Unwetter in Italien: ADAC warnt Autofahrer

In Italien toben heftige Unwetter. Am Brenner sorgte ein Erdrutsch für lange Staus auf der Autobahn. Der ADAC warnte nun Autofahrer.

Rom/Bozen. Heftige Unwetter haben weite Teile Italiens getroffen und mehrere Menschen das Leben gekostet. Die Schlechtwetterfront mit Starkregen und Sturm soll sich am Montag noch auswachsen.

Die Brenner-Autobahn war zeitweise gesperrt, wurde am Montagmorgen aber wieder geöffnet. Sie sei wieder in beiden Richtungen befahrbar, sagte ein Sprecher des Autobahnbetreibers. Der ADAC riet aber dazu, den Brennerpass aktuell großräumig zu umfahren, zum Beispiel über die Tauernautobahn (A10). Die Umfahrung hänge jedoch von Start und Ziel der Reise ab, erklärte ein ADAC-Sprecher.

Die wichtige Verkehrsachse war zwischen Brenner und Sterzing auf italienischer Seite gesperrt, nachdem am Sonntag nach einem Unwetter Erdmassen auf die Fahrbahn gerutscht waren. Mehrere Autos wurden erfasst und steckten fest, wie auf Videos der Feuerwehr zu sehen war. Laut lokalen Medien gab es einen Leichtverletzten. Auch die Zugstrecke wurde vorübergehend gesperrt.

Behörden rufen in Italien höchste Alarmstufe auf

Italien ist schon länger von Unwettern geplagt: Bereits vor einer Woche kam es in Rom zu schweren Verwüstungen durch Hagel.

Foto: Massimo Percossi / dpa

Vier Männer starben in der südlichen Region Kalabrien. Sie seien in der Nähe der Stadt Crotone von einem Erdrutsch getötet worden, als sie ein durch das Unwetter zerstörtes Rohr reparieren wollten, berichtete die Polizei am Sonntag laut Nachrichtenagenturen.

In der Nähe des Hafens von Catanzaro in Kalabrien fand die Feuerwehr einen Toten, nachdem ein Segelboot von der Strömung fortgerissen worden war.

Der Zivilschutz sprach von außergewöhnlichen Wetterverhältnissen und rief auf zu maximaler Wachsamkeit. Zudem riefen die Behörden für weite Teile des Landes die höchste Alarmstufe aus.

In Rom bleiben Schulen und Kitas zu

In der Region Venetien wurden Überschwemmungen und Erdrutsche befürchtet. Schulen in der gesamten Region, in der auch Venedig liegt, sollen am Montag geschlossen bleiben. Der berühmte Markusplatz war schon am Sonntag überschwemmt, wie Videos zeigten.

Auch in Rom bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen, die Menschen sollten nach Möglichkeit zuhause bleiben. Für Küstenorte warnte der Zivilschutz vor Sturmfluten. Auch in weiten Teilen der Toskana bleiben Schulen am Montag zu. Auf der Insel Elba stürzte zudem ein historischer Bergwerks-Steg im Meer ein.

Forscher warnen vor Klimawandel

Zuletzt kam es rund ums Mittelmeer immer wieder zur heftigen Unwettern. Besonders hart trafen Wetterkapriolen in diesem Jahr Mallorca.

Busse stehen am 21. Oktober auf einer überfluteten Straße, nachdem ein Hagelsturm Rom heimgesucht hatte.

Foto: Massimo Percossi / dpa

Forscher glauben: Der Klimawandel macht Wetterkapriolen extremer. „Die Temperatur der Meeresoberflächen hat sich durch die globale Erwärmung verändert“, sagt Peter Hoffmann, Meteorologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). „Im Mittelmeer weist sie in diesem Jahr fast wieder einen Rekord auf.“

Dadurch habe sich die Dynamik des Wetters verändert. „Es muss nicht unbedingt sein, dass die Häufigkeit von diesen Wetterextremen zunimmt, aber es ist wahrscheinlich, dass die Intensität zunimmt.“ Starke Regenfälle werden also extremer, die Gefahr von Überschwemmungen steigt. Zuletzt hatte der Weltklimarat vor drastischen Folgen für die Umwelt gewarnt. (dpa/jha/ba)

