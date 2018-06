Rattenfänger darf in Hameln kein Ampelmännchen werden

In Worms wurde ein Luther-Symbol zum Ampelmännchen, in Trier ist es Karl Marx. Die Stadt Hameln ist mit ihrem Vorhaben nun gescheitert.

Hameln. Hameln muss sich von der liebgewordenen Vorstellung des Rattenfängers als Ampelmännchen verabschieden. Der Stadtrat hatte zwar einstimmig einen entsprechenden Beschluss gefasst. Dieser sei aber nicht rechtens, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Verkehrsministeriums am Dienstag. Es gebe keinen gesetzlichen Rahmen, der eine Genehmigung zuließe. Zuerst hatte die „Deister- und Weserzeitung“ darüber berichtet.

Der Stadtrat hatte dafür votiert, eine Ampel umzurüsten und das Ampelmännchen durch ein Rattenfänger-Symbol zu ersetzen. Hameln wurde als Schauplatz der Rattenfängersage bekannt. Von der geplanten Aktion hatten sich die Kommunalpolitiker Aufmerksamkeit und Nutzen für den Tourismus versprochen.

Grün heißt gehen, Rot heißt stehen: In vielen deutschen Städten erklärt ein kleines leuchtendes Männchen in der Ampel, was zu tun ist. Foto: Stefan Puchner / dpa

In Augsburg gibt es ein Kasperl in der Ampel. Eine Hommage an die Augsburger Puppenkiste. Foto: Stefan Puchner / dpa

Auch in anderen Städten stehen besondere Ampeln. In Mainz gibt es eine Mainzelmännchen-Ampel. Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Arnold / picture alliance / Andreas Arnol

Ampelmädchen sind auch vertreten. Foto: Volker Preußer / imago stock&people

In der Stadt Fredericia in Dänemark wird das Ampelmännchen zum Jäger. Foto: Thorsten Hartmann / Wikipedia



Der Klassiker. Foto: imago stock&people / imago/STPP

In Berlin leuchten die Ost-Ampelmännchen den Weg. Foto: magebroker / imago

Die gibt es sogar schon als Nachttischlampe zu kaufen. Foto: Sabine Gudath / imago

Ein Restaurant im Berliner Monbijoupark hat sich den Ampelmännchen verschrieben und stellt die verschiedenen Figuren aus. Ein Beispiel aus den Niederlanden. Foto: Bernd Friedel / imago

Ein Beispiel aus Spanien. Foto: Bernd Friedel / imago



Beim Christopher Street Day in München regelten im vergangenen Jahr schwul-lesbische Ampelpärchen den Verkehr. Foto: dpa Picture-Alliance / Sven Hoppe / picture alliance / dpa

In Wien gibt es verliebte Ampelpärchen. Stehen ... Foto: imago stock&people / imago/Eibner Europa

... und gehen. Foto: imago stock&people / imago/Eibner Europa

Sommerfeeling in Tel Aviv: Das Ampelmännchen trägt Bikini. Foto: Thomas Trutschel/photothek.net / imago

Ampelmännchen feiern eine Party: In Prag wollte ein Künstler die Ampelmännchen aus ihren Korsett „befreien“. Foto: dpa Picture-Alliance / epa Radim Beznoska / picture-alliance/ dpa



In Erfurt zierten selbstgemalte Ampelmännchen die Straßen – aber nur für eine kurze Zeit. Die Stadt musste sich von ihnen trennen, weil die Richtlinien einen einheitlichen Männchen-Typ vorgeben. So mussten Wanderer, Fußballspieler, Kameramann oder Bäckerlehrling gehen. Foto: dpa Picture-Alliance / Heinz Hirndorf / picture-alliance / ZB



Luther und Marx als Ampelmännchen

Im Bundesrecht sei jedoch abschließend geregelt, welche Verkehrszeichen zu verwenden seien, sagte der Ministeriumssprecher. Eine Landesbehörde dürfe die Verwendung anderer Zeichen nicht genehmigen. Wenn Kommunen dennoch eigene Symbole an Ampeln verwendeten, wäre das nicht rechtmäßig.

Das wird offenbar nicht überall so gesehen. In Worms zum Beispiel wurde ein Luther-Symbol zum Ampelmännchen, in Trier Karl Marx und in Mainz die Mainzelmännchen. In Bremen ersetzten im vergangenen Oktober während des Freimarktes die Stadtmusikanten ein paar grüne Ampelmännchen. „Das kam gut an“, sagte eine Sprecherin der Bremer Touristikzentrale. Man wolle die Aktion deshalb in diesem Jahr möglicherweise wiederholen.

In Hameln sieht es anders aus: Dort will der Stadtrat in der ersten Sitzung nach der Sommerpause seinen Beschluss, den Rattenfänger zum Ampelmann zu machen, wieder aufheben. (dpa)

