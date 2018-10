Evakuierung: Movie Park Bottrop wegen Bombendrohung geschlossen

Im Movie Park Germany in Bottrop hat es am Abend einen Polizeieinsatz gegeben (Archivfoto)

Bottrop. Der Movie Park Germany in Bottrop ist am Freitagabend nach einer telefonischen Drohung evakuiert worden. Die Polizei und der Park hatten kurz nach 20 Uhr mitgeteilt, dass es einen Polizeieinsatz in dem Park gibt. Etwa 11 000 Menschen hätten das Gelände des Erlebnisparks verlassen müssen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Recklinghausen der Deutschen Presse-Agentur.

Kurze Zeit später mussten die Besucher jedoch den Park im Stadtbezirk Kirchhellen räumen, wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ („WAZ“) berichtet. Dem Bericht zufolge habe es „einen telefonischen Hinweis auf eine Bedrohung“ gegeben. Der Anrufer habe auf eine Bombe hingewiesen, jedoch habe er sich nicht selbst als Bombenleger bezeichnet. Erst als keine Gäste mehr auf dem Gelände waren, gab die Polizei den Grund der Evakuierung bekannt.

Die zuständige Polizei Recklinghausen teilte gegen 21 Uhr mit, dass es keine Hinweise auf eine akute Gefährdung gebe. Die Behörden seien um 17.16 Uhr informiert worden. Auch die Feuerwehr Bottrop war mit Feuerwehrleuten und Rettungskräften am Freizeitpark.

Es gab einen telefonischen Hinweis auf eine Bedrohung im #MoviePark. Der Moviepark wurde vorsorglich geschlossen. Alle Besucher haben den Moviepark verlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Anrufs dauern an. Die #PolizeiRecklinghausen ist vor Ort. — Polizei NRW RE (@polizei_nrw_re) October 26, 2018

„Halloween Horror Festival“ stand auf dem Programm im Movie Park

Der Park hätte heute bis 22 Uhr offen bleiben sollen. An diesem Wochenende findet das „Halloween Horror Festival“ in dem Freizeitpark statt, der mit vielen Attraktionen für Filmfans aufwartet. Das Grusel-Festival findet seit Anfang Oktober an und vor den Wochenenden sowie am 31. Oktober (Halloween) statt.

Der Betreiber teilte auf Facebook mit, „dass Eure Sicherheit zu jeder Zeit die absolut oberste Priorität genießt!“ Er bedankte sich bei den Besuchern für die Reaktion, die sich offensichtlich schnell und ruhig aus dem Park begeben hatten.

Auf Facebook bedankten sich wiederum Besucher für das Krisenmanagment des Betreibers. Ein Nutzer berichtete, dass „bis ins letzte Glied“ alle Mitarbeiter besonnen über die Lage informiert hätten.

Laut der „WAZ“ können sich Besucher, die am Freitag den Park verlassen mussten, an den Betreiber wenden und erhalten dann eine Freikarte für einen anderen Tag. Am Samstag solle der Park vorraussichtlich nach Plan öffnen. (ac/dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.