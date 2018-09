Gepanschter Alkohol: 27 Tote durch Vergiftungen im Iran

Teheran. Wegen angeblich gepanschtem Alkohol sind im Iran 27 Menschen gestorben. 290 Menschen sind nach Angaben des nationalen Rettungsdienstes in den vergangenen Tagen in Krankenhäuser gebracht worden. 15 von ihnen sollen noch in Lebensgefahr schweben.

Über 250 Menschen würden noch medizinisch behandelt, sagte ein Rettungsdienstsprecher der Nachrichtenagentur Isna am Sonntag. Die Hintergründe waren laut Isna noch unklar.

Sowohl Verkauf als auch Konsum von Alkohol sind im Iran aus religiösen Gründen streng verboten. Wer dennoch Alkohol trinkt, muss mit hohen Geldbußen oder Strafen wie Peitschenhieben rechnen. Trotz des absoluten Alkoholverbots leben in dem Land laut einer im Februar veröffentlichten Studie fünf Millionen Alkoholiker.

Auf dem iranischen Schwarzmarkt gibt es eine riesige Auswahl an Alkohol, der jedoch zu sehr hohen Preisen verkauft wird. Billiger ist es, hausgemachten Schnaps oder Wein von Privatleuten zu kaufen. Solche Produkte sind aber oft gepanscht. (dpa/ac)



