Oktoberfest 2018 in München: Das erwartet Besucher auf der Wiesn

München. Das 185. Oktoberfest beginnt am 22. September 2018 und endet rund zwei Wochen später am 7. Oktober. Was erwartet Besucher? Wir haben die wichtigsten Informationen für die diesjährigen Wiesn gesammelt.

Die Neuheiten: „Dschungelcamp“ und „Chaos Pendel“

Das Münchner Oktoberfest lockt in diesem Jahr mit diversen Neuheiten: Ein Orang-Utan begrüßt die Besucher im „Dschungelcamp“ – und Weltraumtouristen in spe können im „Chaos Pendel“ ähnliche Belastungen des Körpers wie bei Raumflügen austesten.

Neben „Chaos Pendel“ und „Dschungelcamp“ – hier keine Reality-Show, sondern ein Laufgeschäft – gibt es erstmals ein Überkopffahrgeschäft namens „Predator“ und einen Wellenflieger mit Doppelsitzen „ideal für ein romantisches Date“.

In diesem Jahr gibt es auf dem Oktoberfest-Gelände einige Neuheiten (Archivbild).

Foto: Andreas Gebert / dpa

Mit dem Anstich am 22. September sei es die spätestmögliche Wiesn, sagte der Festleiter und zweite Bürgermeister Josef Schmid (CSU). „Meine ganz große Hoffnung ist, dass der Herbst wirklich ein goldener Herbst wird.“ Aber es bleib natürlich viel Altbewährtes: Im Südteil des Festgeländes gibt es wieder die Oide Wiesn. Dort werden etwa gebrannte Mandeln traditionell von Hand im Kupferkessel gerührt. Eine Sonderausstellung widmet sich zudem dem Schausteller Carl Gabriel, der 1910 das „Teufelsrad“ einführte - bis heute eine beliebte Wiesn-Belustigung.

Die Bierpreise

Letztlich wegen der hohen Kosten für die Sicherheit steigt der Bierpreis in diesem Jahr stärker als sonst: Die Maß kostet zwischen 10,70 Euro und 11,50 Euro, das sind in der Spitze 55 Cent mehr als im Vorjahr. Hintergrund ist eine Erhöhung der Umsatzpacht für die Wirte.

Die Stadt hatte sie im Mai angehoben, um die Ausgaben für Sicherheitsvorkehrungen zu decken. Der Preis steigt damit stärker als in den Vorjahren: Sonst waren es meist um etwa 25 bis 30 Cent mehr.

Die Sicherheitsvorkehrungen: Keine größeren Taschen und Rucksäcke

Auch in diesem Jahr sind für das größte Volksfest der Welt scharfe Sicherheitsvorkehrungen geplant. Das Gelände wurde 2016 nach dem Münchner Amoklauf und islamistischen Anschlägen erstmals rundum eingezäunt. Besucher dürfen keine größeren Taschen und Rucksäcke mehr mitnehmen. Ordner kontrollieren stichprobenartig an den Zugängen.

Mitgebrachte Taschen und Rucksäcke dürfen ein Volumen von höchstens drei Litern haben und nicht größer als 20 cm x 15 cm x 10 cm sein. Wer großes Gepäck hat, kann es an den Eingängen zum Festgelände bei der Gepäckaufbewahrung abgeben.

Die Gebühren betragen für ein kleines Gepäckstück bis 10 Kilogramm 4 Euro, für ein großes Gepäckstück über 10 Kg 7 Euro und für einen Kinderwagen: 3 Euro.

Die in den vergangenen zwei Jahren etablierten Sicherheitsvorkehrungen mit stichprobenartigen Kontrollen an den Eingängen und einem Verbot großer Taschen und Rucksäcke hätten sich bewährt, sagte Bürgermeister Schmid. „Deshalb ist es absolut folgerichtig und konsequent, dass wir die 2017 eingeführten Neuerungen beibehalten.“

Der Bierpreis steigt dieses Jahr stärker als sonst.

Foto: Lino Mirgeler / dpa

Die wichtigsten Informationen: Öffnungszeiten und Reservierung

Das Festgelände öffnet an allen Tagen um 9 Uhr. Die Bierzelte sind am Wochenende um 9 Uhr, wochentags um 10 Uhr geöffnet. Bierausschank ist täglich bis 22:30 Uhr. Die Zelte schließen um 23 Uhr, mit Ausnahme der „Käfer Wies’n-Schänke“ und dem „Weinzelt“ - sie sind bis 1 Uhr nachts geöffnet.

Die Oide Wiesn ist von 10 bis 23 Uhr für Besucher zugänglich. Die Schausteller sind von 10 bis 23.30 Uhr, Sonntag bis Donnerstag, und von 10 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag, geöffnet.

Jeden Tag werden zwischen 25 und 50 Prozent der Sitzplätze in den Festzelten für Spontanbesucher freigegeben. Reserviert werden können ganze Tische für acht bis zehn Personen.

Die Wiesn-App

Alle wichtigen Informationen für die Besucher bündelt die Oktoberfest App der Stadt München. Mit der App können sich Gäste den Geländeplan ansehen, Termine finden und verloren gegangene Freunde aufspüren. Wer noch keinen Platz im Zelt hat, kann sich mit der Funktion „Zelte-Füllstand“ über freie Plätze informieren.

(dpa/fmg)

