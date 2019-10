Rosch Haschana – so feiern Juden weltweit ihr Neujahrsfest

Berlin. Juden sprechen von einem „Tag der Erinnerung“ oder auch vom „Tag des Posaunenschalls“. Gemeint ist das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana, das Juden weltweit vom 29. September bis zum 1. Oktober 2019. Nach jüdischer Zeitrechnung beginnt mit dem Fest das Jahr 5780.

Das Fest, das an den Bund zwischen Gott und dem Volk Israel erinnern soll, wird an zwei Tagen gefeiert, auch in Israel, wo bei den übrigen Festen der zweite Tag entfällt. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit des Neujahrsfestes für die Juden.

Jom Kippur: Ende von zehn Tagen der Einkehr

Das Neujahrsfest markiert den Beginn der „ehrfurchtsvollen Tage“, die erst mit dem Versöhnungsfest Jom Kippur zehn Tage später enden. Gemeinsam bilden Rosch Haschana und Jom Kippur die wichtigsten Feiertage der jüdischen Religion. An Rosch Haschana, was wörtlich übersetzt soviel heißt wie „Haupt des Jahres“, begehen die Juden den Anfang der Schöpfung durch Gott.

Die Gläubigen sollen Bilanz ziehen über ihr moralisches und religiöses Verhalten und sich zu guten Taten im neuen Jahr verpflichten. An das Fest schließen sich zehn Tage der Einkehr und Buße an, die an Jom Kippur enden.

Jom Kippur markiert das höchste Fest im jüdischen Glauben

Im jüdischen Glauben ist Jom Kippur das höchste aller Fest. Das "Versöhnungsfest" bzw. der "Sühnetag" ist ein strenger Fasten- und Ruhetag. Im gregorianischen Kalender findet Jom Kippur am 9. Oktober statt. An dem Tag wird an die dem Glauben nach unzertrennliche Verbindung des jüdischen Volkes zu Gott gedacht und geht nach gängiger Meinung auf das Babylonische Exil der Israeliten zurück. Im dritten Buch Mose heißt es "Am zehnten Tage des siebenten Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet; von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn."

Das Fest geht auch auf den Umstand zurück, dass das jüdische Volk 40 Tage nach dem Erhalt der Tora am Berg Sinai ein goldenes Kalb anbetete. Gott vergab Mose und seinen Anhängern jedoch. Seitdem wird Jom Kippur als Tag der Sühne begangen.

In der Synagoge herrscht Weiß vor

Rosch Haschana beginnt, wie alle hohen jüdischen Festtage, bereits am Vorabend. Die Menschen kommen in der festlich geschmückten Synagoge zusammen, um zu beten. Dort herrscht an diesem Tag meist die Farbe weiß vor – um die Erhabenheit des Tages zu betonen.

Als Höhepunkt des Neujahrsfestes gilt traditionell das Blasen des Schofar, eines Widderhorns, das die Gläubigen an ihre moralischen Pflichten erinnern soll.

Honig für ein süßes, neues Jahr

Während der häuslichen Feier mit der Familie wird der Segen über Wein und Brot gesprochen. Das Brot wird dabei in Honig getaucht. Auch Apfelstücke werden als Symbol der Hoffnung auf ein gutes, süßes Jahr in Honig getaucht gegessen.

Die Brote für das Neujahrsfest sind nicht – wie sonst eigentlich üblich – länglich und „geflochten“, sondern man verwendet rund gewickelte Weißbrote. Damit soll der Jahreskreislauf symbolisiert werden. In den Nächten zünden die Frauen Kerzen an, wie es an allen jüdischen Feiertagen Brauch ist.

Christliche Kirchen gratulieren zu Rosch Haschana

Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland gratulierten im vergangenen Jahr den Juden zum Neujahrsfest. Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, schrieb am Freitag in Bonn an den Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sowie an alle jüdischen Mitbürger: „Jahresübergänge laden dazu ein, innezuhalten, zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen.“ Viele Entwicklungen der vergangenen Monate seien besorgniserregend. Dazu zähle auch die Zunahme antisemitischer Äußerungen und Ausschreitungen.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, bedankte sich in einem am Samstag veröffentlichten Schreiben an Josef Schuster für das gute Verhältnis zum Judentum in Deutschland, das der Gesellschaft wichtige Impulse gebe.

Zugleich äußerte sich Bedford-Strohm besorgt über die gesellschaftliche Entwicklung: „Aktuell nehmen wir mit großer Sorge die Debatten zur Zunahme von Rassismus und Antisemitismus in unserer Gesellschaft wahr“, betonte er und bekräftigte die Haltung der Kirche: „Christlicher Glaube und Judenfeindschaft schließen einander aus. Antisemitismus ist Gotteslästerung.“

Außenminister Heiko Maas (SPD) wünschte allen Juden „glücklich und besinnliche Festtage“:

Ein gesegnetes und gesundes neues Jahr 5779, glückliche und besinnliche Festtage wünsche ich allen Jüdinnen und Juden, ihren Familien und Freunden in Deutschland und überall auf der Welt! #ShanaTova u'metuka! #RoshHashanah pic.twitter.com/Oz5g291Ofj — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) September 9, 2018

Steinmeier nennt jüdische Präsenz in Deuthschland „ein Geschenk“

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sendete der jüdischen Gemeinde in Deutschland eine Grußbotschaft. „Die vielfältige Präsenz von jüdischer Gemeinschaft und jüdischem Leben in unserem Land ist ein Geschenk, für das ich froh und dankbar bin“, heißt es darin. Aber auch Steinmeier sei besorgt wegen der Hetze und antisemitischen Parolen „auf Straßen und Plätzen, in Klassenzimmern oder Chatrooms.

„Dem Antisemitismus – dem lauten oder leisen, offenen oder versteckten, alten oder neuen – dürfen wir in dieser bundesdeutschen Demokratie keinen Millimeter Raum geben. Nur wenn Juden in Deutschland vollkommen zu Hause sind, ist diese Bundesrepublik vollkommen bei sich“, schreibt Steinmeier.

(mit dpa)