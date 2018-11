Sozialarbeiter von Straftäter in Berlin erstochen

Ein 30-jähriger Straftäter hat in einer Einrichtung für psychisch Kranke in Berlin unvermittelt auf einen Sozialarbeiter eingestochen.

Rettungskräfte und Polizeibeamte stehen in der Nähe des Tatortes in Berlin-Wedding. Ein 39-Jähriger hat einen Mann mit einem Messer niedergestochen.

Berlin. Erst erstach er seinen Sozialarbeiter – dann flüchtete er. Die Polizei warnte gestern in Berlin, sich einem Messerstecher zu nähern.

Mehrere Stunden nach dem tödlichen Messerangriff in einer Berliner Einrichtung für psychisch Kranke im Stadtteil Wedding konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter dann festnehmen. Das Opfer, ein 39 Jahre alter Mitarbeiter der Einrichtung, war seinen schweren Verletzungen nach dem Angriff am Vormittag erlegen.

39-Jähriger greift Mitarbeiter während Patientengespräch an

Nach Informationen der „Berliner Morgenpost“ ereignete sich die Tat während eines Patientengesprächs. Bei diesem Treffen besprechen mehrere Betreuer mit dem Patienten dessen Zustand und gesundheitliche Situation. Der Mann soll unvermittelt und ohne Vorwarnung das Messer gezogen und den Sozialarbeiter niedergestochen haben.

Diese Straftäter in der Einrichtung sitzen aufgrund ihrer Erkrankung ihre Strafe nicht in einer regulären Justizvollzugsanstalt ab. Nach Informationen der „Berliner Morgenpost“ war der mutmaßliche Täter bereits am 18. April 2016 auf Bewährung aus dem Maßregelvollzug entlassen worden. Bei dem Mann handelt es sich um einen gebürtigen Russen aus Grosny.

Täter konnte Einrichtung tagsüber verlassen

Nach Informationen der „Berliner Morgenpost“ verbüßte er von 2009 bis 2016 seine Strafe im Maßregelvollzug in der Einrichtung. Anschließend erging die Bewährungsauflage, dass er weitere fünf Jahre in der Einrichtung wohnen bleiben muss. Tagsüber konnte er diese jedoch verlassen.

Zuletzt absolvierte der 30-Jährige eine Ausbildung im Annedore-Leber-Berufsbildungswerk. Er soll zudem ein Handwerker-Praktikum im holzverarbeitenden Gewerbe gemacht haben. Weiterhin befand er sich in ambulanter Behandlung in einer weiteren Einrichtung in Tegel.

Augenzeugen litten unter dem Geschehen

Der Angreifer war nach der Attacke mehrere Stunden auf der Flucht. Zahlreiche Beamte suchten in der Umgebung des Heims nach dem Messerstecher und warnten vor einem Kontakt zu ihm. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

Es gab mehrere Augenzeugen der Tat, die teils noch sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens standen. Die Polizei verständigte Psychologen, die sich nun um die betroffenen Mitarbeiter kümmern sollen. Die Mordkommission ermittelt.

