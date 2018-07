Eisbär-Attacke auf Spitzbergen: Crew versuchte Tier mit Warnschüssen zu vertreiben

Der erschossene Eisbär liegt auf Spitzbergen an der Küste. Foto: Gustav Busch Arntsen / dpa

Spitzbergen. Nach der Eisbär-Attacke auf ein deutsches Crewmitglied der „MS Bremen“ auf Spitzbergen hat der Tourveranstalter neue Einzelheiten zum Hergang mitgeteilt.

Kollegen des angegriffenen 41-Jährigen hätten das Tier zunächst mit Warnschüssen zu vertreiben versucht, sagte eine Sprecherin von Hapag Lloyd Cruises am Sonntag dieser Redaktion. Um das Leben des Angegriffenen zu schützen, hätten sie dann jedoch den Bär in „Notwehr“ erschossen.

Bei dem 41-Jährigen handelt es sich um einen sogenannten Eisbärenwächter. Diese sollen bei Arktis-Kreuzfahrten dafür sorgen, dass Passagiere bei Ausflügen gefahrlos an Land gehen können. Zum genauen Hergang der Attacke auf der unbewohnten, kleinen Insel Parryøya gab es auch am Sonntag noch widersprüchliche Darstellungen.

Verletzter außer Lebensgefahr

Laut Hapag Lloyd waren bei dem Vorfall keine Passagiere zugegen – diese seien noch an Bord der „Bremen“ gewesen. In norwegischen Medien hieß es dagegen, die Attacke habe sich ereignet, als eine Touristengruppe in einem Boot auf der Insel anlandete.

Der verletzte 41-Jährige wurde noch am Sonnabend in die Uniklinik Tromsø an der Nordküste Norwegens geflogen. Er sei außer Lebensgefahr und ansprechbar, hieß es. Die „MS Bremen“ hat ihre Rundreise unterdessen fortgesetzt. (heg/dpa)

