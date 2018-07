Porfessor kritisiert antisemitischem Angriff in Bonn die Polizei

Berlin/Baltimore. Auch zwei Tage später sieht man noch die roten Male im Gesicht von Philosophie-Professor Yitzhak Melamed . Er ist zurück in Baltimore in den USA und via Videotelefon erzählt er, was er in Deutschland erlebt hat. Er war für zwei Tage in Bonn, um dort am Mittwochabend (11. Juli) eine Vorlesung an der Bonner Universität zu halten. Doch leider blieb es nicht dabei.

Am Mittwochnachmittag wurde er im Bonner Hofgarten von einem jungen Deutschen mit palästinensischen Wurzeln angegriffen und beschimpft. Mehrmals haut der Fremde ihm die Kippa vom Kopf, attackiert ihn – und sagt: „Kein Jude in Deutschland.“ Doch als die herbeigerufenen Polizisten den Hofgarten erreichen, überwältigen sie den Professor, nicht den Angreifer.

Vier von ihnen halten den 50-Jährigen am Boden, fixieren ihn und schlagen ihm ins Gesicht. „Ein Missverständnis“ –wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Auch wenn sich die Polizeipräsidentin beim Professor entschuldigt hat und gegen die Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren läuft, widerspricht Melamed in diesem Interview der Darstellung der Polizei, er habe sich gewehrt – und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Bonner Polizei.

Herr Melamed, was ist im Bonner Hofgarten passiert?

Yitzhak Melamed: Ich habe eine deutsche Kollegin von mir getroffen, wir sind spazieren gegangen am Bonner Schloss. Und als wir den Hofgarten betraten, kam ein junger Mann auf mich zu, fragte „Bist du Jude?“ und sagte, dass er Palästinenser sei. Ich antwortete ihm, ich habe nichts gegen Palästinenser oder Muslime. Vielleicht weil er gemerkt hat, dass ich Ausländer bin, sagte er auf Englisch: „I fuck Jews.“ Wir gingen dann gleich weiter.

Der Mann lief hinter Ihnen her?

Melamed: Er wurde ärgerlich und riss mir die Kippa runter, die ich aufhob. Er sagte: „In Deutschland kannst du keine Kippa tragen.“ Mehrmals riss er mir dann die Kippa wieder runter und schubste mich. An diesem Punkt rief meine Kollegin nach Hilfe, und Passanten riefen die Polizei. Mehrmals kam der Mann zurück. Nach 20 Minuten kam die Polizei endlich.

Was passierte dann?

Melamed: Zuerst hörten wir die Sirene, der Angreifer auch und lief davon. Als er 400 Meter weit weg war, lief ich hinterher, um den Polizisten, die sich langsam bewegten, sagen zu können, in welche Richtung er geflüchtet sei. Ich dachte, wenn er aus der Sicht ist, kann man ihn nicht mehr festnehmen. Und er wirkte auf mich auch psychisch verwirrt. Ich wollte auch nicht, dass er weiter so aggressiv rumläuft. Das war keine gute Situation. Und vielleicht war das mein Fehler.

Wieso Ihr Fehler?

Melamed: Als ich ihm 300 Meter gefolgt war, sah ich, dass er sein T-Shirt auszog. Aber die Polizisten kamen auf mich zu. Und plötzlich, in nur einer Sekunde, waren zwei vor mir, zwei hinter mir, zusammen warfen sie mich zu Boden. Einer nach dem anderen sprang auf mich. Ich war geschockt und ich rief: „Ich bin die falsche Person.“

Hörten die Sie nicht?

Melamed: Ich weiß es nicht. Aber ich war nicht zu 100, sondern zu 500 Prozent passiv. Ich habe nichts gemacht. Ich bin kein trainierter Kämpfer, sondern ein Philosoph. Dann fingen sie an, mir ins Gesicht zu schlagen. Ungefähr 50, 60, 70 Mal – völlig verrückt! Ich war geschockt. Das ist ein abscheuliches Polizeiverhalten, wie man es sonst nur in einem Entwicklungsland findet.

Die Polizei schrieb in einer Mitteilung, Sie hätten Widerstand geleistet.

Melamed: Das ist absoluter Quatsch. Wie hätte ich das machen sollen? Aber als ich immer wieder rief „Ich bin der Falsche“, liefen sie endlich dem anderen hinterher und schnappten ihn.

Ließ man Sie dann los?

Melamed: Sie lösten mir die Handschellen. Ein anderer sagte zu mir auf Englisch: „Machen Sie der deutschen Polizei keinen Ärger.“ Und ich antwortete: „Ich habe keine Angst vor der deutschen Polizei. Mein Großvater wurde von der deutschen Polizei ermordet, meine Großmutter wurde von der deutschen Polizei ermordet, meine Tante wurde von der deutschen Polizei ermordet, mein Onkel wurde von der deutschen Polizei ermordet. Und ich habe keine Angst mehr vor der deutschen Polizei.“

Was denken Sie zwei Tage nach dem Vorfall über Deutschland?

Melamed: Ganz sicher habt ihr ein Pro­blem mit dem Antisemitismus, aber ihr habt auch ein Problem mit brutaler Polizeigewalt.

Die Polizeipräsidentin besuchte Sie am nächsten Tag im Hotel, um sich zu entschuldigen. Hat Ihnen das geholfen?

Melamed: Als ich von der Lesung zurückkam, war ein handgeschriebener Brief von der Polizeipräsidentin bei mir im Hotel. Am nächsten Morgen kam sie um sieben Uhr vorbei, weil ich um acht meine Rückreise antreten musste. Sie entschuldigte sich, und ich akzeptierte. Aber ich sagte auch, dass ich nicht verstehen kann, warum mich die Polizei verwechselt hat – ich trug meine Kippa – und mich geschlagen hat. Sie versprach, dass es eine Untersuchung geben wird. Was mich wirklich ärgert, ist, dass es später eine Mitteilung gab, in der steht, ich hätte mich widersetzt. Nur um sich zu rechtfertigen. Das ist so enttäuschend.

