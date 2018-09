Fall Peggy: Mann gesteht, Leiche in Wald gebracht zu haben

15 Jahre nach ihrem Verschwinden, findet ein Spaziergänger am 4. Juli 2016 Skelettteile in einem Wald zwischen dem thüringischen Rodacherbrunn und dem bayerischen Nordhalben. Beim Pilzesammeln. Der Fundort liegt nur wenige Kilometer von Peggys Heimatort entfernt.

Dann eine Festnahme: Ein geistig-behinderter Mann wurde wegen Mordes angeklagt und verurteilt. Zehn Jahre später wurde Ulvi K. aber am 14. Mai 2014 in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen.

Taucher suchten in einem See.

Ihr Mörder ist bis heute nicht gefunden. Doch es scheint eine neue Spur zu geben. Am 13. September 2018 durchsuchte die Polizei in Oberfranken aufgrund neuer Erkenntnisse mehrere Anwesen. Manuel S. (41) gesteht, dass er das leblose Kind von einem anderen Mann an einer Bushaltestelle übernommen habe. Er habe noch versucht, das Mädchen wiederzubeleben, sie dann jedoch in eine rote Decke gepackt und in einem goldfarbenen Auto in den Wald gebracht.

Peggy Knoblochs Schicksal zählt zu den rätselhaftesten Vermisstenfällen in Deutschland. Am 7. Mai 2001 verschwand die Neunjährige nach der Schule. Wochenlang wurde nach dem Mädchen aus dem oberfränkischen Lichtenberg gefahndet. Gut 16 Jahre später wurden Teile ihres Skeletts in einem Waldstück in Thüringen gefunden – knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg entfernt. Die Ermittler haben den Fall bis heute nicht vollständig gelöst. Im September 2018 gab es dann ein Teilgeständnis.

Bayreuth. Geständnis im Fall Peggy nach 17 Jahren: Ein 41-jähriger Mann hat nach Angaben von Ermittlern zugegeben, im Jahr 2001 die Leiche der damals neunjährigen Peggy Knobloch in einem Waldstück in Thüringen vergraben zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bayreuth mit.

In dem Fall gibt es dennoch mehrere offene Fragen. Der 41-Jährige streitet nach Angaben der Behörden den Mord an Peggy ab. Er habe gesagt, dass er die Leiche von einem ihm namentlich Bekannten übernommen habe. Nähere Informationen zu dem mutmaßlichen Mörder gaben die Ermittler nicht bekannt.

41-Jähriger will versucht haben, Peggy wiederzubeleben

Der 41-jährige Mann habe nach eigenen Angaben versucht, das Mädchen an einer Bushaltestelle in dessen Heimatort Lichtenberg in Bayern wiederzubeleben. Danach habe er den Leichnam in eine rote Decke gewickelt und in einem goldfarbenen Auto in den Wald begracht.

Die Polizei hatte in der vergangenen Woch mehrere Anwesen des Verdächtigen durchsucht. Torfreste an der Leiche und Farbspuren an der roten Decke passten zu der Wohnung des 41-Jährigen. Der Mann sei befragt, aber wieder freigelassen worden, weil Polizei und Staatsanwaltschaft keinen dringenden Tatverdacht gegen den Mann haben. Auch deshalb suchen die Ermittler weiter nach Zeugen.

Peggys Leiche war erst nach 15 Jahren gefunden worden

Am 7. Mai 2001 war das damals neunjährige Mädchen auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Peggys Leiche war im Jahr 2016 in dem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen unweit der Grenze zu Bayern von einem Spaziergänger gefunden worden. Der Mann war auf Pilzsuche in dem Wald unterwegs. Der Fundort der Leiche liegt etwa 20 Kilometer vom Heimatort Peggys entfernt. (dpa/ac)

