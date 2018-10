ICE fängt Feuer: Zug von Polizei beschlagnahmt

Berlin. Zwischen Siegburg und Montabaur (NRW/Rheinland-Pfalz) ist Freitagmorgen der ICE 511 der Bahn wegen eines Feuers geräumt worden, 510 Passagiere mussten den Zug auf offener Strecke verlassen.

Das Feuer hatte sich auf mindestens zwei Wagen ausgebreitet. Wie lange die Schnellstrecke von Frankfurt nach Köln rund um den Unfallort noch gesperrt bleibt, war nach Bahn-Angaben zunächst nicht absehbar. Wahrscheinlich ist, dass sie das Wochenende über gesperrt bleibt.

ICE wurde von Polizei beschlagnahmt

Nach Freigabe durch die Einsatzkräfte würden sich Fachleute einen Überblick über die entstandenen Schäden an Gleisen, Oberleitung und Signaltechnik verschaffen. Hilfsloks und Kranzüge standen bereit.

Der ICE ist laut Bundespolizei beschlagnahmt. Ermittelt werden soll vor allem, wann der Zug zuletzt in der Inspektion gewesen ist und ob es dort Auffälligkeiten gab. Die Bahn gibt keine Auskünfte über eine allgemeine Information hinaus.

Bereits am Morgen hat unsere Redaktion aus Bahnkreisen erfahren, dass es an dem Zug möglicherweise Probleme mit einem Trafo am Zug gegeben hatte und es zu einer Rauchentwicklung gekommen war. „T-Online“ berichte, der Zug sei am Tag zuvor im Instandhaltungswerk in Nippes gewesen.

Inwiefern diese Störung direkt mit dem Unglück zusammenhängt, ist derzeit noch unklar. Der Polizei gehe laut einer Sprecherin diesem Verdacht nach, er sei aber noch nicht bestätigt.

Das Foto eines Passagieres zeigt, wie eine Rauchsäule nach oben steigt. Der ICE blieb nahe Montabaur liegen. Foto: Ute Lange / dpa

Dieses Bild twitterte die Bundespolizei Koblenz. Foto: Bundespolizei / Koblenz

Passagier Tim Hübner berichtet, dass plötzlich die Lichter im Zug ausgegangen seien. Es habe keine Information oder Durchsagen gegeben. Foto: Ute Lange / dpa

Der Zug nach Abschluss der Löscharbeiten. Foto: Bundespolizei / Koblenz

Von der Autobahn 3 ging es zum Unglücksort. Foto: Bundespolizei / Koblenz



Einsatzkräfte bei der Arbeit. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Verletzt wurde niemand. Foto: Bundespolizei / Koblenz

Der ausgebrannte Wagen. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Feuerwehrleute sind mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Foto: Thomas Frey / dpa

Die Hitze ließ Scheiben spilttern. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS



Warum der letzte Zugteil in Brand geriet, ist noch unklar. Foto: Thomas Frey / dpa

Für Bergungs- und Löscharbeiten wurde die Autobahn 3 gesperrt. Foto: Polizeidirektion / Koblenz

Heftiger Schaden: Ein Wagen ist abgebrannt. Foto: Bundespolizei / Koblenz

510 Fahrgäste wurden in Sicherheit gebracht und mit Bussen nach Montabaur gebracht. Foto: Ute Lange / dpa



Autobahn ist wieder geöffnet

Die nahe der Bahntrasse verlaufende Autobahn 3 war zunächst gesperrt worden, ist in Fahrtrichtung Köln aber seit 8.45 Uhr wieder frei, in Richtung Frankfurt wurde sie gegen elf Uhr wieder freigegeben.

Bei einer Pressekonferenz erklärte Birgit Haas, Beisitzerin des Landkreises Neuwied, es habe „Leichtverletzte“ gegeben – Kreislaufprobleme, Stauchungen, einen Bruch. Sie lobte dann das schnelle Vorgehen der Einsatzkräfte. Tatsächlich hatte ein Bundespolizist, der im Zug saß, die Rauchentwicklung bemerkt und den Nothalt eingeleitet, erklärte Christian Altenhofen von der Bundespolizei Koblenz bei der Pressekonferenz.

Passagier berichtet vom Unglücksort

Tim Hübner (20) fuhr im Zug mit, wollte von Bonn nach Ulm zum Arzt: „Der Zug kam plötzlich zum Stehen, nicht ganz abrupt, aber relativ schnell“, berichtete er unserer Redaktion.

„Dann gingen die Lichter aus. Es brannten nur noch die Notlichter. Uns wurden keine Informationen gegeben, es gab keine Durchsage.“ Hübner berichtet weiter, es seien Mitarbeiter mit Warnwesten umhergelaufen, hätten gerufen, man solle aus dem Weg gehen.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden rund 500 Fahrgäste in Sicherheit gebracht und mit Bussen wegebracht.

Foto: Ute Lange / dpa

Hübner war verunsichert: „Das hörte sich dann nicht mehr so ganz normal an. Dann kam die Anweisung, mit Gepäck den Zug zu verlassen. Das wurde dann schnell umgesetzt.“ Erst nach dem Ausstieg über eine Behelfsleiter sah er, was passierte: „Da brannte es heftig.“ 20 Minuten seien zwischen Stillstand und Ausstieg vergangen.

Passagiere abtransportiert, A 3 gesperrt

Die betroffenen Fahrgäste wurden von der Freiwilligen Feuerwehr in das nahe gelegene Dorf Giershofen gebracht, bekommen dort im Dorfgemeinschaftshaus Getränke. Hübner: „Das lief wirklich toll, ein großes Lob.“

Nach dem ICE-Brand werden die Passagiere nun von Dierdorf mit Bussen nach Montabaur gebracht. https://t.co/zj9fPNvKpd pic.twitter.com/dQzvTUPo0b — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) October 12, 2018

Die betroffene Bahnstrecke.

Foto: Google Maps Screenshot

Die Autobahn 3 zwischen den Anschlusstellen Dierdorf und Ransbach-Baumbach musste zuerst in beide Richtungen gesperrt werden. Der Zug kam in Höhe BAB-Kilometer 68 (Gem. Großmaischeid) zum Stehen. Die ICE-Strecke – es handelt sich um eine Schnellfahrtstrecke – verläuft direkt daneben.

Ein Beamter der Polizeiautobahnstation Montabaur erklärte am Morgen unserer Redaktion die Gründe für die Sperrung: „Es wird auf Verstärkungskräfte der Feuerwehr gewartet.“ Zudem müsse der Strom abgestellt und der Zug geerdet werden, bevor Löscharbeiten beginnen können, anschließend sind Bergungsarbeiten zu erwarten.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Foto: Thomas Lohnes / Getty Images

Der Zug fuhr von Köln nach München, Start um 5.55 Uhr in der Domstadt. Bei der Bahn ging die Meldung über den Schaden um 6.30 Uhr ein.

Ersatzzug losgeschickt, weitere Bahnen umgeleitet

Laut Bahnsprecher wurde ein Ersatzzug losgeschickt. Weitere Züge werden umgeleitet. Pendler zwischen Köln und Frankfurt müssen mit Zugausfällen und Verspätungen von bis zu 80 Minuten rechnen.

(ses)

