Deutscher will auf Texel seinen Sohn retten und ertrinkt

Texel. Weil er seinen zehnjährigen Sohn vor dem Ertrinken retten wollte, ist ein 50-jähriger Deutscher vor der niederländischen Ferieninsel Texel ertrunken. Die Mutter musste das Drama offenbar hilflos vom Stand aus mit ansehen.

Wie die lokalen Behörden mitteilten, war das Kind im Wasser in Not geraten. Nothelfer hätten den Vater am Samstagnachmittag zwar aus dem Wasser bergen, aber nicht mehr wiederbeleben können, so die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Der Junge überlebte. Wie er gerettet wurde, war zunächst nicht bekannt.

Die Polizei will nun den Unfallhergang untersuchen. Der Mann stammte aus dem Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen. (ba/dpa)



