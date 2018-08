Kreißsaal muss schließen – zu viele Mitarbeiterinnen schwanger

Berlin. So viel Babyglück konnte dann auch die Geburtsklinik nicht aushalten: In Rheinland-Pfalz muss der Kreißsaal eines Krankenhauses spontan eine Sommerpause einlegen, weil ausgerechnet in der Urlaubszeit zu viele Hebammen und Ärztinnen schwanger sind. Vom 10. bis zum 20. August ist also voll und ganz Babypause im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Frauen, die sich bereits für die Geburt im Maria Hilf angemeldet hatten, seien informiert worden. Sie könnten in benachbarte Krankenhäuser ausweichen, hieß es.

Man habe sich „aus Verantwortung für unsere Mitarbeiter und die werdenden Mütter“ zu diesem Schritt entschieden, so lässt sich Chefarzt Dr. Josef Spanier auf der Internetseite der Klinik zitieren. Und nebenbei eröffnet die Sommerpause noch eine andere Gelegenheit: Die Station wird renoviert.

Die „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse bekam am sechsten Juli eine kleine Tochter. Es ist das erste Kind der Tänzerin. Sie und ihres Ehemann, der Profitänzer Evgenij Voznyuk, zeigten sich überglücklich. Wir zeigen, welche Stars 2018 zueinander fanden – und wer gleich mit Nachwuchs nachlegte. Foto: Spöttel Picture / imago stock & people

Es ist Ehe Nummer drei: Schauspieler und Sänger David Hasselhoff („Looking for Freedom“) hat im Juli seine Lebensgefährtin Hayley Roberts in Italien geheiratet. Das Paar hat sich vor sechs Jahren kennengelernt und 2016 verlobt. Foto: JIM RUYMEN / imago/UPI Photo

Am 8. September ist es soweit: „Shopping Queen“-Moderator Guido Maria Kretschmer und sein langjähriger Freund Frank Mutters geben sich auf Sylt das Jawort. Seit 2012 lebt das Paar bereits in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Foto: imago stock&people / imago/APP-Photo

Die Ex-Dschungelkönigin Brigitte Nielsen ist mit 54 Jahren wieder Mutter geworden. Sie brachte in Los Angeles ein Mädchen zur Welt. Die dänische Kult-Blondine und Ex von Sylvester Stallone hat bereits vier Söhne. Vater ihres fünften Kindes ist ihr fünfter Ehemann Mattia Dessi. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Dass Regierungschefinnen in ihrer Amtszeit ein Kind bekommen, ist eher eine Ausnahme. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern gehört dann zweifelsohne dazu. Sie ist im Juni zum ersten Mal Mutter geworden. Mit ihrem Mann Clarke Gayford bekam die 37-Jährige eine Tochter. Auf Instagram feierte das Paar die schöne Nachricht. Nach sechs Wochen Babypause will Ardern zurück ins Büro. Foto: Jacinda Ardern / dpa



Grund zur Freude hat Sänger Sasha definitiv: Er wird zum ersten Mal Papa. Seine Frau Julia Röntgen – das Paar ist seit 2015 verheiratet – erwartet Nachwuchs. Im Herbst soll es soweit sein. Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon

Die Schauspielerin Eva Longoria ist zum ersten Mal Mutter geworden. Der „Desperate Housewives“-Star hat einen kleinen Jungen bekommen. Der Kleine namens Santiago Enrique Bastón sei am 19. Juni in Los Angeles geboren worden. Foto: REUTERS / DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Der britische Schauspieler Hugh Grant hat seine Freundin Anna Eberstein Ende Mai geheiratet. Das Paar ist seit sechs Jahren zusammen und hat drei gemeinsame Kinder. Das Jawort gaben die beiden sich im kleinen Kreis in London. Foto: Tristan Fewings

Der amerikanische Schauspieler Alec Baldwin und seine Frau Hilaria haben nun einen kleinen Romeo in ihrer Familie. „Wir sind glücklich darüber, euch Romeo Alejandro David Baldwin vorzustellen“, schrieb die Yoga-Lehrerin auf Instagram zu einem Foto des neugeborenen Jungen. Er war am 17. Mai zur Welt gekommen. Es ist der vierte gemeinsame Nachwuchs des seit 2012 verheirateten Paares. Baldwins älteste Tochter, das Model Ireland Baldwin, stammt aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger. Foto: Ian Langsdon / dpa

Babyglück: Wayne und Annemarie Carpendale sind im Mai zum ersten Mal Eltern geworden. Foto: imago stock&people / imago/Gartner



Star-Komponist Ralph Siegel und seine Lebensgefährtin Laura Käfer haben sich in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai verlobt. Das Urgestein des Eurovision Song Contests („Ein bisschen Frieden“) war bereits drei Mal verheiratet. Foto: imago stock&people / imago/Lindenthaler

Das australische Supermodel Miranda Kerr und Snapchat-Gründer Evan Spiegel freuen sich über ihr erstes gemeinsames Kind. Der Junge mit dem Vornamen Hart wurde in der Nacht zum 8. Mai in Los Angeles geboren. Kerr hat bereits einen Sohn mit ihrem geschiedenen Mann – dem Schauspieler Orlando Bloom. Foto: PmaAdmedia / imago/ZUMA Press

Er hat es offenbar wieder getan: Altbundeskanzler Gerhard Schröder hat einem Medienbericht zufolge die Südkoreanerin So Yeon Kim geheiratet. Seit April sind Schröder und seine frühere Partnerin Doris Schröder-Köpf offiziell geschieden. Foto: dpa Picture-Alliance / Ahn Young-Joon / picture alliance/AP Photo

Jetzt ist ihre Liebe amtlich: Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel sind seit dem 7. Mai verheiratet. Der Fußball-Star und das Model haben sich auf einem Standesamt in Düsseldorf das Ja-Wort gegeben. Foto: Anthony Harvey / Getty Images for MTV

Neue Frisur, neue Liebe: Schauspielerin Scarlett Johansson präsentierte auf dem roten Teppich der „Avengers: Infinity War“-Premiere in Hollywood am 23. April zum ersten Mal ihren neuen Freund: US-Komiker Colin Jost. Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images for Disney



Nachwuchs in der Fürstenfamilie von Monaco: Prinzessin Caroline von Hannover (r.) freut sich über ihr fünftes Enkelkind. Carolines Sohn Andrea Casiraghi und seine Frau Tatiana haben einen weiteren Sohn bekommen, wie der Fürstenpalast bekanntgab. Das Baby heißt Maximilian Rainier und wurde bereits am 19. April geboren. Es ist das dritte Kind des Paars. Foto: PLS Pool / Getty Images

US-Schauspieler Dwayne Johnson und seine Freundin Lauren haben bereits eine Tochter, Jasmine. Nun ist die Familie zu viert: Töchterchen Tiana Gia Johnson kam im April zur Welt. Für Johnson ist es übrigens schon Tochter Nummer drei. Foto: Clinton Wallace / imago/ZUMA Press

Auch die britischen Royals freuen sich über Nachwuchs. Prinz William und Herzogin Kate freuen sich über die Geburt eines Sohnes. Foto: POOL / REUTERS

Der kleine Prinz kam am 23. April zur Welt – und wurde nur wenige Stunden nach der Geburt vor dem St. Mary`s Hospital im Londoner Stadtteil Paddington der Öffentlichkeit präsentiert. Foto: Tim Ireland / dpa

Auch Kates Schwester Pippa Middleton darf sich freuen: Im Mai 2017 gaben sich Middleton und Ehemann James Matthews das Ja-Wort – nun erwarten sie ihr erstes Kind. Der Geburtstermin soll im Oktober sein. Pippas Schwester freut sich laut britischen Medien riesig, dass sie Tante wird. Foto: Toby Melville / REUTERS



Reality-TV-Star Khloé Kardashian ist Mutter geworden. Sie hat am 12. April ein Mädchen zur Welt gebracht. Das erste Kind der 33-Jährigen heißt True Thompson, Vater ist Basketball-Profi Tristan Thompson. Foto: Jamie McCarthy / Getty Images North America

„Hallo ihr Lieben, glücklich und geschafft wollen wir euch heute mitteilen, dass unser kleiner Sohn gesund auf die Welt gekommen ist“. Diese Worte schrieb Stefanie Kloß, Frontfrau der Band Silbermond („Symphonie“, „Leichtes Gepäck“), auf den Social-Media-Seiten der Band am 8. April. Vater des kleinen Tochter ist Silbermond-Gitarrist Thomas Stolle. Foto: dpa Picture-Alliance / Britta Pedersen / picture alliance / Britta Peders

Vito Schnabel ist passé: Heidi Klum turtelt seit März mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz. Foto: REUTERS / DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Ist der 28- Jährige Heidis neue Liebe? Foto: Reto Klar / Berliner Morgenpost / Reto Klar

US-Schauspielerin Kate Hudson wird zum dritten Mal Mutter. Die 38-Jährige erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit Freund Danny Fujikawa – eine Tochter. Foto: Kevin Winter



Sie haben sich heimlich das Ja-Wort gegeben: Für Schlagersänger Howard Carpendale („Hello Again“) und seine langjährige Lebensgefährtin Donnice Pierce läuteten bereits am 12. März die Hochzeitsglocken. Das Paar ist seit über 30 Jahren liiert. Foto: Miguel Villagran / Getty Images

Der Nachwuchs ist da! Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und die Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic sind am 18. März Eltern eines Jungen geworden. Foto: REUTERS / Toby Melville / REUTERS

Glückwunsch! Die schwedische Prinzessin Madeleine ist zum dritten Mal Mutter geworden. Prinzessin Adrienne Josephine Alice kam in der Nacht zum 9. März in Stockholm zur Welt. Foto: Anna-Lena Ahlström / Kungahuset.se/TheRoyalCourtSweden

Madeleine und ihr Mann Christopher O’Neill sind bereits Eltern von Töchterchen Leonore und Sohn Nicolas. Ihr drittes Kind ist das siebte Enkelkind des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf und seiner Frau, Königin Silvia. Foto: dpa Picture-Alliance / Charles Hammarsten / IBL Bildbyr / picture alliance / IBL Schweden

Bald läuten die Hochzeitsglocken: Louis Ducruet, Sohn von Prinzessin Stéphanie von Monaco und Neffe von Fürst Albert, und seine Freundin Marie Chevallier haben sich verlobt. Foto: Jlppa / dpa



Grund zum Strahlen hat Schauspielerin Sila Sahin: Die ehemalige „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“- Darstellerin wird Mama. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Sila Sahin ist mit dem Fußballprofi Samuel Sahin-Radlinger seit 2016 verheiratet. Das Paar erwartet das erste gemeinsame Kind. Es soll im Juli zur Welt kommen. Foto: Frederic Kern / imago/Future Image

Kirsten Dunst erwartet ihr erstes Kind. Die Schauspielerin zeigte sich Ende Januar mit Babybauch auf Bildern für das Modelabel „Rodarte“. Ihr Management erklärte auf Nachfrage nur: „Die Fotos sprechen für sich.“ Foto: Degun-Paoli/Starface / imago/Starface

Der Vater ist Jesse Plemons, den Dunst bei Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Fargo“ kennenlernte. Seit 2016 sind die beiden offiziell liiert. Foto: imago / imago/Cinema Publishers Collection

Er will es zum fünften Mal wissen: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und seine südkoreanische Lebensgefährtin Soyeon Kim wollen sich möglichst noch in diesem Jahr das Jawort geben. Für den Altbundeskanzler wäre es die fünfte Ehe. Foto: dpa Picture-Alliance / Yonhap / picture alliance / YONHAPNEWS AG



Die britische Prinzessin Eugenie – im Moment die Nummer acht der britischen Thronfolge – und ihr Freund Jack Brooksbank haben sich verlobt. Die zweite Tochter des Königinnen-Sohns Prinz Andrew und Sarah Ferguson wird im Herbst dem Manager das Jawort geben. Die Hochzeit soll in der St.-George’s-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor stattfinden. Foto: Tristan Fewings / Getty Images Europe

„Sie ist hier“: Mit diesen Worten haben Reality-Star Kim Kardashian und Rap-Superstar Kanye West am 16. Januar die Ankunft ihres dritten Kindes bekanntgegeben. Die Schwester von North und Saint wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Foto: Justin Lane / dpa

Babyfreuden: Bayern-Star Mats Hummels und seine Frau Cathy sind am 11. Januar Eltern eines Sohnes geworden. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Ricky Martin (r.) machte 2016 seine Verlobung mit seiner großen Liebe Jwan Yosef in der Show von Ellen DeGeneres bekannt. Im Januar läuteten nun die Hochzeitsglocken für den „Livin` La Vida Loca“-Sänger und den schwedisch-syrischen Künstler. „Wir haben die Gelübde abgelegt, alles geschworen und alle Papiere unterschrieben, die wir unterschreiben mussten“, so der Sänger. Der puertoricanische Popstar hat zwei Zwillingssöhne, die 2008 von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Foto: Ariana Ruiz / imago/ZUMA Press

Vaterfreuden bei Schauspieler Hugh Grant: Der Brite („Notting Hill“) und seine Freundin Anna Eberstein bekommen ein Mädchen. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder. Mit seiner Ex-Freundin Tinglan Hong hat der bald fünffache Vater Hugh ebenfalls bereits zwei Kinder. Foto: Kevin Sullivan / dpa



Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow („Shakespeare in Love“) hat sich verlobt und will den TV-Produzenten Brad Falchuk heiraten. Für beide ist es die zweite Ehe. Paltrow war zuvor mit Chris Martin, Frontmann der britischen Rockband Coldplay, verheiratet. Die Eltern von zwei Kindern hatten ihre Trennung im Frühjahr 2014 bekanntgegeben. Falchuk hat aus einer früheren Ehe ebenfalls zwei Kinder. Foto: Ursula Düren/Nina Prommer / dpa

Sie hat „Ja“ gesagt: Die kanadische Schauspielerin Ellen Page („Flatliners“, „Juno“) hat ihre Partnerin und Choreographin Emma Portner geheiratet. Foto: Kevin Winter

US-Glamourgirl Paris Hilton und Schauspieler Chris Zylka („The Leftovers“) haben sich verlobt. „Ich habe mich noch nie so glücklich, sicher und geliebt gefühlt. Er ist in jeder Hinsicht perfekt für mich und hat mir gezeigt, dass es Märchen wirklich gibt“, sagte die Urenkelin des Hoteliers Conrad Hilton dem „People“-Magazin. Foto: Rich Fury

„Das beste Geschenk, um das Neue Jahr einzuläuten!!“, schrieb die US-Schauspielerin Jessica Alba („Honey“) am 1.1. auf Instagram. Sie hat einen Sohn zur Welt gebracht. Er heißt Hayes Alba Warren. Foto: Michael Nelson / dpa

Es ist das dritte gemeinsame Kind mit Ehemann und Filmproduzent Cash Warren. Das Paar hat schon zwei Töchter – die neunjährige Honor und die sechsjährige Haven. Foto: imago stock&people / imago/Future Image



„Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Durchsage: Ich bin gerade Opa geworden“, schrieb der TV-Entertainer Thomas Gottschalk am 2. Januar auf Twitter. Der zweite Enkel des 67-Jährigen heißt Sebastian. Die Eltern sind Gottschalks Sohn Roman und dessen Frau Melissa, die seit 2013 verheiratet sind. Gottschalks anderer Sohn Tristan (28) ist bereits seit 2010 Vater eines Sohnes. Foto: Henning Kaiser / dpa



