Mehrere gefährliche Wildkatzen und ein Bär sind aus ihren Gehegen in einem Zoo in der Eifel ausgebrochen. Der Bär wurde erschossen.

Mehrere Wildtiere sind in einem Zoo in Rheinland-Pfalz ausgebrochen, darunter auch Tiger und Löwen (Symbolbild).

Bitburg Löwen, Tiger und Jaguar brechen aus Zoo in der Eifel aus

Bitburg. Aus einem Zoo in der Eifel in Rheinland-Pfalz sind mehrere große Raubtiere ausgebrochen. Gesucht werde derzeit nach zwei Löwen, zwei Tigern und einem Jaguar, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Freitag.

Update: Aufgrund der Unwetter kam es zu Überschwemmungen in dem Zoo. Dadurch konnten zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar ausbrechen. Ein Bär wurde mittlerweile erschossen. — SWR Aktuell (@SWRAktuell) June 1, 2018

Ein Bär sei erschossen worden. Zuvor hatte der SWR über den Vorfall im Eifel Zoo berichtet. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gab eine Meldung über ihre Warn-App zu vem Ausbruch heraus.

Offensichtlich konnten die Tiere wegen eines aktuellen Hochwassers in Lünebach ihre Gehege verlassen. (dpa/ac)

