US-Jackpot bei "Mega Millions" auf 1,6 Milliarden Dollar gestiegen

Washington. Lottospieler in den USA können in der Lotterie „Mega Millions“ auf einen Rekordgewinn hoffen. 1,6 Milliarden US-Dollar (etwa 1,4 Milliarden Euro) werden am Dienstag ausgespielt, nach dem der Jackpot am vergangenen Freitag nicht geknackt wurde.

Im Januar 2016 war es das letzte Mal in den USA um eine ähnlich hohe Summe gegangen: Damals waren 1,586 Milliarden Dollar ausgespielt worden, den Preis hatten sich drei Parteien geteilt.

Sollte es Dienstag einen Gewinner geben, hat er nicht automatisch eine Milliardensumme auf dem Konto. Wenn er sich für eine einmalige Sofortzahlung entscheidet, bekäme er schätzungsweise „nur“ knapp 905 Millionen US-Dollar, wie „Mega Millions“ weiter mitteilte. Die größere Summe kann nur in Raten über 29 Jahre ausgezahlt werden. In beiden Fällen muss das Geld aber versteuert werden – es bleibt also weniger übrig.

Der Jackpot war seit Juli angewachsen, weil es in 25 Ziehungen keinen Gewinner gab. Die Chancen, ihn zu knacken, liegen laut US-Medienberichten bei 1 zu 302,5 Millionen.

Kann man auch aus Deutschland „Mega Millions“ spielen?

Wer an der Lotterie ganz offiziell teilnehmen will, müsste in die USA reisen. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, gibt es einen Anbieter, der angeblich einen regulären Tippschein anbietet. Teilnahmen über andere (Online-)Lotto-Anbieter stehen dagegen in der Kritik. So bieten viele vermeintliche Anbieter de facto nur Wetten auf den Ausgang der Lotterie an.

Laut „Tagesspiegel“ sind solche Angebote sogar meist illegal. Denn das Glücksspiel-Monopol liegt beim Staat und es dürfen nur lizenzierte Lotterien veranstaltet werden, so zum Beispiel 6 aus 49 und der Eurojackpot . Wer wie diese Anbieter keine Lizenz hat, betreibe illegales Glücksspiel, heißt es in dem Bericht – da helfen auf dem deutschen Markt auch keine Glücksspiellizenzen im Ausland. Im Falle eines Gewinnes könne es also schwer werden, seinen Anspruch durchzusetzen.

Im Eurojackpot wird am Freitag die Höchstsumme ausgespielt. Diese liegt bei 90 Millionen Euro . (dpa/ac)



