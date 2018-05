Partygriller in Berlin rösten zwölf Schafe am Spieß im Park

Berlin. Zwölf Schafe am Spieß – so ein gigantisches Festmahl ist sonst eher bei einer Hochzeit zu erwarten. 150 Menschen aus Berlin brauchten dafür offenbar keinen solchen Anlass: Sie haben sich am Sonntag im Berliner Volkspark versammelt. Bei der Grillparty sollten zwölf Schafe am Spieß geröstet werden. Im Handumdrehen rückte die Polizei an.

Am Sonntag ging bei den Polizisten ein Anruf aus der Notrufzentrale ein, teilten die Beamten am Montag via Twitter und Facebook mit. "Sie fahren bitte in den Volkspark Friedrichshain. Da laden wohl mehrere Personen Schafe – im Ganzen und ohne Haut – aus dem Auto", lautete gegen 13.30 Uhr die Ansage des Kollegen.

Kinder tanzten und die Spieße drehten sich schon

Die Beamten machten sich auf den Weg und fanden auf der Grillwiese am kleinen Bunkerberg eine Grillgesellschaft von etwa 150 Menschen. An mehreren Spießen drehten sich nach Polizeiangaben zwölf Schafe. Die Spieße wurden von einer Autobatterie angetrieben. Mehrere Kinder tanzten und spielten neben den Feuerstellen. Die glühende Kohle brannte in zuvor gebuddelten Erdlöchern auf dem trockenen Rasen.

Die Feuerwehr rückt an

Die Polizisten stellten die Grillfreunde zur Rede, bekamen aber nur Ausflüchte zu hören. Wegen der Brandgefahr wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit einem Löschfahrzeug anrückte und sich um die Feuerstellen auf dem trockenen Rasen kümmerte. Die Griller zeigten sich schließlich kooperativ und halfen beim Abbau der Spieße.

Das nicht verzehrte Fleisch wurde wieder ins Auto geladen. Die Polizei nahm die Personalien der Verantwortlichen auf. Viele der festgestellten Menschen haben die kroatische, bosnisch-herzegowinisch und deutsche Staatsbürgerschaft.

Die größte Grillparty der Welt - mit 16 Tonnen Fleisch Gut 16 Tonnen Fleisch und vier Tonnen Kartoffelsalat: Eine Grillparty in Minas in Uruguay hat alle Rekorde gebrochen und soll nun als die größte der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen... Die größte Grillparty der Welt - mit 16 Tonnen Fleisch

"Beim Grillen, natürlich nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen, auch an Andere denken und bitte keine glühende Kohle auf den Boden! Dann wird es auch nicht so teuer, wenn der Bescheid vom Grünflächenamt kommt", schrieb die Polizei auf Facebook.

Wie teuer es wird, ist davon abhängig, wie sehr der Rasen beschädigt wurde. In jeder Stadt ist das anders geregelt. Teils können empfindliche Strafen drohen. In öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen ist Grillen nach dem Grünanlagengesetz zum Schutz der Anlagen sowie zur Vermeidung von Störungen und Beschädigungen meist grundsätzlich verboten. (red/dpa)

Dieser Text erschien zuerst auf morgenpost.de

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.