten Radio-Stimmen Deutschlands

Todesursache war eine Lungenembolie

Kollegen reagierten mit Erschütterung auf Tückings Tod

Das versteht man unter einer Lungenembolie

Als Lungenembolie bezeichnen Mediziner den Verschluss einer Lungenarterie. Die Ursache dafür ist meistens ein eingeschwemmtes Blutgerinnsel aus dem Bein- oder Beckenbereich.

Solche Gerinnsel werden Thromben genannt. Werden sie fortgeschwemmt, können sie in einem Blutgefäß der Lunge steckenbleiben und dieses unter Umständen verstopfen.

Wenn ein größeres Gefäß verschlossen wird, besteht für den Betroffenen Lebensgefahr. Eine Lungenembolie kann zu Atemnot und durch eine Überlastung der rechten Herzkammer zum Tod durch Herzversagen führen.

Das Risiko einer Lungenembolie steigt unter anderem bei längerer Bettlägerigkeit, aber zum Beispiel auch nach Operationen, Entbindungen oder bei manchen Vorerkrankungen wie Blutgerinnungsstörungen.

„SWR3 verliert nicht nur eine hervorragende Radiofrau, die Kolleginnen und Kollegen trauern auch um eine warmherzige Freundin“, sagte Programmchef Thomas Jung. Generationen von Menschen habe Tücking für Musik begeistert.

„Sie gehörte zu den größten Radiopersönlichkeiten Deutschlands und wir sind alle fassungslos über ihren plötzlichen Tod.“ Tücking war Mitte der 80er Jahre das Gesicht von der ARD-Kult-Musiksendung „Formel Eins“, dadurch wurde sie bundesweit bekannt.

Freundin der Moderatorin fand sie leblos im Bett

Nach Informationen der „Bild“ fand eine Freundin die Moderatorin leblos in ihrem Bett. „Der Wecker hatte geklingelt und hörte nicht auf. Die Freundin ging zu ihr, schüttelte Stefanie. Als die sich nicht bewegte, rief sie den Notarzt“, sagte Tückings Vater Manfred der Zeitung. Doch da sei es bereits zu spät gewesen.

Stefanie Tücking wurde als „Formel Eins“-Moderatorin bundesweit bekannt.

Foto: Jens Kalaene / dpa

Ihr Leben widmete Stefanie Tücking der Musik. Tücking moderierte 30 Jahre lang für SWR3 – etwa die Morningshow, SWR3 Popshop, die ARD Popnacht sowie zuletzt den SWR3 Club am Abend. Bei großen Festivals wie Rock am Ring stand sie ebenfalls auf der Bühne. Anfang der 80er-Jahre wirkte sie in TV-Produktionen wie „Monaco Franze“ und „Tatort“ in kleineren Rollen mit. Später moderierte sie auch die tagesaktuelle WDR-Sendung „Hier und Heute“ und später im SWR Fernsehen unter anderem die Sendung „startklar - das automagazin“.

Doch der große Erfolg kam an anderer Stelle: Als Moderatorin der ARD-Kult-Sendung „Formel Eins“ wurde Stefanie Tücking mit ihrer rauchigen, unverkennbaren Stimme dem Publikum bundesweit in den 90er-Jahren bekannt. 1987 erhielt sie für die Moderation der Show die Goldene Kamera. Damals war sie gerade einmal 24 Jahre alt.

Reaktionen auf ihren Tod

Moderator Peter Illmann sagte der „Bild“ über seine ehemalige „Formel Eins“-Kollegin: „Steffi war nie prätentiös, immer bodenständig, und ich werde ihren trockenen Humor so sehr vermissen.“ Sie habe sich in der Musik wie kaum jemand anderes ausgekannt.

„Ihr Platz war nicht unbedingt im Rampenlicht, obwohl sie auch dort glänzte“, so Illmann weiter. „Was sie sagte, meinte sie auch so. Ihre direkte Art zu denken, hat mich beeindruckt und inspiriert. Während so vieles im Showbereich eher oberflächlich ist, war Steffi das Gegenteil, sie war verlässlich in jeder Hinsicht.“

„Steffi ist tot. Wir sind alle ganz traurig“, schrieb Ingolf Lück, der die Musikvideo-Sendung vor Tücking moderiert hatte, auf Facebook. Ein Fan kommentierte: „Formel eins lebt nun im Himmel weiter, Steffi wird mit David Bowie, Joe Cocker und vielen anderen den Himmel rocken.“

Tückings Fans zeigten sich in den sozialen Netzwerken bestürzt über den frühen Tod der Moderatorin. Viele berichten, dass die Stimme der Moderatorin im Radio für sie zum Alltag gehörte. Einer schrieb: „Sie hat unser Erwachsenwerden moderiert.“

Ich lese das gerade und bin tief berührt - Steffi Tücking gehörte für meine Generation einfach zum Aufwachsen dazu, ich hab unzählige Erinnerungen an ihre Radioshows. Ruhe in Frieden ... https://t.co/o25Xteu0TU — Mainzelmännchen (@mainzel) December 2, 2018

Auch Stunden später: @swr3 ohne die einzigartige Steffi Tücking wird für mich unvorstellbar bleiben. Du warst einzigartig. Danke für viele tolle Momente. — Tom (@bandit_KL) December 2, 2018

Kennt ihr das Gefühl wenn einer aus eurer Familie stirbt?

So geht es mir mit dem Tod von Stefanie Tücking 😢💔 — SharanLP (@SharanLPYT) December 1, 2018

Auf der Homepage des SWR wurde ein Kondolenzbuch eingerichtet.

„Wir können es nicht fassen. Steffi, oder die Tück, wie viele von uns sie genannt haben, wird nicht mehr auf ihre ganz eigene Art in die Redaktion kommen: Türe mit Schwung auf, entschlossener Schritt – und da war die Tück. Sie war wirklich da. Ein direkter, ehrlicher Mensch. Wer mit Stefanie zu tun hatte wusste, woran er war. Sie war die mit der klaren Meinung“, schrieb der SWR.

Viele Fans und Wegbegleiter nutzten dort die Chance, sich mit bewegenden Worten von der kompetenten Moderatorin zu verabschieden.

Tücking erzählte in Blog aus ihrem Leben

Wie reich an Erlebnissen, Eindrücken, Leidenschaft und Liebe für Tiere und Natur Tückings Leben war, konnte die Öffentlichkeit zeitweise in ihrem Blog verfolgen. Dort beschrieb sie viele komische Szenen ihres Alltags, an denen häufig ihre zwei Hunde beteiligt waren. Einer davon hieß Bowie, nach der Rocklegende David Bowie.

Das waren die 80er: Stefanie Tücking vor dem pinkfarbenen Thunderbird der „Formel Eins“-Sendung.

Foto: Horst Ossinger / dpa

Bilder von zerfressenen Reisepässen, Stiefeln und Videos von Ausflügen in die Natur kommentiert Tücking so wortgewandt-charmant, dass auch derjenige, der sie nicht kannte, ahnt, wie viel Humor und Herzenswärme sie besessen haben muss. Früher waren Pferde ihre große Leidenschaft, mit ihrer Cousine hatte sie sogar einen Hof.

Studium der Elektrotechnik abgebrochen

Tücking wuchs in Kaiserslautern auf, machte dort Abitur. Diese Zeit beschrieb sie in ihrem Blog so: „Dann in die Welt gerannt und über das Kabelfernsehen zur Musiksendung Formel 1 gekommen. Das war der Wendepunkt, da war klar: Elektrotechnik und Kaiserslautern haben mich gesehen.“

Stefanie Tücking starb am 30. November 2018. Die SWR3-Moderatorin wurde 56 Jahre alt. Foto: SWR - Südwestrundfunk / SWR

Der ehemalige US Präsident George H.W. Bush starb am 30. November 2018 im Alter von 94 Jahren. Foto: Larry W. Smith / dpa

Der Fernsehjournalist und Buchautor Dagobert Lindlau starb am 30. November2018 im Alter von 88 Jahren in Vaterstetten bei München. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Jens Büchner, Kult-Auswanderer und Star von „Goodbye Deutschland“, starb am 17. November auf Mallorca. Foto: Thomas Reiner - ThomasReiner.pro / imago/nicepix.world

Der Schauspieler Rolf Hoppe ist am 14. November 2018 gestorben. Hoppe spielte in zahlreichen TV-Produktionen, u.a. in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, mit. Diese weiteren Prominenten sind 2018 gestorben: Foto: Oliver Killig / ZB



Der dänische Schauspieler und Regisseur Morten Grunwald ist tot, wie seine Familie am 15. Oktober mitteilte. Auch als Theaterschauspieler und -direktor feierte Foto: Jens Kalaene / dpa

Stan Lee ist eine Legende der Comic-Szene. Der Autor schuf Spider-Man, Thor, Hulk, die Fantastischen Vier, die Avengers und viele Helden mehr. Am 12. November starb er im Alter von 95 Jahren. Foto: Cronos/Izumi Hasegawa / imago/Cronos

Der Liedermacher Ingo Insterburg („Ich liebte ein Mädchen“) ist am 27. Oktober im Alter von 84 Jahren gestorben. Foto: dpa Picture-Alliance / BREUEL-BILD/Daniel Hinz / picture alliance / BREUEL-BILD

Zusammen mit Karl Dall (l.), Peter Ehlebracht (M.) und Jürgen Barz gründete Insterburg (stehend, r.) 1967 die Komikergruppe „Insterburg & Co.“. Foto: dpa Picture-Alliance / Keystone / picture alliance / Keystone

Einem großem Publikum war sie als Fräulein Meis in der „Schwarzwaldklinik“ bekannt: Die Schauspielerin Karin Eckhold ist am 3. Juli im Alter von 80 Jahren gestorben – wie ihre Schauspielagentur 60plus im Oktober bestätigte. Foto: imagebroker/strussfoto / imago



Microsoft-Mitgründer Paul Allen ist am 15. Oktober im Alter von 65 Jahren gestorben. Der Technologie-Pionier und Besitzer zweier US-Profisport-Teams erlag einem Krebsleiden. Foto: USA Today Sports

Die spanische Opernsängerin Montserrat Caballé, hier im Jahr 2014, verstarb am Morgen des 6. Oktober in einem Krankenhaus ihrer Geburtsstadt Barcelona. Foto: Tim Brakemeier / dpa

Der frühere Boxweltmeister Graciano Rocchigiani („Rocky“) ist am 1. Oktober im Alter von 54 Jahren gestorben. Der Berliner Ex-Profi ist auf der italienischen Insel Sizilien in Italien bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Foto: Arno Burgi / dpa

Noch vor seinem 50. Geburtstag hatte „Rocky“ Ende 2013 eine positive Bilanz gezogen. „Ich habe alles in allem ein schönes, erfolgreiches Leben. Ich bin im Prinzip ein Sonntagskind, habe 50 Jahre auf der Überholspur gelebt. Die 22 Monate im Knast habe ich vielleicht auch verdient“, sagte er damals der Deutschen Presse-Agentur. 1988/89 war er Weltmeister im Supermittelgewicht, von 1998 bis 2000 im Halbschwergewicht. In dieser Gewichtsklasse lieferte er sich unvergessene Duelle mit Henry Maske und Dariusz Michalczewski, Foto: Peer Grimm / dpa

Der französische Sänger Charles Aznavour ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Sein Tod wurde am 1. Oktober bekannt. Foto: POOL New / REUTERS



Mit Charles Aznavour ist einer der letzten großen französischen Chansonniers gestorben. Der Nachwelt hinterlässt der Sänger mit der rauhen Stimme mehr als 1300 Lieder („La Bohème“, „Du lässt Dich geh’n“) haben ihn zum Weltstar gemacht. Starregisseure wie François Truffaut und Volker Schlöndorff holten ihn vor die Kamera. Sein Engagement im Kampf um die internationale Anerkennung der Gräueltaten an den Armeniern als Völkermord brachte ihm politische Ämter und Ehren ein. Foto: Horst Ossinger / dpa

Der US-Schauspieler Burt Reynolds ist tot. Er starb am 6. September im Alter von 82 Jahren. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Der prominente US-Republikaner und führende Kritiker von US-Präsident Donald Trump, John McCain, ist tot. Der Senator starb am 25. August im Kreise seiner Familie. Er wurde 81 Jahre alt. Foto: Charles Mostoller / REUTERS

Kofi Annan ist tot. Der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen (von 1996 bis 2006) starb am 18. August im Alter von 80 Jahren. Im Jahr 2001 erhielt der Ghanaer gemeinsam mit den Vereinten Nationen den Friedensnobelpreis „für seinen Einsatz für eine besser organisierte und friedlichere Welt“. Foto: Valentin Flauraud / REUTERS

Die US-Sängerin Aretha Franklin, die mit Titeln wie „Respect“, „Chain of Fools“ und „I Say a Little Prayer“ zur „Queen of Soul“ wurde, ist tot. Sie starb am 16. August im Alter von 76 Jahren an den Folgen ihrer Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung. Foto: REUTERS / SHANNON STAPLETON / REUTERS



Die Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist tot. Wie erst am 13. Juli bekannt wurde, starb Nöstlinger schon am 28. Juni nach kurzer schwerer Krankheit. Die Schriftstellerin wurde 81 Jahre alt. Ihre Bücher über starke Mädchen, zankende Eltern und sympathische Außenseiter wurden zu Klassikern und Schullektüre. Mit ihrem Erstlingswerk „Die feuerrote Friederike“ schuf sie den Prototyp eines emanzipatorischen Kinderbuches mit aufmüpfigem Ton. Damit traf die resolute Wienerin 1970 einen Nerv und legte den Grundstein ihrer weltweiten Karriere. Foto: imago stock&people

Joe Jackson im Jahr 2014: Der Vater des bereits 2009 gestorbenen Pop-Superstars Michael Jackson ist am 27. Juni im Alter von 89 Jahren gestorben. Das bestätigte der Nachlassverwalter Michael Jacksons. Joe Jackson war Vater von elf Kindern, darunter auch Sängerin Janet Jackson. Fünf seiner Söhne wurden als Jackson 5 unter seinem Management weltberühmt. Erst spät gab Joe Jackson zu, dass er seine Kinder misshandelt hatte. Jackson starb einem Bericht zufolge in einem Hospiz in Las Vegas. Er gehört zu den Persönlichkeiten, die in diesem Jahr gestorben sind. Foto: Regis Duvignau / REUTERS

Der Dirigent Enoch zu Guttenberg ist am 15. Juni in München gestorben. Der Vater des früheren Bundesverteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg wurde 71 Jahr alt. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Enoch zu Guttenberg leitete die beiden Ensembles „KlangVerwaltung“ und die Chorgemeinschaft Neubeuern, zudem hatte er 1999 die Festspiele Herrenchiemsee gegründet. Foto: Claudio Onorati / dpa

Die Modeschöpferin Kate Spade ist am 5. Juni tot in ihrem Apartment in New York aufgefunden worden. Foto: Bebeto Matthews / dpa

Der Sänger der Band Seeed Demba Nabé ist am 31. Mai 2018 im Alter von 46 Jahren gestorben. Der gebürtige Berliner war auch unter den Künstlernamen Boundzound und Ear bekannt. Neben Pierre Baigorry alias Peter Fox und Eased alias Frank A. Dellé war Nabé einer der Frontmänner der Dancehall-Band Seeed. Foto: Matthias Balk / dpa



Der Schlagerstar Jürgen Marcus ist Mitte Mai im Alter von 69 Jahren gestorben. Zu seinen Hits gehört unter anderem „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“. Foto: Axel Heyder / imago

US-Schriftsteller Philip Roth ist am 22. Mai im Alter von 85 Jahren gestorben. Der gefeierte Autor wurde unter anderem mit den Büchern „Der menschliche Makel“ und der Roman-Trilogie „Der Ghostwriter“ bekannt. Foto: ERIC THAYER / REUTERS

Die Schauspielerin Renate Delfs ist am 14. Mai im Alter von 93 Jahren gestorben. Die Flensburgerin erlangte große Bekanntheit durch Serien wie „Adelheid und ihre Mörder“, „Nicht von schlechten Eltern“ und „Der Landarzt“. Foto: dpa Picture-Alliance / Carsten Rehder / picture alliance / dpa

Der US-Schriftsteller und Journalist Tom Wolfe ist am 14. Mai 2018 im Alter von 88 Jahren gestorben. Wie seine Agentin bestätigte, starb der Autor in einem Krankenhaus in New York. Zu seinen bekanntesten Werken gehört der Roman „Fegefeuer der Eitelkeiten“. Der Weltbestseller wurde 1990 mit Tom Hanks, Bruce Willis und Melanie Griffith verfilmt. Foto: Marta Perez / dpa

Als Reporterin Lois Lane in den „Superman“-Filmen wurde sie berühmt: Mit 69 Jahren ist die US-Schauspielerin Margot Kidder am 13. Mai 2018 in ihrem Zuhause im Staat Montana gestorben. Foto: Uncredited / dpa



Abi Ofarim ist am 4. Mai im Alter von 80 Jahren gestorben. Er führte das Leben eines Rockstars – mit allen Klischees. Goldene Schallplatten, Frauengeschichten, Alkohol und Drogen. Mit elf Jahren hatte er seine Tänzerkarriere in seinem Heimatland Israel begonnen. In den 60ern wird er an der Seite seiner ersten Frau im Gesangsduo Esther & Abi Ofarim zum Star. Das Paar feiert große Erfolge mit Hits wie „Cinderella-Rockefella“ oder dem von den Bee Gees geschriebenen „Morning of my Life“. Solo feierte er 2009 sein Comeback als Sänger. Foto: imago stock&people

Wolfgang Völz ist am 2. Mai im Alter von 87 Jahren gestorben. Er lieh unter anderem der Figur Käpt’n Blaubär seine Stimme. Für Fernsehzuschauer ist er der schlitzohrige Butler Johann aus der kultigen TV-Serie „Graf Yoster gibt sich die Ehre“, Besatzungsmitglied der „Raumpatrouille Orion“ und die Synchronstimme von Hollywoodstars wie Walter Matthau, Peter Ustinov und Mel Brooks. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd Thissen / picture-alliance / dpa

Der frühere Generalbundesanwalt Harald Range ist tot. Der Jurist starb am 2. Mai im Alter von 70 Jahren. Foto: imago stock&people

Rose Laurens wurde mit ihrem Song „Africa“ weltberühmt. Nach einer langen Krankheit starb die französische Sängerin, mit bürgerlichen Namen Rose Podwojny, im Alter von 65 Jahren. Foto: dpa

Der DDR-Liedermacher Holger Biege ist tot. Er starb am 25. April im Alter von 65 Jahren. Biege war in der DDR in den 70er-Jahren mit Liedern wie „Wenn der Abend kommt“ und „Sagte mal ein Dichter“ bekannt geworden. 1983 hatte der in der DDR bekannte und beliebte Musiker ein Gastspiel genutzt und war mit seiner Familie in West-Berlin geblieben. Seit einem Schlaganfall im Jahr 2012 war der Sänger gelähmt. Seine Stimme hatte er verloren. Foto: imago stock&people



Der schwedische DJ Avicii ist am 20. April im Alter von 28 Jahren gestorben. In Deutschland war Avicii, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß, vor allem durch seine Single „Wake Me Up“ bekannt geworden. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Die frühere First Lady der USA, Barbara Bush, ist tot. Die Frau des ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush und Mutter des späteren Präsidenten George W. Bush starb am 17. April im Alter von 92 Jahren. Foto: JASON REED / REUTERS

Der amerikanische Schauspieler Lee Ermey (M.) – bekannt als der brutale Drill-Sergeant in Stanley Kubricks „Full Metal Jacket“ – ist tot. Foto: dpa Picture-Alliance / CAP/KFS / picture alliance / Captital Pict

Ermey gehörte selbst in den 1960er Jahren der US-Marine an. Er ist am 15. April im Alter von 74 Jahre gestorben. Foto: Jack Hanrahan / dpa

Mit seinem zweiten Hollywood-Film wurde der gebürtige Tscheche Milos Forman weltberühmt. Das Psychiatrie-Drama „Einer flog über das Kuckucksnest“ erhielt mehrere Oscars. Am 13. April ist der Regisseur im Alter von 86 Jahren gestorben. Foto: MARCELO DEL POZO / REUTERS



Carl Weiss war der erste Moderator der ZDF-Sendung „heute“. Der langjährige Journalist und Korrespondent verstarb im Alter von 92 Jahren, wie das ZDF Anfang April mitteilte. Foto: Barbara Oloffs / ZDF

Winnie Mandela, die Ex-Frau von Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, starb mit 81 Jahren. Das hat ihre Familie an Ostermontag bekanntgegeben. Foto: SIPHIWE SIBEKO / REUTERS

Sat.1-Moderator Martin Haas ist im Alter von 55 Jahren am 27. März überraschend gestorben. Seit 1991 präsentierte er die Nachrichten im „SAT.1-Frühstücksfernsehen“ und war damit der dienstälteste Moderator des Senders. Foto: Future Image / imago stock&people

Von 1988 bis 2005 spielte Jochen Senf den Saarbrücker „Tatort“-Kommissar Max Palu. Senf starb am 18. März im Alter von 76 Jahren in Berlin. Foto: Joachim Schulz / BM

Der französische Modeschöpfer Hubert de Givenchy ist tot. Er wurde 91 Jahren alt. Givenchy hatte Anfang der 50er Jahre das Modehaus gegründet, das seinen Namen trug. Foto: dpa Picture-Alliance / Kiki Huesca / picture alliance / dpa



Der Courturier Givenchy kleidete viele berühmte Frauen ein, wie Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy und Marlene Dietrich. Aber Audrey Hepburn war sein Star. Gemeinsam schufen sie eine neue Silhouette der Hollywood-Stars: elegant und weiblich. Givenchy starb am 10. März 2018. Foto: Hulton Archive / Getty Images

Er war „Kapitän Paulsen“ auf dem „Traumschiff“ und spielte im „Bergdoktor“ mit: Siegfried Rauch starb am 11. März 2018 im Alter von 85 Jahren. Als „Traumschiff“-Kapitän war Rauch bekanntgeworden, doch der schauspielerische Durchbruch gelang ihm bereits Anfang der 1970er Jahre mit dem Klassiker „Le Mans“. Foto: Jens Ressing / dpa

Kardinal Karl Lehmann, früherer Bischof von Mainz, starb am 11. März an den Folgen eines Schlaganfalls und einer Hirnblutung. Er wurde 81 Jahre alt. Foto: Arne Dedert / dpa

Für die katholische Kirche war Kardinal Karl Lehmann nicht immer bequem – die Katholiken mochten ihn aber und schätzten ihn für seine moderne Haltung und Weltoffenheit. Foto: Oliver Stratmann / dpa

Die britische Schauspielerin Emma Chambers wurde vor alllem mit ihrer Rolle als Honey in der Liebeskomödie „Notting Hill“ berühmt. Chambers starb Ende Februar im Alter von 53 Jahren. Foto: Peter Jordan / dpa



Die indische Schauspielerin Sridevi Kapoor ist tot. Sie starb am 25. Februar im Alter von nur 54 Jahren. Foto: Lionel Cironneau / dpa

Auf einer Hochzeitsfeier soll Sridevi Kapoor einen Herzstillstand erlitten haben. Ihre Karriere in Bollywood startete sie bereits 1978. Foto: MARK BLINCH / REUTERS

Der deutsche Schauspieler Ulrich Pleitgen wirkte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit. Der gebürtige Hannoveraner starb am 21. Februar im Alter von 71 Jahren an Herzversagen in Hamburg. Foto: imago

Der konservative US-Prediger Billy Graham ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Er war Berater vieler US-Präsidenten. Foto: Shannon Stapleton / REUTERS

Prinz Henrik, Ehemann der dänischen Königin Margrethe, ist im Alter von 83 Jahren auf Schloss Fredensborg nördlich von Kopenhagen gestorben. Seine Frau und seine beiden Söhne seien an seiner Seite gewesen. Foto: Bodo Marks / dpa



Mit Gesang im Stil Frank Sinatras und Dean Martins verkaufte der US-Sänger Vic Damone Millionen Platten. In den 1940er und 50er Jahren war der Sohn italienischer Einwanderer mit seinen romantischen Balladen weltbekannt. Auch als TV-Moderator und Schauspieler war er tätig. Am 11. Februar starb Vic Damone im Alter von 89 Jahren in Miami. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Schauspielerin Marie Gruber wirkte in zahlreichen Filmen mit. Bekanntheit erlangte sie mit ihrer Rolle als Rita Struutz an der Seite von Wolfgang Stumph in „Go Trabi Go“ (1991). Sie starb am 8. Februar nach schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren. Foto: Nestor Bachmann / dpa

Die NBS-Serie „Frasier“ machte den US-amerikanischen Schauspieler John Mahoney weltberühmt. Er starb am 4. Februar im Alter von 77 Jahren. Foto: Joseph Marzullo/ MediaPunch / imago

Sein Gesicht kannte wohl fast jeder. Rolf Zacher, das Ganovengesicht des deutschen Films, ist am 3. Februar im Alter von 76 Jahren gestorben. Mit seiner rauen Stimme war er Synchronsprecher für Robert de Niro und Nicolas Cage. Foto: Ursula Düren / dpa

In der Fernsehserie „Glee“ war er der wortkarge Footballspieler „Puck“: US-Schauspieler Mark Salling, der zuletzt wegen des Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht stand, ist tot. Zur Todesursache machte der Anwalt des 35-Jährigen keine Angaben. Foto: Richard Shotwell / dpa



Coco Schumann, Jazz-Gitarrist, Swing-Legende und KZ-Überlebender, ist tot. Er wurde 93 Jahre alt. Foto: Johannes Simon / Getty Images

Der Gründer des schwedischen Möbelkonzerns Ikea, Ingvar Kamprad, ist am 28. Januar im Alter von 91 Jahren in seiner Heimat gestorben. Seine Möbel zum Selbstzusammenbauen haben die Welt erobert, auch weil sie skandinavisches Design zum überschaubaren Preis bieten. Foto: Inter Ikea Systems B.v. / dpa

Kamprad wurde 1926 in einfachen Verhältnissen in Småland geboren. Der Milliardär hatte den heutigen Möbelriesen 1943 mit 17 Jahren gegründet. Das I und das K stehen für seine Initialen, E und A für den Bauernhof Elmtaryd nahe des Orts Agunnaryd, wo er aufgewachsen ist. Zunächst waren Stifte, Portemonnaies, Bilderrahmen, Tischläufer, Uhren, Schmuck und Nylonstrumpfhosen im Angebot. Möbel kamen 1947 dazu, bis zur Eröffnung des ersten Einrichtungshauses dauerte noch einmal fast zehn Jahre. Foto: dpa Picture-Alliance / / Sydsvenskan / IBL Bildbyrå / picture alliance / IBL Schweden

Die südafrikanische Jazz-Legende Hugh Masekela ist tot. Masekela, der wegen des rassistischen Apartheid-Regimes drei Jahrzehnte lang im Exil lebte, ist mit 78 Jahren in Folge einer Prostatakrebserkrankung gestorben. Zu seinen bekanntesten Songs gehörten „Stimela“ (Coal Train) aus den 1970er-Jahren sowie später das Lied „Bring back Nelson Mandela“, das zu einer Hymne für die Forderung der Befreiung des Anti-Apartheidkämpfers Mandela wurde. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Der französische Spitzenkoch Paul Bocuse verstarb am 20. Januar 2018 im Alter von 91 Jahren. Er gilt als Mitbegründer und Botschafter der französischen Küche. Foto: Carsten Rehder / dpa



US-Sänger Edwin Hawkins ist am 15. Januar im Alter von 74 Jahren gestorben. Weltbekannt wurde er mit dem Gospel-Song „Oh Happy Day“ aus dem Jahr 1969. Foto: Haraz N. Ghanbari / dpa

Hawkins wurde am 19. August 1943 in Kalifornien geboren und war schon als Kind und Jugendlicher in der Kirchen- und Gospelmusik aktiv. Er vermengte Gospel und weltliche Musik, und nahm in den späten 1960er Jahren mit seinem damaligen Gospel-Chor erstmals „Oh Happy Day“ auf. Foto: Brad Barket / dpa

Die als Frontfrau der irischen Rockgruppe The Cranberries bekannte Sängerin Dolores O’Riordan starb am 15. Januar. Sie wurde 46 Jahre alt. Foto: Ferran Paredes / REUTERS

Die Stimme der Cranberries-Sängerin ging durch Mark und Bein. In den 90er Jahren landete die Frontfrau mit ihrer Band einen Riesenhit: „Zombie“. Foto: Marcel Mettelsiefen / dpa

Die französische Sängerin France Gall starb am 7. Januar in einem Krankenhaus in Neuilly bei Paris. Gall erlag im Alter von 70 Jahren einer Krebserkrankung. Das Foto zeigt sie während eines Auftritts im Jahr 1965. Foto: -- / dpa



In Deutschland wurde Gall vor allem mit ihrem Lied „Ella, elle l’a“ bekannt. 1988 konnte sie sich damit vier Wochen lang an der Spitze der deutschen Charts halten. Das Foto zeigt Gall im Jahr 2012 in Paris in der Sendung „Le grand journal“. Foto: Francois Guillot / dpa



(cho/dpa/hip)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.