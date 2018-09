Lily Allen: Habe für Sex mit Frauen bezahlt

London. Die britische Popsängerin Lily Allen hat auf Instagram mitgeteilt, Frauen für Sex bezahlt zu haben. „Ich habe mit Escort-Damen geschlafen, als ich auf Tour war, weil ich verloren und einsam war und nach etwas gesucht habe“, schrieb die 33-Jährige in der Nacht auf Sonntag. „Ich bin nicht stolz darauf, aber ich schäme mich nicht.“ Heute mache sie das nicht mehr, fügte Allen hinzu.

Im Juni hatte die Londonerin ihr neues Album „No Shame“ herausgebracht. Darauf beschreibt sie unter anderem den Einfluss von Alkohol, Drogen und Sex auf ihr Leben. Auf ihrem vierten Album singt Allen zudem über die Scheidung von ihrem Mann Sam Cooper, mit dem sie von 2011 bis 2016 verheiratet war und zwei Töchter hat.

Am 20. September wird in Großbritannien Lily Allens Buch „My Thoughts Exactly“ erscheinen. Einer Ankündigung zufolge soll es eine Sammlung von Essays sein, in denen sie über ihr Leben, ihre Gedanken und Meinungen schreibe. Im Dezember kommt die Britin für zwei Konzerte nach Deutschland. (dpa/moi)





