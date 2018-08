London: Auto rast in Absperrung am britischen Parlament

Am britischen Parlamentsgebäude hat es am Dienstag einen Zwischenfall gegeben. Ein Mann fuhr mit dem Auto in eine Absperrung.

Diese Aufnahme soll das Auto zeigen, das in London in eine Absperrung gefahren ist. Foto: Ewelina U Ochab / dpa

Festnahme Auto rast in Absperrung am britischen Parlament in London

London. In London ist ein Mann mit seinem Auto in eine Absperrung am britischen Parlament gefahren. Bei dem Vorfall wurden mehrere Fußgänger verletzt, nach ersten Informationen jedoch nicht lebensgefährlich. Der Autofahrer ist kurz nach dem Vorfall am Dienstag festgenommen worden, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Britische Medien hatten berichtet, dass Polizeiautos zum Parlamentsgebäude gerast seien. Der Vorfall hat sich um 7.37 Uhr Ortszeit (8.37 deutscher Zeit) ereignet. Auf Fernsehaufnahmen ist zu sehen, wie Straßen rund um das Parlamentsgebäude abgesperrt wurden. Dutzende Polizei- und Rettungswagen waren vor Ort. Die U-Bahnstation Westminster wurde für den Verkehr gesperrt.

Hubschrauber kreisten über Westminster Palace, überall standen Polizeifahrzeuge. „Wir wissen nicht, wann die Sperrungen wieder aufgehoben werden“, sagte ein schwerbewaffneter Polizist der Deutschen Presse-Agentur.

Parlament in London seit 2017 noch besser gesichert

Bewaffnete Polizisten bewachten den Tatort in London.

Foto: Sam Lister / dpa

Das Parlament ist seit einem Anschlag im März 2017 von einer Sicherheitsbarriere aus Stahl und Beton umgeben. Damals war ein Angreifer mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, vier Passanten wurden getötet. Der Mann erstach außerdem einen Polizisten, ehe er von der Polizei erschossen wurde. (rtr/dpa/ac)

