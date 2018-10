Donauwörth: Arzt infiziert mehrere Patienten mit Hepatitis C

In Bayern sollen sich mehrere Patienten mit Hepatitis C angesteckt haben. Ein infizierter Arzt soll das Virus übertragen haben.

In der Klinik in Donauwörth sollen sich die Patienten angesteckt haben.

Virus Klinik-Arzt infiziert mehrere Patienten mit Hepatitis C

Donauwörth. Mehrere Menschen sollen sich in einer Klinik in Donauwörth (Bayern) mit der Viruserkrankung Hepatatis C angesteckt haben. „Nach bisherigem Kenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass die Übertragung des Virus durch einen Arzt des Krankenhauses erfolgte, der mit dem Virus infiziert war“, teilte das Landratsamt Donau-Ries mit.

Wie genau der Mediziner die Patienten in der kommunalen Klinik im nordschwäbischen Donauwörth angesteckt haben soll, war zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.

Wie die Behörde berichtete, sind dem Kreisgesundheitsamt bislang vier Fälle bekannt. Es wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass weitere Patienten der Donau-Ries-Klinik betroffen sind.

Fast 700 Patienten, die sich im Zeitraum vom 22. November 2016 bis zum 24. April 2018 von dem Arzt behandeln ließen, sollen sich jetzt auf eine mögliche Hepatitis-C-Erkrankungen untersuchen lassen .

Ursache für Leberzirrhose und Leberkrebs

Hepatitis C ist eine Lebererkrankung, die durch ein auf dem Blutweg übertragenes Virus verursacht wird. Infektionen verlaufen nach Angaben des Robert Koch-Instituts meist chronisch und zählen zu den wichtigsten Ursachen von Leberzirrhose und Leberkrebs. (dpa/jb)



