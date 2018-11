Rotenburg: Dönerladen explodiert - zwei Verletzte

In Rotenburg ist ein Dönerimbiss von einer Explosion verwüstet worden. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Ermittlungen Explosion verwüstet Dönerbude in Rotenburg

Rotenburg. Zuerst lauter Krach, dann Flammen: Viele Anwohner eines Döner-Imbisses in Rotenburg (Niedersachsen) sind in der Nacht zu Donnerstag von einer Explosion geweckt worden. Ein Taxifahrer, der an dem Gastrobetrieb vorbeifuhr, wählte den Notruf.

Bisher ist völlig unklar, was die Explosion ausgelöst hat, ob es sich um einen Defekt oder möglicherweise einen Anschlag handelte. Die Brandermittler wollten im Laufe des Donnerstags den Imbiss untersuchen. Ein Polizeisprecher erklärte unserer Redaktion, dass ein Ergebnis frühestens Anfang kommender Woche zu erwarten sei.

Zwei Personen kamen ins Krankenhaus

„Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung am Einsatzort stand das Lokal bereits im Vollbrand“, berichtet die Polizei. Die fünf neben dem Döner-Imbiss wohnenden Menschen hätten sich zu dem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo Rotenburg liegt.

Zwei von ihnen wurden verletzt, sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten in eine Klinik gebracht werden. Vier weitere Bewohner eines Nebengebäudes wurden durch die Polizei evakuiert.

Das Inventar des Imbisses wurde komplett zerstört. Durch die Wucht der Explosion flogen Splitter der Verglasung über den angrenzenden Gehweg bis auf die Fahrbahn. Die Wohnungen im Gebäude blieben von den Flammen verschont, wurden aber durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei schätzt Schaden auf mehrere zehntausend Euro

Kurz nach 2 Uhr früh hatten mehr als 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. (ses)

