Explosion in Schule auf der Krim - 19 Tote bei Amoklauf

Die Behörden sprachen von mindestens 19 Todesopfern und etwa 40 Verletzten. Die Opferzahl hätte wohl noch deutlich größer ausfallen können: Sicherheitskräfte fanden nach dem Anschlag einen zweiten, nicht explodierten Sprengsatz. Die Bombe sei unschädlich gemacht worden, meldeten mehrere russische Nachrichtenagenturen am Mittwoch unter Berufung auf eine Quelle in der Einsatzleitung.

Der mutmaßliche Attentäter handelte laut Krim-Regierungschef Sergej Aksjonow alleine. Der 18-Jährige soll früher auf der Schule gewesen sein. „Der Verdächtige hat sich selbst erschossen. Er war vier Jahre lang Schüler auf dieser Schule. Sein Körper wurde in der Bibliothek im zweiten Stock gefunden“, so Aksjonow laut der Agentur Tass.

Bei den Toten soll es sich vor allem um Jugendliche handeln, die sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Kantine der Schule aufhielten. Die örtlichen Behörden waren am frühen Morgen noch von einer Gasexplosion ausgegangen.

Russlands oberste Ermittlungsbehörde hatte nach der Explosion auf der Halbinsel Krim zunächst ein Verfahren wegen eines Terroranschlags eingeleitet. Später sprachen die Ermittler von Mord.

Präsident Wladimir Putin sagte, es sei klar, dass in Kertsch ein Verbrechen geschehen sei. „Die Motive und der Hergang werden sorgsam untersucht“, sagte er im Fernsehen. Die meisten Opfer waren jugendliche Schüler des berufsbildendenden Kollegs. Sie starben nach Angaben der Ermittler vor allem an Schusswunden.

Russland hatte die ukrainische Halbinsel Krim 2014 annektiert und unterstützt zudem pro-russische Separatisten im Osten des Nachbarstaates. Die EU und die USA haben deswegen Sanktionen gegen Russland verhängt.

Die Ukraine betrachtet die Krim weiter als ihr Staatsgebiet. Präsident Petro Poroschenko sprach den Opfern sein Beileid aus. „Warum das für uns so wichtig ist? Weil das ukrainische Staatsbürger sind“, sagte er in einem Statement auf Facebook. „Wenn ukrainische Staatsbürger umkommen, wo immer das auch geschieht, dann ist das eine Tragödie.“

Die Stadt Kertsch liegt an der umstrittenen Brücke, die seit Anfang Oktober für schwere Lastwagen freigegeben wurde. Die Brücke ist höchst umstritten. Der Westen verurteilt das Vorgehen als völkerrechtswidrig, die Ukraine sieht die Region noch immer als Teil ihres Staatsgebietes an. Die Krim war bis zur Fertigstellung der Brücke nicht von Russland aus über einen direkten Landweg zu erreichen. (dpa/les/ba)

