Bombenanschlag auf BVB-Bus: Richter wollen Urteil sprechen

Dortmund. War der Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ein Mordversuch? Oder sollte er nur der Abschreckung dienen? Muss der Angeklagte lebenslang in Haft – oder deutlich weniger als zehn Jahre? Am Dienstag will das Dortmunder Schwurgericht das Urteil gegen Sergej W. sprechen.

Elf Monate hatte das Gericht verhandelt. Zeugen wurden vernommen, es gab Gutachten – und auch Sergej W. selbst kam immer wieder zu Wort. Er bestritt während des Prozesses vor Gericht jegliche Tötungsabsicht.

BVB-Spieler Marc Bartra wurde verletzt

Sergej W. hatte am 11. April 2017 drei selbstgebastelte Bomben neben dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gezündet. Die Fußballspieler des BVB waren auf dem Weg zum Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco. Die Sprengsätze detonierten kurz nach der Abfahrt aus dem Mannschaftsquartier, sie waren jeweils mit 65 Stiften aus Metall bestückt.

Schock in Dortmund: Am 11. April 2017 detonierten auf der Fahrt zum Stadion neben dem Mannschaftsbus des BVB drei Sprengsätze. Das Champions-League-Spiel gegen AS Monaco am Abend wurde daraufhin abgesagt. Foto: Marcel Kusch / dpa

BVB-Profi Marc Bartra wurde bei dem Vorfall schwer verletzt, der Fußballer wurde noch am Abend operiert. Außerdem wurde ein Polizist verletzt. Foto: Ina Fassbender / dpa

Bei der Attacke durchschlug ein Teil des Sprengsatzes eine Scheibe des Mannschaftsbusses. Foto: Bernd Thissen / dpa

Die Polizei gab an, „mit starken Kräften vor Ort“ zu sein. Foto: Kai Pfaffenbach / REUTERS

Die Mannschaft sollte zunächst mit einem anderen Bus zum Stadion gebracht werden. Mehrere Spieler hielten sich vor der Unterkunft auf. Foto: Carsten Linhoff / dpa



Der BVB informierte die Fans im Stadion über den Vorfall. Foto: Ralph Orlowski / REUTERS

Die hielten sich zusätzlich über ihre Smartphones auf dem Laufenden. Foto: Federico Gambarini / dpa

Die Fans verließen das Stadion nach der Absage des Spiels ohne Zwischenfälle. Foto: Federico Gambarini / dpa

Fans des AS Monaco hatten zuvor ihre Anteilnahme mit „Dortmund! Dortmund!“-Sprechchören gezeigt. Foto: Lukas Schulze / Getty Images

Das Spiel wurde einen Tag nach dem Vorfall nachgeholt, der BVB verlor 2:3 gegen den AS Monaco. Foto: Carsten Linhoff / dpa



Zunächst gab es keine heiße Spur zu den Tätern. Die Ermittler konzentrierten sich auf das, was an handfesten Spuren am Tatort gefunden wurde: Reste des bei dem Anschlag verwendeten Sprengstoffs und der Zünder, dazu die drei am Tatort gefundenen gleichlautenden Bekennerschreiben. Foto: Ina Fassbender / dpa

Fans hatten den Schriftzug „Keine Bombe kriegt uns klein! BVB wird ewig sein“ an einem Zaun geschrieben. Foto: Friso Gentsch / dpa

Bei dem Anschlag hätte es weit schlimmere Verletzungen geben können: Die Bildkombo zeigt durch umherfliegende Metallstifte beschädigte Autos, einen Splitter, der sich in einen Zaun gebohrt hat und einen Splitter des Sprengsatzes am Boden. Foto: David Young / dpa

Erst zuletzt kamen die Ermittler dem Deutschrussen Sergej W. auf die Spur. Foto: Kai Pfaffenbach / REUTERS

Zehn Tage nach dem Anschlag war das der Durchbruch: Foto: Ina Fassbender / dpa



Am Morgen des 21. April nahm die Polizei den 28-jährigen Sergej W. als Tatverdächtigen nahe Tübingen fest. Foto: Christoph Schmidt / dpa

Im Prozess hat der Angeklagte die Tat gestanden, aber jede Tötungsabsicht bestritten. „Ich bedauere mein Verhalten zutiefst“, sagte der 28-jährige am 8. Januar 2018 vor dem Dortmunder Schwurgericht. Foto: dpa Picture-Alliance / Revierfoto / picture alliance / Revierfoto/Re



Bei dem Anschlag wurde vor allem BVB-Spieler Marc Bartra verletzt: Er brach sich den Arm und musste auch wegen zahlreicher Splitter im Körper behandelt werden. Ein begleitender Polizist erlitt ein Knalltrauma und ist heute dienstunfähig.

Zahlreiche Spieler der Borussia waren nach dem Anschlag in psychologischer Betreuung, um das Erlebte zu verarbeiten. Die Erinnerung an den Bombenanschlag quält die BVB-Spieler auch heute noch.

Verteidigung schließt versuchten Mord aus

Die Prozessbeteiligten bewerten die Tat ganz unterschiedlich. Das hatten die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung zuletzt noch einmal deutlich gemacht.

Für die Verteidigung war der Anschlag kein versuchter Mord. Die Verteidiger von Sergej W. beantragten eine Haftstrafe von deutlich unter zehn Jahren. Verteidiger Carl Heydenreich hielt in seinem Schlussplädoyer eine Verurteilung wegen versuchten Mordes für ausgeschlossen. Aus seiner Sicht hat sich Sergej W. nur wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion schuldig gemacht.

Sergej W. hatte frühzeitig zugegeben, dass er derjenige war, der die Bomben gebaut, in einer Hecke am Mannschaftshotel versteckt und bei der Abfahrt des Busses zur Detonation gebracht hat. Er sagt, er habe die Manipulation des Kurses der BVB-Aktie zum Ziel gehabt – um selbst Geld zu verdienen. Er zuvor mit geliehenem Geld Optionsscheine erworben, mit denen er auf einen Kurssturz wettete.

Sergej W., der vor 29 Jahren in Russland geboren wurde, heute aber nur noch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, beteuert jedoch, dass er niemanden töten oder verletzen wollte.

Ganz anders sieht es die Staatsanwaltschaft. Oberstaatsanwalt Carsten Dombert sagte in seinem Plädoyer: „Die Bomben waren nicht zu kontrollieren.“ Der Bombenanschlag sei deshalb in jedem Fall ein versuchter Mord gewesen, der mit lebenslanger Haft zu bestrafen sei. Es komme nicht darauf an, dass bei der Tat zum Glück „nur“ BVB-Spieler Barta am Arm verletzt wurde.

Am Dienstag soll nun das Urteil fallen (sdo/dpa)

