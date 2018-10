Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke offiziell eröffnet

Eine der bekanntesten Brücken der Welt: Die Golden Gate Bridge befindet sich am Eingang zur Bucht von San Francisco über das Golden Gate in Kalifornien. Die Hängebrücke wurde 1937 eröffnet. Sie ist 2,7 Kilometer lang und besitzt sechs Fahrbahnen sowie zwei Rad-und Fußwege in jede Richtung. Mehr als 12.000 Autos passieren täglich das mächtige orange-rote Bauwerk.

Foto: deimagine / Getty Images