Hund bellt nachts - Mann ruft zur Tötung auf

In Karlsbad störte ein Hund die Nachtruhe. Die Polizei ermittelt nun gegen einen Mann, der auf Flugblättern den Tod des Tieres forderte.

Karlsbad. Das kennen wohl viele Menschen: Man schläft tief und fest, bis man plötzlich von lautem Gebell des Nachbarhundes aus dem Schlaf gerissen wird. Die meisten drehen sich dann einfach um und dösen weiter.

Ein Mann aus Karlsbad in Baden-Württemberg griff zur aggressiveren Methode. Nachdem er sich wiederholt durch einen bellenden Hund in seiner Nachtruhe gestört fühlte, rief er per Flugblatt zur Tötung des Tieres auf.

In den Anfang Oktober verteilten Flugblättern hatte der Mann für die Tötung des Hundes eine Belohnung von 1000 Euro in Aussicht gestellt und einen Unbeteiligten als Verfasser genannt.

Polizei findet den Hunde-Hasser

Die Polizei schritt ein, nachdem der namentlich erwähnte angebliche Verfasser wegen Verleumdung Anzeige erstattet hatte. Die Beamten prüften in den vergangenen Wochen rund zwei Dutzend Flugblätter, die in Briefkästen, an Fahrzeugen und auf der Straße gefunden worden waren.

Beim Vergleich mit früheren Beschwerdeschreiben entdeckten die Ermittler inhaltliche und formale Übereinstimmungen – und identifizierten zwei Monate nach dem Verteilen der Zettel den Hunde-Hasser.

Als dringend tatverdächtig gilt ein 48-Jähriger. Mit den Vorwürfen konfrontiert, habe der Mann schließlich eingeräumt, die Flugblätter geschrieben und verteilt zu haben, so die Polizei am Donnerstag. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verleumdung und wegen öffentlicher Aufforderung zu einer Straftat. (dpa/jha)



