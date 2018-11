Boris Palmer: Der Grüne und sein nächtlicher Polizei-Einsatz

Boris Palmer hat sich mit einem Studenten angelegt. Nachts. Mitten in Tübingen. Der Grünen-Politiker läuft bei Facebook verbal Amok.

Tübingen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) ist bekannt für unkonventionelle Sprüche – oft sehr zum Leidwesen seiner Partei. Nun beließ Palmer es nicht bei verbalen Eskapaden. Er lieferte sich in seiner Heimatstadt einen abendlichen, nun ja Disput, mit einem Passanten.

Palmer geriet in Tübingen mit einem Studenten aneinander – und sieht sich mal wieder der Kritik ausgesetzt. Palmer wehrt sich aber dagegen. Er sei von dem Mann am späten Abend beschimpft worden, sagte Palmer am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Was ist geschehen: Der 33 Jahre alte Student sagte der dpa, Palmer sei ihm und seiner Begleiterin vor rund zwei Wochen in der Tübinger Innenstadt entgegen gekommen. Der Student machte dabei nach eigenen Angaben eine Bemerkung wie „Oh je“, als er den Oberbürgermeister sah – an den genauen Wortlaut erinnere er sich aber nicht mehr.

Boris Palmer verfolgte den Ruhestörer

Daraufhin sei der Politiker den beiden hinterhergelaufen, habe ihnen den Weg versperrt und Fotos gemacht, um die Personalien des Mannes aufzunehmen.

Palmer stellt dies etwas anders da. In einem ausführlich Posting bei Facebook schlägt er den ganz großen Bogen. Es beginnt so: „Ist jemand mit einem Messer erstochen worden? Wurde eine Frau von einer Horde Männer vergewaltigt? Ist ein Arzt in seiner Praxis ermordet worden?“

Dann bezieht sich Palmer auf den Vorfall in Tübingen. Der Student habe ihn „in jener Nacht als Fußabtreter benutzten“ wollen, „weil ihm meine Haltung zur Flüchtlingsfrage nicht passt“. Der Mann habe außerdem „eine abfällige Bemerkung“ über ihn gemacht.

Ebenfalls auf Facebook, in einem noch ausführlicheren Posting, rechtfertig Palmer sein Vorgehen gegen den nächtlichen Kontrahenten. Der Student habe die nächtliche Ruhe gestört und soll nun ein Ordnungsgeld bezahlen.

Palmer: „Als Leiter der Ortspolizeibehörde bin ich berechtigt, örtliches Recht durchzusetzen. Dazu gehört auch die Nachtruhe. Wer es nicht glaubt, kann den Text auf meinem Ausweis lesen.“ Den Ausweis hat Palmer gleich mit online gestellt.

Beobachter: „Slapstickartige Szenen“

Die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet, zwei andere Studentinnen hätten den Vorfall beobachtet. Sie sollen gemeinsam mit der Begleiterin des Palmer-Kontrahenten versucht haben, den OB zu ­beruhigen – allerdings ohne Erfolg. Im Gegenteil: Palmer habe den Studenten und seine Begleiterin bis zum Holzmarkt verfolgt, wo sich die zwei Männer um einen Martinimarkt-Stand herum eine „slapstickreife Verfolgungsjagd“ geliefert hätten, so der Bericht.

Zum Posting Palmers mangelt es nicht an süffisanten Kommentaren. Einer schreibt: „Das ist einer der schrägsten Posts die ich je gelesen habe. Selten so gelacht.“ Ein anderer: „Herr Palmer macht sich lächerlich. Warum hat er neben seinem tollen Dienstausweis keine Dienstwaffe und eine Taschenlampe? Peinlich!“

Und noch ein anderer: „Was für ein Spinner. Dem Mann fehlt nur noch der Sheriffstern zu seinem Glück.“

Eine Reaktion gab es ebenfalls von Martin Sonneborn, als Europa-Abgeordneter von „Die Partei“ auch eine Art Politiker. Er fordert bei Facebook: „Schützt unsere Studierenden! Nächtliche Ausgangssperre für Boris Palmer.“ (W.B./dpa)

