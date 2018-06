Wuppertal: Explosion in Wohnhaus

In Wuppertal gab es in einem dreistöckigen Haus eine heftige Explosion. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Unglück Bild der Zerstörung – Wohnhaus explodiert in Wuppertal

Wuppertal. Nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal mit mindestens fünf verletzten Menschen sind am Sonntagmorgen weitere Teile des stark zerstörten Gebäudes eingestürzt. Weitere Opfer würden aber nicht mehr befürchtet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

„Ein Abgleich mit Aussagen der Bewohner, die sich haben retten können, hat ergeben, dass niemand mehr im Haus war.“ Auch Suchhunde waren in die Überreste der Etagen gebracht worden, um nach Überlebenden zu suchen. Wie viele Menschen in dem Wohnhaus gemeldet waren, wurde zunächst nicht bekannt.

Zunächst hatten die Einsatzkräfte erklärt, die Explosion und der an mehreren Stellen ausgebrochene Brand hätten 24 Menschen verletzt. „Vier von ihnen sogar schwer“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Später war von „mehreren“ Schwerverletzten die Rede. Ärzte und Sanitäter versorgten die Opfer und brachten sie nach Polizeiangaben in verschiedene Krankenhäuser.

Großer Teil des Hauses weggesprengt

Am Brandort bot sich ein Bild der Zerstörung: Ein großer Teil des Hauses mit drei Etagen und einem Dachgeschoss war regelrecht weggesprengt. Die Fassade sowie die Böden mehrerer Stockwerke und das Dach fehlten. Aus den Trümmern stiegen auch am Sonntagmorgen noch Rauchschwaden auf. Ein von Hausteilen getroffenes Auto stand als Totalschaden auf der Straße.

Mitten in der Nacht gibt es einen Knall, Flammen lodern: In Wuppertal gab es in der Nacht zum Sonntag eine heftige Explosion in einem Wohnhaus. Foto: Gianni Gattus / dpa

Den Rettungskräften bot sich am Morgen ein Bild der Zerstörung. Foto: Henning Kaiser / dpa

Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Foto: Henning Kaiser / dpa

Ein Großteil des Hauses mit drei Etagen und einem Dachgeschoss war regelrecht weggesprengt. Foto: Henning Kaiser / dpa

Totalschaden: Ein Auto wurde von Teilen des Hauses getroffen. Foto: Henning Kaiser / dpa



Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Foto: Henning Kaiser / dpa



Die Flammen loderten nach der Explosion in mehreren Etagen. Etliche Bewohner – auch der Nachbarhäuser – rannten ins Freie. Andere waren vom Fluchtweg durchs Treppenhaus abgeschnitten und riefen aus den Fenstern um Hilfe.

Die Retter brachten die eingeschlossenen Menschen über Drehleitern in Sicherheit. Die Brandmauer zum direkten Nachbarhaus schien der Detonation standgehalten zu haben.

Hintergründe der Explosion noch unklar

Die Feuerwehr fuhr in der Nacht zum Sonntag mit einem Großaufgebot zur Unglücksstelle. Da das Haus vom Einsturz bedroht war, rückte das Technische Hilfswerk an. Die Fachleute begannen damit, das Gebäude abzustützen.

Weiterhin erschwerte die Gefahr von nachrutschenden Gebäudeteilen die Löscharbeiten. Die Ruine sei nicht begehbar, hieß es. „Jetzt, wo die Menschenrettung soweit abgeschlossen ist, versuchen wir die Situation rund um das Gebäude stabil zu halten“, sagte der Feuerwehrsprecher.

Die Einsatzleiter lotsten immer wieder Verstärkung zu dem brennenden Gebäude. Hilfskräfte rückten auch aus benachbarten Städten an. „Wie es zu der Explosion kam und was es dafür Hintergründe gibt, ist noch ganz und gar unklar“, sagte der Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Flammen waren auch am frühen Morgen noch nicht vollständig gelöscht. (dpa)



