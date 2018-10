Mehrere Männer sollen in Freiburg eine 18-Jährige vor einer Disco vergewaltigt haben. Aktuell sitzen acht Männer in Untersuchungshaft.

Ermittlungen Junge Frau in Freiburg von mehreren Männern vergewaltigt

Berlin. Eine Frau ist in Freiburg nach einer Technoparty Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Wie die Polizei mitteilte, ist die 18-Jährige bereits am 13. Oktober in einem Gebüsch vor einer Diskothek von mehreren Männern sexuell missbraucht worden. Die Frau sei zwischenzeitlich wehrlos gewesen, mutmaßlich wegen K.o.-Tropfen oder ähnlicher Drogen.

Mittlerweile sitzen acht Männer in Untersuchungshaft, sieben von ihnen sind Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren, der achte ist ein 25 Jahre alter Deutscher, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Haupttäter, ein laut „Bild.de“ 22 Jahre alter Syrer, soll die Frau in der Disco kennengelernt und ihr ein Getränk gegeben haben.

Gegen Mitternacht verließen die beiden nach Angaben der Polizei die Disco. Der Mann soll die 18-Jährige daraufhin in ein Gebüsch gezerrt und sich an ihr vergangen haben, bevor er weitere Männer aus der Disco holte, die die Frau ebenfalls vergewaltigt haben sollen.

Polizei verzichtete zunächst auf Täterbeschreibung

Laut „Badische Zeitung“ verzichtete die Polizei zunächst darauf, eine genaue Beschreibung der Täter öffentlich zu machen. „Wir wollen aufgrund der Mehrzahl der Täter vermeiden, dass die Fahndung sich auf nur einen Mann beschränkt“, sagte eine Polizeipressesprecherin der Zeitung.

Außerdem sei es den Beamten um den Schutz des Opfers gegangen. „Für uns ist es wichtig, dass sie jetzt im Nachgang nicht der Öffentlichkeit preisgegeben wird“, zitiert die Zeitung die Sprecherin.

