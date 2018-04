DDR-Liedermacher Holger Biege mit 65 Jahren gestorben

Der Liedermacher Holger Biege ist tot. Er war in den 70er-Jahren in der DDR bekannt geworden und 1983 dann in den Westen geflüchtet.

Lüneburg. Der DDR-Liedermacher Holger Biege ist tot. Der 65-Jährige starb am Mittwochabend in einer Klinik in Lüneburg, bestätigte der Musiker Thomas Putensen, ein Freund der Familie, am Donnerstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur.

Biege war in der DDR in den 70er-Jahren mit Liedern wie "Wenn der Abend kommt" und "Sagte mal ein Dichter" bekannt geworden. 1983 hatte der in der DDR bekannte und beliebte Musiker ein Gastspiel genutzt und war mit seiner Familie in West-Berlin geblieben. Zuletzt lebte er bei Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen. Zuerst hatte "Bild" über den Tod des Musikers berichtet.

Gesundheitszustand hatte sich schlagartig verschlechtert

Seit einem Schlaganfall im Jahr 2012 war der Sänger gelähmt. Seine Stimme hatte er verloren. Der gesundheitliche Zustand des Musikers habe sich in den letzten Tagen schlagartig verschlechtert, sagte Putensen. Biege sei ins Koma gefallen und nicht mehr aufgewacht.

"Er war einer von den wenigen wirklich außergewöhnlichen Interpreten. Er hatte so etwas Markantes wie Manfred Krug oder Udo Lindenberg", beschrieb Putensen die Musik seines Kollegen. (dpa)

Der schwedische DJ Avicii ist am 20. April im Alter von 28 Jahren gestorben. In Deutschland war Avicii, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß, vor allem durch seine Single „Wake Me Up“ bekannt geworden. Er gehört zu den prominenten Persönlichkeiten, die 2018 gestorben sind. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Die frühere First Lady der USA, Barbara Bush, ist tot. Die Frau des ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush und Mutter des späteren Präsidenten George W. Bush starb am 17. April im Alter von 92 Jahren. Foto: JASON REED / REUTERS

Der amerikanische Schauspieler Lee Ermey (M.) – bekannt als der brutale Drill-Sergeant in Stanley Kubricks „Full Metal Jacket“ – ist tot. Foto: dpa Picture-Alliance / CAP/KFS / picture alliance / Captital Pict

Ermey gehörte selbst in den 1960er Jahren der US-Marine an. Er ist am 15. April im Alter von 74 Jahre gestorben. Foto: Jack Hanrahan / dpa

Mit seinem zweiten Hollywood-Film wurde der gebürtige Tscheche Milos Forman weltberühmt. Das Psychiatrie-Drama „Einer flog über das Kuckucksnest“ erhielt mehrere Oscars. Am 13. April ist der Regisseur im Alter von 86 Jahren gestorben. Foto: MARCELO DEL POZO / REUTERS



Carl Weiss war der erste Moderator der ZDF-Sendung „heute“. Der langjährige Journalist und Korrespondent verstarb im Alter von 92 Jahren, wie das ZDF Anfang April mitteilte. Foto: Barbara Oloffs / ZDF

Winnie Mandela, die Ex-Frau von Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, starb mit 81 Jahren. Das hat ihre Familie an Ostermontag bekanntgegeben. Foto: SIPHIWE SIBEKO / REUTERS

Sat.1-Moderator Martin Haas ist im Alter von 55 Jahren am 27. März überraschend gestorben. Seit 1991 präsentierte er die Nachrichten im „SAT.1-Frühstücksfernsehen“ und war damit der dienstälteste Moderator des Senders. Foto: Future Image / imago stock&people

Von 1988 bis 2005 spielte Jochen Senf den Saarbrücker „Tatort“-Kommissar Max Palu. Senf starb am 18. März im Alter von 76 Jahren in Berlin. Foto: Joachim Schulz / BM

Der französische Modeschöpfer Hubert de Givenchy ist tot. Er wurde 91 Jahren alt. Givenchy hatte Anfang der 50er Jahre das Modehaus gegründet, das seinen Namen trug. Foto: dpa Picture-Alliance / Kiki Huesca / picture alliance / dpa



Der Courturier Givenchy kleidete viele berühmte Frauen ein, wie Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy und Marlene Dietrich. Aber Audrey Hepburn war sein Star. Gemeinsam schufen sie eine neue Silhouette der Hollywood-Stars: elegant und weiblich. Givenchy starb am 10. März 2018. Foto: Hulton Archive / Getty Images

Er war „Kapitän Paulsen“ auf dem „Traumschiff“ und spielte im „Bergdoktor“ mit: Siegfried Rauch starb am 11. März 2018 im Alter von 85 Jahren. Als „Traumschiff“-Kapitän war Rauch bekanntgeworden, doch der schauspielerische Durchbruch gelang ihm bereits Anfang der 1970er Jahre mit dem Klassiker „Le Mans“. Foto: Jens Ressing / dpa

Kardinal Karl Lehmann, früherer Bischof von Mainz, starb am 11. März an den Folgen eines Schlaganfalls und einer Hirnblutung. Er wurde 81 Jahre alt. Foto: Arne Dedert / dpa

Für die katholische Kirche war Kardinal Karl Lehmann nicht immer bequem – die Katholiken mochten ihn aber und schätzten ihn für seine moderne Haltung und Weltoffenheit. Foto: Oliver Stratmann / dpa

Die britische Schauspielerin Emma Chambers wurde vor alllem mit ihrer Rolle als Honey in der Liebeskomödie „Notting Hill“ berühmt. Chambers starb Ende Februar im Alter von 53 Jahren. Foto: Peter Jordan / dpa



Die indische Schauspielerin Sridevi Kapoor ist tot. Sie starb am 25. Februar im Alter von nur 54 Jahren. Foto: Lionel Cironneau / dpa

Auf einer Hochzeitsfeier soll Sridevi Kapoor einen Herzstillstand erlitten haben. Ihre Karriere in Bollywood startete sie bereits 1978. Foto: MARK BLINCH / REUTERS

Der deutsche Schauspieler Ulrich Pleitgen wirkte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit. Der gebürtige Hannoveraner starb am 21. Februar im Alter von 71 Jahren an Herzversagen in Hamburg. Foto: imago

Der konservative US-Prediger Billy Graham ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Er war Berater vieler US-Präsidenten. Foto: Shannon Stapleton / REUTERS

Prinz Henrik, Ehemann der dänischen Königin Margrethe, ist im Alter von 83 Jahren auf Schloss Fredensborg nördlich von Kopenhagen gestorben. Seine Frau und seine beiden Söhne seien an seiner Seite gewesen. Foto: Bodo Marks / dpa



Mit Gesang im Stil Frank Sinatras und Dean Martins verkaufte der US-Sänger Vic Damone Millionen Platten. In den 1940er und 50er Jahren war der Sohn italienischer Einwanderer mit seinen romantischen Balladen weltbekannt. Auch als TV-Moderator und Schauspieler war er tätig. Am 11. Februar starb Vic Damone im Alter von 89 Jahren in Miami. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Schauspielerin Marie Gruber wirkte in zahlreichen Filmen mit. Bekanntheit erlangte sie mit ihrer Rolle als Rita Struutz an der Seite von Wolfgang Stumph in „Go Trabi Go“ (1991). Sie starb am 8. Februar nach schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren. Foto: Nestor Bachmann / dpa

Die NBS-Serie „Frasier“ machte den US-amerikanischen Schauspieler John Mahoney weltberühmt. Er starb am 4. Februar im Alter von 77 Jahren. Foto: Joseph Marzullo/ MediaPunch / imago

Sein Gesicht kannte wohl fast jeder. Rolf Zacher, das Ganovengesicht des deutschen Films, ist am 3. Februar im Alter von 76 Jahren gestorben. Mit seiner rauen Stimme war er Synchronsprecher für Robert de Niro und Nicolas Cage. Foto: Ursula Düren / dpa

In der Fernsehserie „Glee“ war er der wortkarge Footballspieler „Puck“: US-Schauspieler Mark Salling, der zuletzt wegen des Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht stand, ist tot. Zur Todesursache machte der Anwalt des 35-Jährigen keine Angaben. Foto: Richard Shotwell / dpa



Coco Schumann, Jazz-Gitarrist, Swing-Legende und KZ-Überlebender, ist tot. Er wurde 93 Jahre alt. Foto: Johannes Simon / Getty Images

Der Gründer des schwedischen Möbelkonzerns Ikea, Ingvar Kamprad, ist am 28. Januar im Alter von 91 Jahren in seiner Heimat gestorben. Seine Möbel zum Selbstzusammenbauen haben die Welt erobert, auch weil sie skandinavisches Design zum überschaubaren Preis bieten. Foto: Inter Ikea Systems B.v. / dpa

Kamprad wurde 1926 in einfachen Verhältnissen in Småland geboren. Der Milliardär hatte den heutigen Möbelriesen 1943 mit 17 Jahren gegründet. Das I und das K stehen für seine Initialen, E und A für den Bauernhof Elmtaryd nahe des Orts Agunnaryd, wo er aufgewachsen ist. Zunächst waren Stifte, Portemonnaies, Bilderrahmen, Tischläufer, Uhren, Schmuck und Nylonstrumpfhosen im Angebot. Möbel kamen 1947 dazu, bis zur Eröffnung des ersten Einrichtungshauses dauerte noch einmal fast zehn Jahre. Foto: dpa Picture-Alliance / / Sydsvenskan / IBL Bildbyrå / picture alliance / IBL Schweden

Die südafrikanische Jazz-Legende Hugh Masekela ist tot. Masekela, der wegen des rassistischen Apartheid-Regimes drei Jahrzehnte lang im Exil lebte, ist mit 78 Jahren in Folge einer Prostatakrebserkrankung gestorben. Zu seinen bekanntesten Songs gehörten „Stimela“ (Coal Train) aus den 1970er-Jahren sowie später das Lied „Bring back Nelson Mandela“, das zu einer Hymne für die Forderung der Befreiung des Anti-Apartheidkämpfers Mandela wurde. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Der französische Spitzenkoch Paul Bocuse verstarb am 20. Januar 2018 im Alter von 91 Jahren. Er gilt als Mitbegründer und Botschafter der französischen Küche. Foto: Carsten Rehder / dpa



US-Sänger Edwin Hawkins ist am 15. Januar im Alter von 74 Jahren gestorben. Weltbekannt wurde er mit dem Gospel-Song „Oh Happy Day“ aus dem Jahr 1969. Foto: Haraz N. Ghanbari / dpa

Hawkins wurde am 19. August 1943 in Kalifornien geboren und war schon als Kind und Jugendlicher in der Kirchen- und Gospelmusik aktiv. Er vermengte Gospel und weltliche Musik, und nahm in den späten 1960er Jahren mit seinem damaligen Gospel-Chor erstmals „Oh Happy Day“ auf. Foto: Brad Barket / dpa

Die als Frontfrau der irischen Rockgruppe The Cranberries bekannte Sängerin Dolores O’Riordan starb am 15. Januar. Sie wurde 46 Jahre alt. Foto: Ferran Paredes / REUTERS

Die Stimme der Cranberries-Sängerin ging durch Mark und Bein. In den 90er Jahren landete die Frontfrau mit ihrer Band einen Riesenhit: „Zombie“. Foto: Marcel Mettelsiefen / dpa

Die französische Sängerin France Gall starb am 7. Januar in einem Krankenhaus in Neuilly bei Paris. Gall erlag im Alter von 70 Jahren einer Krebserkrankung. Das Foto zeigt sie während eines Auftritts im Jahr 1965. Foto: -- / dpa



In Deutschland wurde Gall vor allem mit ihrem Lied „Ella, elle l’a“ bekannt. 1988 konnte sie sich damit vier Wochen lang an der Spitze der deutschen Charts halten. Das Foto zeigt Gall im Jahr 2012 in Paris in der Sendung „Le grand journal“. Foto: Francois Guillot / dpa





