Gruppenvergewaltigung in Freiburg: Verdächtiger ist Intesivtäter

Acht Tatverdächtige sitzen nach der Vergewaltigung einer Freiburgerin schon in Haft. Es gibt Spuren von zwei weiteren Verdächtigen.

Hinter einer Disco in Freiburg ist eine 18-Jährige vergewaltigt worden.

DNA-Spuren Vergewaltigung in Freiburg: Verdächtiger ist Intensivtäter

Freiburg. Nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg hat die Polizei zwei weitere DNA-Spuren gefunden. Weil die Spuren nicht den bisherigen Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten, suchen die Ermittler jetzt nach zwei weiteren mutmaßlichen Tätern.

Die Ermittler präsentierten am Freitag auch nähere Informationen zu dem Hauptverdächtigen in dem Fall. Der inzwischen 22-Jährige sei Intensivtäter und steht in Verbindung zu drei Körperverletzungen und zwei Taten mit Sexualbezug.

Eine der Taten – eine Vergewaltigung – soll der 22-Jährige mit einem der anderen Verdächtigen begangen haben, sagte ein Staatsanwalt am Freitag in Freiburg. Die Tat soll im vergangenen Jahr in der Wohnung des 22-Jährigen begangen worden sein.

Insgesamt gibt es nun zehn Tatverdächtige

Acht Männer wurden bereits in dem Fall verhaftet, sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und ein 25 Jahre alter Deutscher. Insgesamt erweitert sich die Gruppe der Verdächtigen nun auf zehn. In sozialen Netzwerken hatten drei der Verdächtigen mit Waffen posiert. „Dies lässt die Nähe zur YPG oder der PKK zu. Wir können das nicht verifizieren“, sagte Bernd Belle von der Freiburger Kriminalpolizei.

Das Opfer, eine 18 Jahre alte Studentin, soll nach einem Disco-Besuch von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. (dpa/ac)



