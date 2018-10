Ermittler schließen einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Was ist am Kölner Hauptbahnhof genau passiert?

Hauptbahnhof Geiselnahme von Köln – Was wir bislang wissen

Köln. Ein bewaffneter Täter zündete einen Molotowcocktail im Schnellrestaurant und verschanzte sich dann mit einer Geisel in der Apotheke. Nach den dramatischen Stunden im Kölner Hauptbahnhof am Montag mit vier Verletzten prüfen die Ermittler unter anderem einen möglichen terroristischen Hintergrund der Taten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist genau passiert?

Ein Mann hatte am Montagmittag in der Filiale eines Schnellrestaurants einen Molotow-Cocktail gezündet. Wahrscheinlich hat die dadurch ausgelöste Sprinkleranlage mit ihren Wassermassen den Täter dazu veranlasst, das Schnellrestaurant zu verlassen. Er verschanzte sich daraufhin in der gegenüberliegenden Apotheke. Dort nahm er eine Frau als Geisel.

Der Bahnhof wurde komplett gesperrt. Alle Züge wurden umgeleitet oder endeten vorher. Die Polizei konnte Kontakt zu dem Mann aufnehmen. Der Mann verlangte freien Abzug, einen Koffer sowie eine Reisetasche, die er zuvor vor dem Schnellrestaurant deponiert hatte. Ein Spezialeinsatzkommando bereitete den Zugriff vor und drang nach Stunden der Anspannung schließlich gegen 14.45 Uhr in die Apotheke ein.

Wer wurde verletzt?

Der Geiselnehmer wurde beim Zugriff der Polizei durch Schüsse schwer verletzt. Er musste vor Ort wiederbelebt und im Krankenhaus notoperiert werden. Die Geisel erlitt leichte Verletzungen. Außerdem war ein 14-jähriges Mädchen durch den Brandsatz im Schnellrestaurant verletzt worden.

Augenzeugen berichten dem „Kölner Stadtanzeiger“, das Mädchen sei nach draußen gerannt. Seine Schuhe brannten. „Die Flammen wurden schnell größer und schlugen dem Mädchen bis zur Hüfte“, so die Augenzeugin. Passanten gelang es, der 14-Jährigen die Schuhe abzustreifen und die Flammen zu löschen. Das Mädchen wurde mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person erlitt einen Schock. Am Dienstagmorgen war der Zustand aller Beteiligten noch unverändert.

Wegen einer Geiselnahme ist am Montag der Kölner Hauptbahnhof evakuiert worden. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Foto: Marius Becker / dpa

Die Geisel wird offenbar in einer Apotheke festgehalten. Foto: Oliver Berg / dpa

Auch Spezialeinsatzkräfte wurden zu dem Einsatz gerufen. Foto: Oliver Berg / dpa

Die Spezialkräfte waren kamen schwer bewaffnet. Foto: Oliver Berg / dpa

Kurz nach Bekanntwerden der Geiselnahme sicherten Polizisten den Bahnhof ab. Foto: Oliver Berg / dpa



Der Innenbereich des Bahnhofes wurde evakuiert. Foto: Oliver Berg / dpa

Der Breslauer Platz auf der Rückseite des Bahnhofes wurde komplett abgesperrt. Foto: Marius Becker / dpa

Auch auf dem Bahnhofsvorplatz waren Polizei und Feuerwehr zu sehen. Foto: Oliver Berg / dpa

Der Bahnhofsvorplatz füllte sich mit zunehmender Dauer mehr und mehr, weil Reisende nicht mehr in den Bahnhof kamen. Foto: Oliver Berg / dpa



Was ist über den Geiselnehmer bekannt?

Am Ort fand die Polizei den Ausweis eines 55-jährigen Syrers. Der Mann ist polizeibekannt und lebt in Köln. Der Inhaber des gefundenen Dokumentes von 2016 sei umfangreich wegen verschiedener Delikte wie Diebstahl und Drogen bekannt, so die Ermittler. Außerdem sei er als Flüchtling geduldet. Ob dieser Ausweis dem Geiselnehmer gehört, wurde noch nicht bestätigt.

Was ist über den Hintergrund bekannt?

Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei schließt einen Terroranschlag aber nicht aus. Der Mann war nach Angaben der Ermittler mit Gaskartuschen und Brandbeschleuniger bewaffnet. Passanten zufolge soll er gerufen haben, er würde zur Terrorgruppe „Daesh“ gehören. „Daesh“ ist der arabische Name für die Terrormiliz „Islamischer Staat“. Zudem soll der Mann die Freilassung einer inhaftierten Tunesierin gefordert haben. Weitere Hinweise dazu gibt es aber nicht. Die Polizei bittet Zeugen um Fotos und Videos.

Welche Auswirkungen auf den Bahnverkehr gibt es Dienstag?

Der Kölner Hauptbahnhof gehört zu den meistfrequentierten Bahnhöfen in Deutschland. Der Schienenknotenpunkt liegt im Stadtzentrum direkt neben dem Kölner Dom. Täglich durchströmen ihn rund 1300 Züge, bis zu 280.000 Reisende kommen hier auf elf Gleisen an oder fahren ab.

Nach der kompletten Sperrung am Montag soll es am Dienstag wieder recht reibungslos laufen. Der Nah- und Regionalverkehr kann laut Bahn planmäßig fahren. Im Fernverkehr kann es noch zu Verzögerungen und Ausfällen kommen. Reisende sollten sich vor der Fahrt über ihre Verbindung informieren. (sh/dpa)

