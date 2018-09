Köthen: 22-jähriger Deutscher stirbt nach Streit mit Afghanen

Zwei Männergruppen sind in Sachsen-Anhalt in Streit geraten. Dabei starb ein junger Mann. Nun ermittelt die Polizei gegen Afghanen.

Köthen. Bei einem Streit zwischen zwei Männergruppen in Köthen ist ein 22 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Zwei afghanische Staatsbürger wurden in der Nacht zu Sonntag wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt gemeinsam mitteilten.

Zu den Hintergründen des Geschehens sei derzeit nichts bekannt, hieß es weiter. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Wie die „Welt“ schreibt, soll der junge Mann an einer Hirnblutung gestorben sein. Eine Obduktion stand aber noch aus. Sein Bruder sei ein vorbestrafter rechtsextremer Intensivtäter, so das Blatt.

Männer sollen sich mit Frauen gestritten haben

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war es zuvor an einem Spielplatz zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Drei aus Afghanistan stammende Männer sollen mit einer Frau auf dem Spielplatz gewesen sein und darüber gestritten haben, von wem die Frau schwanger ist.

Kurz darauf kamen der 22-Jährige und ein Begleiter dazu. Der Tote war den Informationen zufolge deutscher Staatsbürger.

In Chemnitz war vor zwei Wochen ein 35-jähriger Deutscher mit kubanischen Wurzeln getötet worden. Zwei junge Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft . Sie stammen nach eigenen Angaben aus Syrien und dem Irak. Ein weiterer Verdächtiger wird gesucht.

Seitdem gibt es in Chemnitz immer wieder fremdenfeindliche und teils aggressive Proteste . Tausende Menschen demonstrieren seither auch gegen rechte Hetze und für Toleranz. (dpa/jha)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.